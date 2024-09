Hvordan ved man om stoffer er blevet for gamle?

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE US

Afhængigt af hvor du kommer fra, kan fundet af en oldgammel pose narko være som at finde en nedgravet skat eller som at træde på en landmine. Måske er den gamle pose coke, du har taget en enkelt bane af og så glemt alt om, stadig helt fin – måske har det nu samme potens som de panodiler, det er blandet op med. Måske kan det syre, du efterlod i fryseren et helt år, stadig hjælpe dig med at kommunikere med fjerne galakser. Men hvad nu, hvis der ikke sker noget – eller endnu værre; hvis det sender dig en tur på hospitalet, fordi det har muteret til en mærkelig form for gift? Man ved aldrig, hvad for meget tid kan gøre ved ting – især ikke ulovlige stoffer, som ikke kommer med en udløbsdato.

Retsmedicinsk kemiker Dr. James Woodford forklarer, at når et stof er “blevet for gammelt”, er dets molekylære struktur forandret af udefrakommende faktorer. “Alle stoffer har en 3D-struktur,” siger han, “og hvis en lille forbindelse brydes, falder det hele sammen. Atomerne er der stadig, men forandringer i den molekylære struktur kan gøre, at de ikke passer til de rigtige receptorer.” Over en periode kan faktorer såsom varme, luft, fugtighed og lys gøre, at stofferne udvikler urenheder, der påvirker deres kemiske sammensætning, og at de dermed mister noget af sin styrke.

Som retsmedicinsk kemiker ved Dr. Woodford hvad han snakker om – han er indehaver af patentet på duften af kokain, og i en retssag fra 1994 var det hans vidnesbyrd om de kemiske ligheder mellem kokain og crack, der gjorde, at straffen for de to stoffer blev mere lige. Han har været med til at udvikle en rapport om narkohundes anvendelse, og ifølge hans hjemmeside har retten engang beskrevet ham som “ekspert udi identifikation af cannabis” – en titel, vi alle bør stræbe efter.

Woodford laver en opdeling mellem to grundlæggende typer stoffer: De syntetiske og dem, som er naturligt forekommende. Begge er tilbøjelige til at forringes, hvis de udsættes for lys, varme og fugtighed, men “når det kommer til syntetiske stoffer som MDMA eller methamfetamin, kan de holde sig rigtig længe, hvis de opbevares mørkt i små beholdere.” Hvis den slags stoffer ligger fremme, vil de ende med at være uden effekt – men ikke være farlige.

Derimod vil naturligt forekommende stoffer som pot og psilocobinsvampe være mere sårbare overfor tidens tand på grund af den porøse, organiske masse, de bor i. “Der er stabilisatorer i det organiske materiale, der sørger for, at stoffets komponenter er intakte, men når det organiske materiale nedbrydes, og stabilisatorerne bliver gamle, er stofkomponenterne udsat for iltning,” siger Woodford.

Med andre ord vil en pose pot eller en håndfuld Spids nøgenhat blive for gamle på samme måde som et salathoved eller en bakke champignoner. De sidstnævnte grøntsager beskytter trods alt ikke berusende kemikalier inde i deres cellekultur, men når stofferne derimod bliver for gamle, vil ilten gøre, at de berusende kemikalier smadres.

Når det kommer til heroin og kokain – stoffer, der kommer fra planter, men findes i tørret pulver – er det lidt sværere at sige. Ifølge Dr. Woodford kan kokablade, som efterlades ude i solen for længe, efter de er høstet, miste deres kraft, fordi de tørrer ud, og dermed sænke styrken i kokainen, før stoffet overhovedet er nået ud på markedet. Når det kommer til heroin, gælder det, at opiatet er så tæt forbundet med morfin, at hvis det ligger fremme for længe, forvandler det sig faktisk til morfin. Med de stoffer gælder det, at “hvis de er blevet brunlige i det, ved man, at de er blevet for gamle.”

LSD er en helt anden historie. Woodford siger, at syre, der er blevet dryppet på frimærker, har tendens til at kunne holde længere end syre, der er blevet tilføjet mad, simpelthen fordi mad bliver for gammelt, og det gør papir ikke. Når det kommer til mærker, skal man bare sørge for, at papiret ikke bliver svagt eller vådt, så syren ilter. Woodford anbefaler, at man opbevarer det i køleskabet eller et andet mørkt sted.”

Men hvad nu hvis man ikke er sikker på, om syren er god eller ej? “Lys på den med UV-lys,” siger Dr. Woodford. “Hvis den lyser op, er den stadig fin.” Hvis man er den eventyrlystne type, der gerne selv vil finde ud af, om syren er blevet for gammel, så skal man bare gøre det. “LSD bliver ikke pludselig til gift. Det vil bare ikke have nogen effekt.”

En anden stor autoritet på området er Dr. Rick Doblin, en kemiker, som har grundlagt Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Han er blandt andet i gang med et statsgodkendt forskningsprojekt med en bunke MDMA, som han og hans hold har præserveret siden 1985. “Det er stadig helt rent – og det er ikke engang opbevaret i køleskabet,” siger han begejstret og tilføjer, at det ligger i en forseglet, mørk beholder ved stuetemperatur. “Det handler alt sammen om, hvordan man opbevarer det,” påstår Doblin. “Hvis vi efterlod MDMA ude i solen, eller hvis der havde været fugtigt, ville det blive for gammelt.”

Selv hvis de ikke længere er effektive, slår Doblin fast, at gamle stoffer normalt er helt harmløse. “For det meste vil gamle stoffer bare miste deres renhed. Det er sjældent, at de bliver farlige.” Men alligevel er det nok bedst at lade være med at tage dem, hvis du er i tvivl, om de er for gamle – ikke for dit helbreds skyld, men fordi man ikke skal forsøge at bekæmpe det uundgåelige. “Tiden nedbryder os alle,” minder Dr. Doblin mig om, og nogen gange skal man bare respektere den.



