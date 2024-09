Hvad sker der for alle de kvinder, der lægger elefantbilleder på Tinder?

Alle billeder af Wizard Skull

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er en kunst at lave en perfekt Tinder-profil. Du skal kunne beskrive dit indre væsen på 500 tegn eller mindre, mens resten skal kommunikeres gennem dine billeder. Sidste år fortalte Tinders CEO Sean Rad det britiske GQ, hvad der udgør et godt profilbillede: “Vælg det billede, der bedst repræsenterer dig – om det så er dig i et jakkesæt, eller cowboybukser og en t-shirt. Dine billeder skulle gerne give andre et indblik i din personlighed, hobbyer og interesser. Hvis du godt kan lide tage på vandreture eller ud og klatre, så vis dét. Hvis du er lidt af en spasmager, så vis dét.”

Videos by VICE

Og hvis du har haft dit helt eget Eat, Pray, Love moment et eller andet eksotisk sted, hvor der bor elefanter, så bør du åbenbart også give udtryk for det.

Kunstneren Wizard Skull har swipet sig gennem elefantfyldte Tinderprofiler i to års tid, og han har naturligvis taget screenshots af dem. Ifølge ham selv støder han i dag konstant på de feminine elefantbilleder, som han nu har samlet nok screenshots af til fylde sin nye zine Women with Elephants Found on Tinder med.

Sidste gang vi skrev om Wizard Skull, havde han redigeret nye karakterer ind i originale tegnefilm som Smølferne og My Little Pony. Udover elefanternebillederne har han også indsamlet Tinder-billeder af kvinder med våben, is, pizza og falskt overskæg.

Du kan se mere af Wizard Skulls kunst på hans hjemmeside og Instagram.

Mere om det der sociale medier, som alle snakker om:



Vi talte med de folk, som har verdens mest sexede jobs ifølge Tinder



Derfor droppede jeg min kæreste og to bedste venner ved at slette dem på Facebook



Mød manden der udgiver sig for at være en bagel på Tinder og har matchet med over 1000 kvinder