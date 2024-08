Hvorfor har metal-mænd så smukt og sundt hår?

Hvordan kan det være, at stort set alle mænd med langt krøllet hår yndlingsbeskæftigelse er at kaste håret frem og tilbage, mens en anden mand med tilsvarende mængde krøller spiller djævelens musik? Får metal i øregangene håret til at gro bedre, eller begynder folk at lytte til metal, fordi deres hår vokser smukt og/eller krøllet ud af hovedbunden? Det her er spørgsmål, jeg har undret mig over, men aldrig har fået svar på. Men én ting jeg ved er, at det kræver en vis dedikation at få så flot hår, som mange metalfans går rundt med. Især under festivalforhold kan det være svært at holde styr på de bouncende lokker, og blev jeg enig med mig selv om, at Copenhell ville være det oplagte sted at begive mig hen for at finde svaret på, hvordan metal-mændene passer bedst passer på deres metalgarn.



Inden jeg drog ud på blandt festivalgængerne, tog jeg dog en snak med to af de mest krøllede metalhoveder i Danmark.

Lasse Revsbech spiller leadguitar i den aarhusianske metalband BAEST

Billedet er taget af BAEST med engangskamera som del af serien 'SHOWS, SELFIES, SUMMER' i VICE Magazine – Music Issue 2017.

Noisey: Hej Lasse. Har du lagt mærke til den voldsomme mængde af mænd med langt, krøllet hår i metalmiljøet?

Lasse Revsbech: I min færd i metalmiljøet har jeg mødt rigtig mange og rigtig flotte, lange krøller. Jeg har faktisk mødt så mange med lange, flotte krøller, at jeg og Svend (den anden guitarist i BAEST, red.) har besluttet os for at lave en krølle-klub, som vi indvier kære folk med flot hår i, når vi møder dem.



Hvorfor er der så mange krøller inden for samme musikmiljø?

Vi lade bare håret gro. Måske er der i virkeligheden mange korthårede mænd, der har flotte krøller, som de bare ikke vil være ved.



Hvorfor har du valgt at have lange krøller?

Jeg er jo født, som jeg er, og så har metallen valgt mig, og jeg valgt metallen. Jeg lod mit hår gro, så det blev langt, for det gør mange inden for metal – og så ser det sejt ud. Jeg har tit set guitaristen Dimebag Darrell, og han har haft noget sindssygt godt hår. Da jeg så ham første gang, tænkte jeg bare: “Sådan noget hår skal jeg også have.”

Er der prestige i håret?

Altså, der er jo rigtig mange, der godt kunne tænke sig at have sådan nogle krøller – uanset om man er metaller eller ej. Der er to spørgsmål, jeg tit får: “Må jeg få dine krøller?” og: ”Har du nogensinde fladet det?”. Og jeg kan svare nej til begge ting.

Har folk naturlige krøller, eller bruger de curlere og bliver permanentet?

Historisk set er der nok nogen, der har gjort det, men ikke nu om dage. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, de fleste står op om morgenen, og så sidder det, som det gør – men man skal jo pleje det. For at det ikke skal være løgn, er jeg søn af en frisør, så der har været mange spekulationer omkring, hvorvidt det var ægte eller en permanent. Men jeg tror sgu ikke, folk gør det. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det er sindssygt dyrt, ved jeg.

Hvad gør du så for at opnå så sprøde krøller?

Jeg bruger en god shampoo, og så vasker jeg det to gange i træk, men ikke nødvendigvis hver dag. Bagefter får det noget hårkur eller balsam. Gerne noget af det lidt gode. Min mor er frisør, så jeg får noget af det dyre stads. Man kan også bruge hårolie, men det gør jeg så ikke så tit. Jeg reder aldrig mit hår. Det bliver kun redt, når det bliver klippet. Op igennem min opvækst har jeg været udsat for de der fuldstændig forfærdelige krøllekamme, hvor man næsten får trukket alt håret ud af sit hoved. Men et pro-tip til dem med krøller er, at der er kommet noget, der hedder en wet-brush, og det er simpelthen en gave. Så reder man håret, mens det er vådt, og så føles det ligesom at have glat hår – børsten ryger lige igennem. Jeg var blæst bagover, da jeg prøvede det første gang.

Hvorfor hænger krøller og metal så godt sammen?

Det ser rigtig sejt ud, når man headbanger med krøllet hår. Jeg vil næsten påstå, at det ser sejere ud at headbange med krøllet hår end med fladt hår. Der er en volumen i det, og så er krøllet hår også tit kraftigt. Der er noget tyngde i det, og man skal kæmpe lidt mere for at kaste med det.

Det giver mening. Tak for snakken, Lasse.

Anders Bøtter er musikformidler og laver blandt andet radiogrogrammet Sort søndag på P6 Beat

Foto udlånt af Anders Bøtter

Noisey: Har du lagt mærke til den voldsomme mængde af mænd med langt, krøllet hår i metalmiljøet?

Anders Bøtter: I metalmiljøet lægger jeg ikke så meget mærke til krøllerne, men i højere grad hvor langt og flot hår folk har. Jeg har længe selv ønsket, at mit blev længere, men der opstår en naturlig stopklods, når det rammer skuldrene. Jeg gad virkelig godt have hår ned til lænden, som jeg kunne headbange med, men det får jeg aldrig. Men jeg lægger selvfølgelig mærke til krøllerne, når jeg får besøg af BAEST mit studie, og de battler mig i krøller. De slår mig, må jeg nok indrømme, og det kan jeg godt få det lidt pres over, for jeg vil jo gerne have de flotteste og længste krøller.

Hvorfor har du valgt at have lange krøller?

I dag føler jeg mig heldig, men da jeg var en lille dreng med rødt, krøllet hår og tandbøjle, der ikke kunne lide fodbold, blev jeg drillet og forbandede mine krøller. Der var en overgang, hvor jeg tog vand i håret om morgenen og redte mit hår helt stramt tilbage, puttede masser af hårlak i og tog en cykelhjelm på for at holde på det. Jeg gjorde sådan i lang tid, inden jeg skulle ud af døren. Da jeg kom i skole, sad det helt redt tilbage, men i løbet af dagen begyndte det alligevel at bølge. Da jeg så opdagede, at guitaristen i Metallica og guitaristen fra Queen også havde store krøller, tænkte jeg: “Wow! Der er folk, som er mega seje, som klarer sig godt og har store krøller.”

Er der prestige i håret?

Måske er der en anelse prestige i at have lange krøller i metalmiljøet. Der er i hvert fald en forfængelighedsprestige i at gro sit hår så langt som muligt, fordi det kræver en hel del pleje. Ligesom med alt det andet udstyr i metalmiljøet, er der prestige i at holde sit hår velplejet, men det er en uskreven regel. Det er ikke noget, folk går og taler om.

Hvad gør du for at opnå så sprøde krøller?

Det vigtigste, når man har krøller, er at finde en frisør, der kan finde ud af at klippe krøller. Jeg bliver klippet hos en afrikansk frisør på Vesterbro, der hedder Skaley. Hun har været min frisør i mange år og er den dejligste og sødeste frisør. Det er vigtigt med en god balsam og en detangler-brush, der kan få dreads ud. Det er også vigtigt med hårolie til spidserne efter vask. Det lyder mega klamt, men jeg vasker kun hår én gang om ugen, for ellers tørrer det simpelthen ud og bliver noget filterlort. Jeg vasker det i stedet virkelig grundigt én gang om ugen med hårkur og hele svineriet. Det skal endelig ikke tørres med et håndklæde. Så fucker det også helt op.

Inden en festival tager jeg forbi Skaley og siger, at hun bliver nødt til at klippe så lidt af spidserne, at det stadig er langt, for jeg skal jo på heavy-festival, men at det skal stadig klippes, så det er sundt og stærkt og klart til sved, støv og moshpits. Hvis jeg ikke passer på mit hår på en festival, så får jeg dreads og bliver nødt til at klippe måske to centimeter af det, fordi jeg ikke kan få det udfiltret igen. Festivaler er i virkeligheden forfærdeligt for mit hår.

Hvorfor hænger krøller og metal så godt sammen?

Fordi krøllede hjerner gerne vil have krøllet musik. Nej, ærlig talt så kræver det en del mod fra især mænd med krøller at gro deres hår langt, for der går virkelig lang tid, hvor man bare ligner en idiot. Hvis jeg klippede mig skaldet nu, ville det tage minimum tre år at gro det langt igen, og indtil da ville jeg se megamærkelig ud. Det kræver noget mod, som jeg tror er meget signifikant for metalscenen. Man ranker ryggen og bærer sit look med stolthed.

Der er nok flest krøller inden for thrash-metal. Både i Megadeath og Metallica, som er to af de største thrash-bands, er der mange lange krøller.

Hvor startede romancen mellem krøller og metal?

Trenden startede i 60’erne, hvor folk begyndte at gro deres hår langt. En gruppe som Led Zeppelin, hvor der er hår og krøller overalt, har nok også haft en stor indflydelse.

Fedt! Tak for snakken Anders.

Efter at være blevet klædt på af de to metal-krølle-connoisseurs, var jeg klar til at tage ud på Refshaleøen og gå i dybden med min undersøgelse af håret på metallernes hoveder.

Morten Lund

Jeg får en del opmærksomhed for mine krøller, og folk er lidt misundelige. Der er nok lidt prestige i at have krøller, men det er ikke noget, jeg tænker over.

Jeg er ikke så god til at pleje mit hår. Jeg er nok en af dem, der har lidt fedtet hår og er lidt ildelugtende.

Christoffer Savoy

Det er faktisk ret irriterende at have så langt hår, når man er på festival. Det blæser ind i mit ansigt og min mund, så det er svært at spise. Mit hår er fedtet af ketchup og spyt lige nu. Lad være med at tage på festival, hvis du har langt hår, og det blæser meget.

Less Lessmeister

Jeg har haft mit hår sådan her i 35 år, fordi jeg hader forandring, og så er det ret godt at headbange med. Jeg har forsøgt at have langt hår over det hele, men det ligner Jimmy Hendrix’ hår, og man kan ikke gå i skole eller på arbejde med hår over det hele, så jeg fandt en mellemvej. Jeg vasker det med to-i-en-shampoo. Det er lige meget, hvilket mærke det er, så længe det er shampoo og balsam i én.

Bo Lindstrøm

Jeg sætter mit hår med gelé, føntørre og kam hver dag. Det tager lang tid, men det er ret godt metalhår, fordi det er helt hårdt.

Ricci

Mit hår sidder på mit hoved hver dag, og jeg kommer ikke uden om det. Jeg har det fra min mor, og jeg er stolt af at være langhåret. Det er godt at have, når man skal headbange, for det er jo der, jeg kan vise mit hår frem. Der ikke prestige i at have langt hår – eller det burde der ikke være. Man skal bare være ægte og tro mod sig selv, uanset om man er korthåret eller langhåret.

Bastian og Michael:

Jeg glemte bare at rede mit hår i en periode, og han glemte at klippe det i en periode, men jeg må indrømme, at det nok har været lidt bevidst. Jeg vasker det ikke så meget, men engang imellem bruger jeg noget balsam.

Andreas Achtbøl

Der er faktisk aldrig nogen, der har sagt til mig, at jeg har flot hår. Det er fedt at have langt hår, fordi der ikke er så mange fyre, der har det, så det giver noget ekstra. Mit hår går næsten ned til lænden, og det har taget tre år at gro det så langt. Det er meget federe at headbange med langt hår, men faktisk er det meste federe med langt hår.

Fritz

Ved du, hvad jeg ville være uden mit hår? Jomfru.