Sådan er din generation blevet påvirket af porno

“Porno er ved at skabe en generation af dovne mænd og kvinder, som læner sig tilbage og ikke gør noget med deres liv,” hævdede en anonym spørger på Quora i november.

At spørge om noget på sitet Quora er lidt anderledes end at spørge på Yahoo eller Reddit, fordi eksperter af og til dukker op på Quora med en interessant analyse eller informativ anekdote. Dette specifikke indlæg efterspurgte løsninger til at “afhjælpe pornoens negative effekt på vores generation” og tog for givet, at pornovante millennials overhovedet oplever en “negativ effekt.”

Lige nu er det på mode at komme med generaliserende, og oftest idiotiske, udtalelser om millennials, til en grad hvor det er – som millennials ville sige – #trending. Den seneste teori om millennials fra New York Times er, at deres behov for total autenticitet og ærlighed gør dem taktløse, at de udbasunerer enhver følelse på nettet og – den her kommer som et kæmpe chok – at de føler sig berettigede! Giver porno overhovedet indsigt i, hvorfor millennials er den mest klynkende eller mest awesome generation nogensinde?

At dømme ud fra tilgængelig data, forskning i porno og anekdoter om, hvordan og hvornår millennials har sex – så har porno virkelig efterladt et aftryk på unge menneskers seksuelle udfoldelser.

Min seksuelle erfaring fortæller mig, at folk under 25 er klar på uforpligtende sex, men indtil videre har jeg ikke mødt nogen med potentiale til at blive en kæreste eller endda bare en god ven

– Jason



Millennials havde nemmere adgang til et større udvalg af porno end nogen tidligere generation, mens de voksede op, og nu er de blevet pornoforbrugende voksne. En undersøgelse foretaget af Brigham Young University trykt i Journal of Sex Research viste, at pornoforbruget er steget støt i flere årtier, når man måler på ren og skær mængde. Generation X brugte mere porno en babyboomerne, og det mønster gentager sig i overgangen til millennials, ligesom man kunne forvente. Spørgsmålet er, om de mange bollevideoer i sig selv forklarer, hvorfor millennials er så nedbrudte og ulykkelige?

Hvis man lytter til anekdoterne alene, så er svaret ja. Folks fortællinger om vanerne i soveværelset giver det indtryk, at de vitterligt har fucket chancen op for at få et tilfredsstillende sexliv.

“Jeg har haft sex med både millennials og ikke-millenials, og millennials er mindre tilbøjelige til at lade forspillet vare længe, de nævner aldrig kondomer, og de er ikke særlig venlige bagefter,” fortæller den 40-årige, homoseksuelle Jason. Han nævner kold, upersonlig porno som en potentiel forklaring. “Min seksuelle erfaring fortæller mig, at folk under 25 er klar på uforpligtende sex, men indtil videre har jeg ikke mødt nogen med potentiale til at blive en kæreste eller endda bare en god ven,” tilføjer Jason.

Der findes ingen forskning, der fortæller noget om manglen på spooning eller kæleri efter samleje, men kigger man på statistikken for ægteskab, tyder det på, at der er noget om Jasons snak – et rekordstort antal millennials er tilsyneladende ikke interesseret i partnerskab. Ifølge en analyse af data, indsamlet over lang tid, foretaget af psykolog Jean M. Twenge fra San Diego State University, har millennials en mere afslappet holdning til promiskuitet end de foregående fire generationer. “I takt med at individualismen har vundet frem i USA, er den seksuelle holdning og adfærd blevet mere frigjort og mindre regelbundet,” fortalte Twenge i forbindelse med udgivelsen.

“Individualismen” betyder i dette tilfælde at være oftere single og muligvis hele livet. Selvom den amerikanske tænketank Pew ikke indsamler data om parforhold sammenholdt med eksempelvis bolleven-relationer, så har de opdaget, at millennials bliver gift i langt mindre grad end den ældre generation, og at én ud af fire sandsynligvis vil forblive ugift livet igennem.

Ifølge Dr. Chauntelle Tibbals, som er sociolog og forfatter til bogen Exposure: A Sociologist Explores Sex, Society, and Adult Entertainment, er manglen på fast partner og den promiskuitet, der kan følge med, ikke forårsaget af porno. Hun mener, det er mere sandsynligt, at det skyldes den “isolation og interpersonelle opsplitning,” som Generation X oplevede, selvom det ikke kun gælder for dem. Den manglende evne til at knytte relationer er blevet behandlet i mange bøger.

I stedet betegner Tibbals porno som “et socialt produkt,” som er født ud af en bredere samfundsmæssig kontekst. Sådan et produkt er “både en årsag og en virkning af den kontekst, som den er en del af.” Med andre ord – hvad kom først: Kyllingen i form af manglende romantik i det virkelige liv, eller ægget i form af uromantisk porno?

I 2014 udtalte sociologen Elizabeth Armstrong fra University of Michigan til Rolling Stone, at “det ser ud til, at unge mennesker muligvis har mindre sex, færre forhold og en mindre grad af forpligtelse, men at de gør det hele mere afslappet. Vi ved stadig meget lidt om det.” I forhold til at kunne dokumentere en sammenhæng mellem brugen af porno og tendensen til at undgå forhold, så står det stadig ikke klart. “Jeg er ked af det, men jeg kan kun spekulere blindt ud i pornoens effekt på millennials,” skrev Armstrong til mig i en e-mail.

Forskning i porno og millennials fokuserer ofte på pornoens æstetik, og den adfærdsforskning, der sammenkæder pornoforbrug med relaterede seksuelle vaner, er som regel meget specifik og har intet at gøre med alder. En rapport fra 2014 sammenkædede eksempelvis homoseksuelle mænds kondomfri sex med forbruget af porno, hvor der ikke bruges kondom. Selvom den undersøgelse ikke var specifikt målrettet millennials, så demonstrerer den slags undersøgelser, at pornofantasier og seksuel praksis i den virkelige verden i det mindste nogle gange overlapper.

Det er svært at sige noget generelt om millennials’ pornofantasier , men nogle har gjort forsøget. I juli 2015 slog PornHub og mediet Mic sig sammen for at forklare, hvordan millennials bruger porno i et blogopslag med titlen “Coming of Age: Millennials.” Det var ikke uden sine begrænsninger – det var for fokuseret på, hvordan millennials bruger PornHub specifikt – men to ting stod alligevel klart: at et bemærkelsesværdigt turn-on for millennials er hentai-porno (japanske tegneseriefigurer), og at et særligt turn-off er rygning.

Millennialkvinder elsker at smide et uopfordret ‘daddy’ ind under sex

– ‘Chase’



Disse specifikke observationer om millennials’ seksuelle tilbøjeligheder er formentlig bare toppen af isbjerget. Tibbals fortæller, at “tidligere generationer skulle gå langt for at få et forsvindende lille stykke erotik,” mens millennials kan definere deres smag ned til mindste detalje. Nutidens pornoudbud imødekommer ethvert behov, fortæller Tibbals og tilføjer, at “pornoen udvikler sig, ligesom kulturen og forbrugerne har udviklet sig til at tilfredsstille specifikke behov og interesser.”

“De millennials, jeg kender, tænder på mig, fordi jeg er en ‘daddy-type’,” fortæller en anonym, midaldrende, homoseksuel mand, jeg interviewede. Han har haft sex med både millennials og ældre mænd. “En del af det stammer fra tilgængeligheden af videoer og historier, hvor ældre mænd og sex mellem forskellige aldersgrupper bliver erotiseret.”

Uanset om det skyldes porno eller ej, så dukker “daddy”-tingen også op i heteroseksuel sex. I hvert fald ifølge en millennial, som bad om at blive kaldt “Chase”. Chase, som både har erfaringer med millennial- og Generation X-kvinder, fortæller, at “millennialkvinder elsker at smide et uopfordret ‘daddy’ ind under sex.” Den lille antydning af at erotisere aldersforskellen er meget udbredt, fortæller Chase. “Jeg har været nødt til at omstille mig til at høre det sagt hele tiden.”

Chase har også lagt mærke til, at ældre kvinders seksuelle fantasier synes at være blevet præget af dialogen i porno. “Det frække ordforråd, som ikke-millenials gør brug af, er som regel klichéagtig B-porno dialog,” fortæller han. Teorien forudsætter, at ældre kvinder ikke får deres seksuelle sprog fra andre kilder – som for eksempel romantiske romaner. Chase fortæller, at ældre kvinder siger “tag mig,” eller “jeg vil have den,” mens millenialkvinder er “en smule mere vulgære og direkte i deres beskrivelser og opfordringer.”

Selvom den slags fræk snak ikke begrænser sig til porno, så lyder det bestemt bekendt for enhver, som har set Showtimes The Red Shoe Diaries – en erotisk dramaserie fra 90’erne med et ekstremt lavt budget for en fiktionsserie på TV, men et astronomisk budget sammenlignet med porno.

I dag kan man ubesværet opsøge hardcore sexscener uden kontekst på ‘tube’-sider, i stedet for eksempelvis at vente på at en porno-dvd ankommer med posten (ja, den service eksisterer stadig!) Tibbals fortæller, at det har betydet, at millennials ikke ser det sidste nye, pornobranchen kan præstere. I stedet ser de “forældreløst” indhold – hvor rettighedshaveren er skåret ud på en eller anden måde – sammen med “indhold, som bliver præsenteret uden kontekst,” i stedet for de polerede “pornofilm,” som tidligere havde både karakterer og en gennemgående handling.

Tibbals er dog optimistisk over for den overordnede effekt, pornoen har på millennial-generationen. Porno giver ikke bare seeren adgang til et overflødighedshorn af sexakter, fortæller hun, men fremviser samtidig den fulde palet af menneskers form, størrelse og farve – næsten uden undtagelse. “Porno har formentlig hjulpet mange millennials til at føle sig mindre isolerede eller alene og styrket dem i, at ingen lyst er ‘forkert’ – så længe det er med samtykke – og at de formentlig ikke er de eneste, der har den,” fortæller hun.

Der er ingen tvivl om, at millenials’ liv i en eller anden grad bliver påvirket af porno. Porno giver ethvert menneske med et åbent sind og basale færdigheder i at søge på internettet adgang til en svimlende mængde handlinger, der udøves med, af og omkring folks kønsdele. Hvis det alligevel viser sig, at for mange billeder af folk, der parrer sig, forårsager skade på samfundet, så vil der formentlig gå mange år, før forskning kan påvise præcis, hvori den skade består.

