Hvorfor er mænd så håbløse til at give finger?

Mens hun deltog ved et bryllup i weekenden, bemærkede min veninde en attraktiv fyr, som var værd at forfølge. Et par glas vin og lidt irrelevant smalltalk senere sad de to og snavede ved et bord, mens der blev gramset under den hvide dug. “Han stak en finger op i mig,” fortæller hun mig senere. “Jeg kunne næsten ikke mærke det, jeg tror, jeg trak mig tilbage. En finger! Og så addede han mig aldrig på Instagram, efter jeg begyndte at følge ham.”

Det at være indehaver af en vagina er en oplevelse, der varierer fra kvinde til kvinde, men en enkelt finger oppe … er ikke sexet, hverken for mig eller nogle af de andre kvinder, jeg har talt med i forbindelse med den her artikel. Faktisk var der en ret generel konsensus om, at uden stimulering af klitoris og/eller brugen af flere fingre, så er det et komplet spild af tid – endnu en ting, heteroseksuelle mænd gør for at føle sig nyttige.

Bare lige for at få det helt på det rene, så fungerer det helt fænomenalt, hvis fingerpenetration optræder sammen med stimulering af klitoris i perfekt harmoni. En queer-kvinde fortæller mig, “De er gensidigt afhængige. Ren klit-gnubberi bliver kedeligt i længden, men penetration uden stimulering af klitoris fungerer overhovedet ikke.” (Hun siger også, at hun aldrig ville kalde det at blive “fingerkneppet,” men bare “kneppet”.)

“Jeg kommer aldrig af at få finger. Faktisk mærker jeg ikke noget særligt ved det,” tilføjer min veninde og definerer akten som en finger, der “kører ind og ud.” “Noget med substans, som for eksempel en penis, føles rigtig godt, når man også får klitoris stimuleret, men en solofinger er… lidt som at stikke en finger i næsen. Det føler sikkert bedre faktisk.” (Det minder mig om “soaking,” en sexteknik udviklet af teenagemormoner, der gerne vil bevare deres mødom og derfor har udviklet en måde at komme så tæt på samleje som muligt uden rent faktisk at gøre det. Manden stikker sin penis ind i kvinden og “soaker” den, uden nogen af dem bevæger sig.)

En anden kvinde er enig i, at en finger uden samtidig stimulering af klitoris er en temmelig beige sexform for voksne mennesker. “Jeg er vild med ekstern stimulation, men hvis man har haft sex i sit liv før, så er der ikke meget pointe i at få finger,” siger hun. “Der vil man ligesom hellere bare have en penis ind, ikke? Det er helt fint for teenagere, der stadig er uerfarne, men som voksen gør det intet for mig.”

De par, jeg talte med, hvor ingen af parterne er indehaver af en penis, fortalte, at fingerleg er en yndefuld kunst, der i samspil med oralsex eller sexlegetøj fungerer godt, men aldrig som hverken forret eller dessert. Måske er penis-fri par bare fornuftige nok til at værdsætte samleje uden en penis, og derfor har de haft mulighed for at udvikle deres fingerspil, hvor heteroseksuelle mænd for det meste bare ser fingeren som operationel forlængelse af pikken.

Hvad kan så gøre det at få finger til en god oplevelse? For det kan sagtens være en god oplevelse især i de situationer, hvor regulært samleje ikke er en mulighed som for eksempel, når man sidder mellem hovedretten og den femte tale fra en fuld onkel til et bryllup. Jeg har talt med sexterapeuter, venner og en masse mænd, som jeg bare ville have en undskyldning for at sige “heyyy” til og hørt deres tips og tricks. Jeg testede også et par produkter, der lover at højne oplevelsen – herunder en vibrator, som man spænder rundt om fingrene. Det kan faktisk føles bedre at få en finger op i skeden end i næsen. Sådan her bærer man sig ad.

Lav din hånd om til en cyborg

Ved Sex Expo-messen i Brooklyn for nyligt stødte jeg på et produkt, der hedder Fin og er skabt af kvinderne bag sexlegetøjfirmaet Dame Products. Det vibrerende, ringformede produkt kan sættes på fingeren og lader dig og din partner kontrollere, hvad der foregår omkring din vagina. Den eliminerer derfor enhver impuls til formålsløst fingerpumperi.



“Partnerne er glade for at være involveret i legen med vibratoren, og sommetider er vulva-indehaveren også glad for at have mulighed for selv at bevæge den rundt,” siger Alexandra Fine, der er grundlægger og direktør for Dame Products. “Vi synes ikke, der var nok alternativer på vibratormarkedet, så vi lavede en masse research og endte med at udvikle en fingervibrator, der kan bruges i forlængelse af hånden. Den udbygger oplevelsen af berøringen på en intuitiv facon.”



Jeg gav mig selv finger, så at sige, med produktet, og det føltes fantastisk – med fuld kontrol over bevægelserne er det muligt at skifte mellem ekstern og intern stimulering, og så har den tre forskellige hastighedsmuligheder. Næste gang, jeg lader en mand røre ved mig, skal han helt afgjort have en på.

Du må absolut ikke glemme klitoris

Hvis du er af den opfattelse, at man bare kører fingeren ind og ud ligesom en pik, så skulle du ikke have lov til at have fingre. Det handler selvfølgelig om at finde den rette balance mellem penetration og stimulering af klitoris. Det sker alt for ofte, at klitoris negligeres, fordi håndens ejermand bruger fingeren som en pik og glemmer en af de vigtigste erogene zoner.



“Der er så mange mænd, der tror, det bare handler om at stikke en finger op i dig,” fortæller en kvinde mig. “At få finger kan potentielt være fantastisk, men det er det aldrig, fordi mænd er så dårlige til det.”

Der er selvfølgelig måder at blive bedre til det på. Man skal inkorporere klitoris, men med blid berøring. “Lad være med at gå direkte efter klitoris lige fra begyndelsen,” siger Fine. “Det kan godt være ubehageligt. Sørg for at din partner er ordentligt varmet op først.” Fine foreslår, at man prøver at fremynde “en erotisk sindstilstand,” før man begynder med fingeren. “Begynd med at lege lidt! Byg det op. Rør dem først uden på trusserne, indtil de skyder hofterne frem efter mere.”

En heteroseksuel mand, jeg taler med – der selv anslår, at hans finger-skills ligger omkring 9/10 – insisterer på, at musikere, og især trommeslagere og bassister, er de bedste udøver af kunsten. “Hvis man vil have finger til et tolvtal, så bør man vide, at trommeslagere har fleksible led og bassister er vant til at holde rytmen med to fingre,” forklarer han.

Varm dine fingre op!

Det sidste, man ønsker, når man har en eller flere fingre inde i sig, er et kuldegys – berøringen skal selvfølgelig være behagelig. Derfor er det vigtigt, at du ikke lige har sat kolde mælkekartoner i køleren eller lavet snebolde uden vanter på.

“Dine fingre skal helst være stuetemperatur eller lidt varmere, medmindre din partner er vild med kolde fingre,” siger Fine. “Det er langt mere behageligt for din partner, og så undgår du at give hende en kold overraskelse. Og sørg også for at klippe neglene inden.”

Brug for guds skyld glidecreme

Alle, der læser den her artikel, bør bruge glidecreme cirka ti gange så meget, som de allerede gør. Når man tilføjer creme forøger man dramatisk oddsene for at onani, sex og forspil er behageligt. (Hvis du kan få fat på det, kan du eventuelt overveje at bruge glidecreme med pot i.)

Nu vi taler om glidecreme, så fortæller en fyr mig til artiklen, at han også bruger fingrene under oralsex. Jeg vil gerne bo i en verden, hvor det er normen.