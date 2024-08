Hvorfor hænger Kanye West og Kim Kardashian ud med Takashi Murakami?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Kim Kardashian og Kanye West blev med rette kritiseret for at tage en privat flyvetur med Boeing 747 til Tokyo, hvor de i sidste uge mødtes med den japanske kunstner Takashi Murakami og fyrede den her posering af foran et af hans kunstværker:

Videos by VICE

Det er ikke første gang, at et Murakami-Kardashian-West samarbejde rammer Instagram. I sidste måned lavede Murakami en hyldest til Kanye og Lil Pumps overdimensionerede sofastil i “I Love It”-videoen, og skrev følgende: “Det er, som om man får serveret et stykke råt, levende menneske direkte via YouTube, iTunes og Spotify. Jeg havde det, som om jeg fik serveret en frisk portion ego-sashimi.” Nu bliver ego-sashimien serveret direkte i Murakamis studie, og man kan ikke lade være med at fundere over, om Kanye har en intention om at supplere sin nuværende status indenfor musik, mode og design med at springe direkte ind i kunstverdenen.

Kanye har på det seneste sat nogle temmelig bastante fodaftryk i kunstverdenen ved at hylde kunstneren Kerry James Marshall, skrive sammen med konceptkunstneren Ryder Ripps og ved at annoncere, at han skal undervise på School of the Art Institute of Chicago (en påstand som skolen roligt benægtede). Han har desuden hyret den 23-årige kunstner Shadi Al-Atallah til at male et billede af Kardashian-familien til sit seneste single-cover, ligesom han har delt en række af sine egne skitser på Instagram.

Nu hvor Kanye har revolutioneret musik- og modeverdenen, skal vi så regne med, at han virkelig går all-in på visuel kunst? Han har været en del af kunstverdenen i årevis – han har gået på kunstakademiet, og han har kaldt Matthew Barney for sin “Jesus” – og der er noget ved den seneste tids tiltagende shout-outs og møder med kunstnere, der kunne tyde på, at vi snart bliver forkælet med hans debut som kunstner. Når Kanye kaster sig over noget, så revolutionerer han det – om det så er modebranchen, musikbranchen eller indretning – så hvis han virkelig følger sine rene kunstneriske impulser (for eksempel ved at åbne et galleri, hvor Al-Atallah og Murakami kan blive udstillet side om side), så vil kendere holde øje med ham i omkring ti sekunder, inden de begynder at kopiere hans succes.