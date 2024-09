Derfor har nogle mænd en virkelig stor røv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard

Trump steg i torsdags ombord på Marine 1 helikopteren, og på vejen tog en fotograf et billede, der fik verden til at skælve:

Det her er, hvad de fleste ville kalde en rimelig stor røv, og det ser man ikke så ofte på en mand. Som Select/All noterede sig, tog billedet internettet med storm, mens den virale joke vakte en blanding af væmmelse og fryd.

Hvorfor? Vi lever i en kultur, der feticherer kvinder med store numser i musikvideoer. Der findes hele fitnessprogrammer, der har til formål at give kvinder større bagdele. For mænd er normerne til gengæld nogle andre. Vi sætter pris på en mands numse, når den er fast eller veltrænet, men meget sjældent oplever vi, at en mands numse bliver hyldet for at være stor.

Fordi det ses sjældnere hos mænd, og muligvis fordi det kulturelt set associeres med en feminin form, er internettet fyldt med dudes, der er totalt stressede over størrelsen på deres røv. De støtter hinanden på fora for bodybuilding og på Quora, hvor de spørger hinanden om hormonbalancer og størrelsen på hinandens bækken.

Er det udelukkende en social konstruktion, eller er store numser på mænd bare sjældnere end de er på kvinder? Hvor kommer den booty fra?

Måske er han født med den

En røvs form er defineret af musklerne gluteus maximus, gluteus medius og gluteus minimus og det fedt, der omgiver dem. Kvinder opbevarer som regel fedt på hofterne og den nederste del af kroppen på grund af hormoner, der forbereder kvinderne til at bære børn. Højere østrogenniveauer gør fedtopbevaringen nyttig i forberedelsen til graviditeten, og kvinder har 6 til 11 procent mere kropsfedt end mænd. På grund af de forskelle er en mand mere tilbøjelig til at være overvægtig med en flad røv og en rund mave, mens en kvinde måske vil opleve, at det hele ender på hofterne. Men det kommer også an på folks individuelle gener.

Hormoner og genetik spiller den største rolle i røvens naturlige størrelse. Broadly undersøgte myten om, at “sex giver en større røv” (og aflivede den, så den årsag kan vi udelukke), og konkluderede, at det er østrogen, der stimulerer røven til at blive større eller ændre kroppens komposition. Der findes ikke særlig meget litteratur om, hvorfor nogle mænd har større numser end andre.

Måske squatter han en masse

Styrketræning kan gøre en røv mere defineret, men fitnesstræneren Tony Gentilcore fortæller, at det højst sandsynligt er genetisk.

“Nogle mennekser har bare de rigtige forældre i forhold til at have veludviklede områder af kroppen, uden de behøver arbejde for det,” sagde han, da han blev præsenteret for billedet oven over. Fitnesscoach Kellie Davis anbefaler et fuldt træningsprogram til at opbygge en større røv, som inkluderer dødløft, hoftestød og selvfølgelig det gode gamle squat. Den slags øvelser kan fremhæve, men nok ikke fundamentalt ændre den røv, du har.

Måske har han dårlig holdning

Bestemte kropsholdninger kan enten minimere eller fremhæve en persons røv. Som brugeren tpt noterer på et message board på bodybuilding.com, og som illustreret på billedet nedenunder så kan en fremadrettet bækkenhældning, hvor røven strutter bagud og brystet peger frem, få røven til at se større ud, end den egentlig er.

Foto: Wikimedia Commons

Nogle billeder og videoer af Trump får det til at se ud, som om han ikke har verdens bedste kropsholdning, men der er mange holdningsproblemer, der er lige så tilbøjelige til at hive røven ind, i modsætning til at få den til at strutte ud. Og det siger stadig ikke noget om, hvor meget røv en person har i hvileposition.

Måske er det englenes værk

Gentilcore er skeptisk over for den måde, det her billede er taget på. Han kalder det et “perfect storm scenario,” hvor kameraets position, buksernes pasform og lyset går sammen og får røven til at se større ud, end den egentlig er. Der findes et andet billede af Trump, hvor han spiller golf, der umiddelbart modsiger den teori, men desværre er der ikke så mange andre billeder af Trumps røv, som vi kender til. Med det begrænsede materiale, kan vi ikke bevise, at præsidenten har en booty, men vi har heller ikke overbevisende materiale til at konkludere, at han ikke har.

Hans røv kan være resultatet af en hvilken som helst kombination af de ovenstående forklaringer, men sund fornuft vil sige, at han bare er født med den, og at den ganske enkelt har fanget folks opmærksomhed, fordi en stor røv ses mere sjældent hos mænd end kvinder.

For en god ordens skyld skal det siges, at Motherboard er stor fortaler for røve i alle former og størrelser. Der findes ikke en forkert, dårlig eller grim røv. Det eneste, der betyder noget, er, at du ikke er et røvhul.