Hvorfor bliver flere og flere unge danskere hjemløse?

Flere og flere unge danskere oplever at stå uden tag over hovedet. Det viser en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Faktisk er der siden 2009 sket en stigning på hele 76 procent, så antallet af hjemløse mellem 18 og 29 på seks år er steget fra 1100 til knap 2000. Tallene stammer fra 2015, men der er ingen grund til at tro, at det ser anderledes ud i dag.

Men der er til gengæld grund til optimisme, for i denne uge så et nyt initiativ dagens lys. 11 forskellige parter er netop gået sammen i det, der har fået navnet “Hjem Til Alle Alliancen“. Alliancen har til formål at nedbringe antallet af unge danskere, der havner på gaden. Dog er problemet mere komplekst end som så, for det er ikke kun boligen, der mangler i de unges liv. Det er i lige så høj grad et netværk, trygge rammer og de støttemuligheder, der skal til for at komme på ret køl igen, og netop her kommer alliancen til at gøre gavn, mener Ungdommens Røde Kors, som er en del af initiativet.

Videos by VICE

Alliancen skal derfor arbejde med flere aspekter for at kunne hjælpe de unge bedst muligt, og det kan kun gå for langsomt. Spørgsmålet trænger sig dog på: Hvad er årsagen til den eksplosive stigning i de unges hjemløshed, og hvad kan der konkret gøres for at hjælpe dem? Det spurgte vi Amalie Utzon om, der som landsformand for Ungdommens Røde Kors er med i forreste geled af den forstærkede indsats.

VICE: Hvad kan du fortælle os om alliancen?

Amalie Utzon: Hjem til Alle-alliancen er en samling af flere fonde, offentlige og private aktører og NGO’er, der er gået sammen, fordi vi kan se et problem. Der findes ingen hurtig løsning på det, for hjemløshed handler om meget mere end bare boligmangel. En af de ting, vi ser, er at man er i stor risiko for også at få misbrugsproblemer, hvis først man er nødsaget til at bo på herberg – for her er man i direkte kontakt med et miljø, som er præget af blandt andet stofmisbrug.

Opfatter de unge, der flytter ind på herberg, sig selv som hjemløse?

Nej, ikke nødvendigvis. Mange af de her unge vil jo ikke definere sig selv som hjemløse, og det handler først og fremmest om, at det er stærkt stigmatiserende at være hjemløs. Det er manden på bænken, vi forbinder det med, men de unge, vi ser, har svært ved at identificere sig som sådan. Det er unge, for hvem netværket bare har spillet fallit, og som er sakket bagud. Der er jo rigtig mange unge, der har oplevet at være presset på boligfronten, men det gør ikke en til hjemløs. De unge, vi møder, har sovet på sofaen hos den ene, den anden og den tredje ven, og pludselig er der ikke flere tilbage at spørge.

Hvorfor er det nødvendigt med sådan en alliance?

Grunden til, at det giver så god mening at samle så mange forskellige aktører om det her, er, at hjemløshed blandt unge har rigtig mange forgreninger. Det er unge med sociale udfordringer, som har svært ved at finde fodfæste på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og ofte er der også tale om unge med misbrugsproblemer og/eller en psykiatrisk diagnose. Det siger sig selv, at det ikke er nok bare at placere dem i en bolig, der skal mange andre tiltag til, og derfor giver det mening, at vi er så mange forskellige aktører, der er gået sammen om det her.

Hvad bliver alliancens første skridt?

Formålet er først og fremmest at begrænse den unge hjemløshed. Der er en grunderkendelse af, at det, vi gør i dag, ikke er nok, og derfor har vi brug for at definere nogle nye initiativer. Vi kommer både til at udvikle nye koncepter, men også at udbrede dem, der allerede virker i dag. Så vi skal både teste nye koncepter og kigge på, hvordan vi kan få justeret de tilbud, der allerede er.

Helt grundlæggende så handler det om, at det er blevet lettere at falde igennem både i det civilsamfundsmæssige og det offentlige system.



Hvad gør man typisk som ung hjemløs i Danmark?

Der er faktisk enkelte særlige herberger for unge. Der er blandt andet et på Rådmandsgade på Nørrebro, hvor Ungdommens Røde Kors har aktiviteter. Selvom vi oplever, at det faglige personale gør alt, det kan, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at være sådan et sted, når man i forvejen er udsat. Derfor er der også behov for en opprioritering af de tilbud, der er.

Ud over sociale problemer har de her unge så nogle fællestræk?

Det er en ganske spredt gruppe, men generelt kan vi sige, at der er tale om dem, vi kalder for netværksfattige. Altså folk, der ikke bare vil kunne tage hjem til familien på grund af konflikter eller psykiske udfordringer. Det er unge, som har et netværk, der er svagt i både netværkets størrelse og i netværkets kompetence – altså om de er i stand til at hjælpe eller ej.

Er det her et københavnsk fænomen, eller er det i hele landet, at der kommer flere unge hjemløse?

Vi ser de unge hjemløse i storbyerne. Det er ikke nødvendigvis fordi det kun er københavnerbørn, der bliver hjemløse, men det er oftest her, de havner. Både fordi København har flest herbergsmuligheder, men også fordi, det er her, man har søgt hen og er blevet tabt.

Hvad er dit bud på, hvad denne stigning i unge hjemløse skyldes?

Helt grundlæggende så handler det om, at det er blevet lettere at falde igennem både i det civilsamfundsmæssige og det offentlige system. Det handler om den adgang, de unge har til ressourcer og netværk og støtte. Vi har en sammenhængskraft, som er truet – og med et problem som dette, ser det ud til, at det sikkerhedsnet, vi som gode skatteydere tror er så fintmasket, nok ikke er så fintmasket endda.

Hvor stor en rolle spiller økonomi?

Det er også et spørgsmål om økonomi, men ikke udelukkende. Det handler også om, at have et netværk og en tilknytning til uddannelsessystemet, så man ikke “bliver tabt.”

Er det så overhovedet realistisk at vende den her udvikling?

Ja. Vi tror på, at vi er i stand til at nedbringe antallet af unge hjemløse ved både at optimere de tilbud, vi har, ved at tage nye initiativer og ved både at sætte ind tidligere og følge bedre op. Men det bliver hårdt arbejde. Det er der slet ikke tvivl om. Vi kan også se, at viljen er der fra de unges side. De står jo udenfor samfundet på alle parametre, men de vil rigtig gerne have en chance til. Vi skal være bedre til at give dem chancen.

Mere fra VICE:



DF er imod forslag om at fjerne transeksualitet fra listen over psykiske lidelser – men ikke af den grund som du tror



Derfor bliver indvandrere afvist på Københavns klubber



Fire unge danskere fortæller om, hvordan det føles at springe ud