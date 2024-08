Hvorfor har Gucci Mane egentlig en isvaffel tatoveret i ansigtet?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Gucci Mane, kongen af trap og dårlige beslutninger, læner sig tilbage på sin skytrone, efter han lige har fået ansigtet udsmykket med en vaffelis. Han smiler, tilfreds med sig selv, og mens to Nicki Minaj-lignende keruber flyver rundt om ham. Ifølge medierne (den store, hvide djævel) var Gucci lige blevet udskrevet fra den lukkede afdeling, da han fik tatoveringen, men illustrationen her udforsker dens sande ophav… Guccis indoktrinering i Illuminati-verdenen.



Nicki-keruberne – den ene repræsenterer Minaj, før hun fik fremhævet sine attributter, og den anden, tiden efter – griner manisk, som tatoveringen afsløres. Vi ser, at selv om musikindustriens underverden har udstyret Nicki med vinger – der symboliserer både økonomisk såvel som plads-på-forreste-række-ved-BET-Awards frihed – så vogter Nicki stadigvæk over Gucci for at sikre, at han viser over for sine logebrødre omkring det runde bord, at han er lige så kold i røven som tre kugler vaniljeis overfor pøblen, der ikke forstår den Ny Verdensorden, hvorved hans plads i Illuminatis rækker sikres. Den her teori bakkes op af det faktum, at Nicki Minaj tidligere har forsøgt at få Gucci til at se lyset, da hun brugte trekanten, der symboliserer det altseende øje i videoen til “Five Star Chick.”

Vaffelisens tre kugler er også en tydelig reference til Illuminati. Hver kugle repræsenterer på symbolsk vis den hellige treenighed bestående af Osiris, Isis og Horus. Horus er også repræsenteret ved det altseende øje i kraft af den kuglerunde is, der selvfølgelig symboliserer øjets pupil. Det har også noget at gøre med trekanter og djævelen.

Så snart tatoveringen var helet, kom Gucci med en klar udmelding i form af sangen “Brr,” der indeholdt tankevækkende udmeldinger som:

“Brr, Brr, Brr, Brr, Brr,

Brr, Brr, Brr, Brr, Brr,

Brr, Brr, Brr, Brr, Brr,

Brr, Brr, Brr, Brr, Brr.”

Et tydeligt signal til Guccis fans om, at rapperen har accepteret den Ny Verdensorden.

Vil du grave dybere i det her mysterium? Her er et interview, vi lavede med manden, der lavede den legendariske tatovering: