Hvorfor bliver vi liderlige, når vi har tømmermænd?

En undersøgelse fra Kinsey Institute viste for nylig, at folk mellem 30 og 39 år gennemsnitligt har sex 1,6 gange om ugen. Jeg ligger i den første tredjedel, eftersom jeg for det meste har sex to gange om ugen, og hvis vi forestiller os, at det er en glidebane, gør det mig nok ret gennemsnitlig. Jeg tror godt, min kæreste kunne klare at have sex lidt oftere, men ikke vildt meget oftere, og ligesom med så mange andre aspekter af vores fælles liv tolererer hun min utilstrækkelighed.

Men jeg har fundet ud af, at efter en stor druktur bliver vi begge vilde efter sex. Jeg har mange venner, der har fortalt om det samme fænomen, og der findes allerede artikler om folk, der bliver liderlige når tømmermændene rammer, så det er helt klart en ting. Men ingen kan forklare, hvorfor det sker (især fordi der stort set ikke er noget forskning på området), så jeg ringede til Nicole Prause for at blive klogere.

Prause er neurolog med speciale i seksuel opførsel og afhængighed, og så er hun grundlægger af Liberos Institute, som forsøger at forstå videnskaben bag vores begær. Hvis nogen kunne hjælpe mig med at forstå, hvorfor jeg har lyst at have sex, når jeg samtidig har lyst til at knække mig, så må det være hende.

VICE: Kan du starte med at forklare, hvorfor folk bliver liderlige, når de er fulde?

Nicole Prause: Der er flere ting, men den forklaring, jeg bedst kan lide, er et koncept, der hedder alkohol-myopi. De fleste synes, det er dejligt at have sex, og alkohol styrker vores mest basale tilbøjeligheder. Så når du er fuld, fokuserer din myopi eller “snævertsynethed” på ting, som du allerede kunne lide, inden du begyndte at drikke. Så du begynder at fokusere på sex, og den begejstring kan betyde, at du ignorerer ting, som du normalt ikke ville ignorere – kondomer for eksempel.

Vil du så mene, at det er logisk, at vi bliver opstemte dagen efter, når vi ikke længere er på vej op?

De fleste af vores undersøgelser peger på turen op, og vi ved ret meget om, hvordan det stadie øger vores libido. Men der er ikke mange beviser for, at det skulle ske, når vi er på vej ned – du burde være træt og irritabel.

Okay. Hvad så hvis vi også blander stoffer ind i det?

Der var en virkelig mærkelig undersøgelse, hvor de gav meth til folk. De viste dem ikke noget og gjorde ikke noget ved dem, og alligevel fortalte de, at de følte sig seksuelt opstemte. Bare af at sidde der og være høje. Og det er lidt underligt. Så måske spiller det ind!

Hvad med ecstasy og mdma? Det er emphatogener, som giver dig lyst til at kramme alle. Så måske er den øgede seksualdrift dagen efter en bivirkning af den lyst til at være tættere på andre mennesker?

Det er en interessant tanke, og det kan godt være, at der er noget tilknytning til andre mennesker på spil her. Mdma giver dig lyst til at røre ved andre og være i nærheden af dem – så måske har du det sådan, selvom du er på vej ned. Du er ikke frastødt af folk og har lyst til at være sammen med dem. Det lyder ikke helt åndssvagt.

Kan det handle om sårbarhed? Man føler sig sårbar og søger en, der kan dulme den følelse?

Det kunne godt tænkes. Når vi er tændte, aktiveres en masse af de samme belønningscentre, som alkohol og stoffer også sætter i gang. Vi tænker ikke på det som en afhængighed, men kemisk er det den samme belønning, der forgår, når du sniffer en bane coke, og når du spiser et stykke kage, som du ikke havde brug for, men alligevel nød at spise. Det belønner og genaktiverer det samme område af hjernen. Måske forsøger den at gøre nedturen lidt mere udholdelig. Enten i forhold til humør og følelser eller i forhold til belønning.

Det hjælper i hvert fald på angst, som er en stor del af comedowns og tømmermænd.

Alle har deres egne metoder til at holde deres følelser i skak. Det kan være en løbetur, en tur i biografen eller havearbejde. Hvad som helst. Mange mennesker synes, det er forkert at gøre det samme med sex – at der er noget forkert ved at se sex på den måde. Men det er jo åndssvagt. Hele pointen med sex – hvis altså ikke vi snakker om at forplante sig – er at få det godt. Så det er klart, at hvis humøret er lidt lavt efter en vild nat, så gør man, hvad man kan for at afhjælpe det.

Hvad med orgasme som en metode til at falde i søvn? Der er mange, der fortæller, at de har behov for at komme sidst på aftenen, før de kan sove. Måske forsøger vi bare at slå os selv ud, så vi endelig kan få et hvil?

Det er vi seriøst talt lige begyndt at diskutere – hvordan orgasmer hjælper folk med at sove. Det er aldrig blevet bevist hos mennesker, selvom alle gør det. Så hvis man samtidig blander stoffer ind i det, er det ikke til at sige, hvordan det påvirker det hele. Det kan være noget så simpelt som musklerne, der slapper af, eller det kan være en proces, hvor hjernen kommer ind i et stadie, der minder om søvn, så man nærmest gør sig selv klar. Det giver mening, at det er nemmere at sove, hvis man har onaneret.

Er det i virkeligheden bare fordi, vi vågner op og er bagstive, så vi stadig har den der alkohol-myopi på slæb?

Det er muligt. Men det er svært at sige med sikkerhed, for når vi har folk i laboratoriet, kan vi ikke drikke dem lige så fulde, som I bliver ude i virkeligheden.

Det er nok rigtigt nok. Tak, Nicole!