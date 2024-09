​Hvorfor har så mange mænd rødt skæg, når de ikke har rødt hår?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard Holland.

Hvorfor er der så mange mænd, der ikke har rødt hår, men rødt skæg?

Da min bror lod sit overskæg vokse ud i et pludseligt anfald af medfølelse for folk med prostatakræft, opdagede jeg et nyt fænomen. Hele mit liv havde han haft mørkt hår – men hans overskæg var fuldstændigt rødt. Jeg begyndte at tvivle på vores slægtskab. Hvordan kunne det her ske? Var vi overhovedet i familie? Og hvad sker der med alle de mænd, der går rundt med rødt skæg uden at have rødt hår? Jeg besluttede mig for at undersøge sagen nærmere.

For at komme til bunds i dette ginger-mysterie tog jeg kontakt til Erfocentrum, det hollandske infocenter for genetik og nedarvede træk.

Hårfarve er ret indviklet fra et genetisk perspektiv. “Hårfarve afgøres af gener, der kaldes ‘ufuldendte dominerende arvelige træk.’ Det betyder, at der ikke er et enkelt gen, der dominerer resten, men at alle generne påvirker hinanden,” får jeg at vide af Petra Haak-Bloem, der er specialist på centeret.

De samme gener kan komme til udtryk på forskellige måder for alle. Derfor er der mange mulige udfald, for eksempel at det hår, du har på hovedet, kan have en anden farve end det, du har under armene, dine pubeshår eller dit skæg.



“Generelt arver folk ikke kun deres hårfarve fra deres forældre, men også fra deres bedsteforældre, og tidligere forfædre. Derfor er det klart en mulighed, at en fjern forfader havde en hårfarve, der pludselig kommer til syne igen gennem en hvis kombination af gener – og det kan være ret uventet for forældre,” fortsætter Haak-Bloem.

Okay, dine gener afgør din hårfarve: det kommer ikke som nogen overraskelse. Men hvorfor er der så mange mænd, der har denne rødskæggede afvigelse?

Farven på dit hår afgøres af den mængde melanin, eller pigment, der er i håret. Din DNA koder ikke kun, hvad slags pigment du har, men også hvor meget du har af det. “For hvide mennesker afhænger farverne af to forskellige slags melanin: eumelanin (sort pigment) og pheomelanin (rødt pigment). Sorthårede menneskers hårceller indeholder kun eumelanin. Blondiner har ikke så meget eumelanin. Og rødhårede menneskers hår indeholder hovedsageligt pheomelanin,” siger Haak-Bloem.

Folk undrer sig. Screenshot af Quora.com

“For over et årti siden opdagede forskere, at et gen (MC1R) på det 16. kromosom spiller en vigtig rolle i forhold til at give folk rødt hår. MC1Rs opgave er at producere det protein, der kaldes melanocortin 1. Det protein er vigtigt i den proces, der omdanner pheomelanin til eumelanin,” fortæller Haakl-Bloem mig. “Når der er nogen, der arver to muterede versioner af MC1R-genet (en fra hver forælder) er der bliver der omdannet mindre pheomelanin til eumelanin. Pheomelaninen akkumuleres i pigmentcellerne, og så får personen rødt hår og lys hud.”

Det uventede røde skæg er resultat af samme mutation i MC1R-genet. Når du kun har en muteret MC1R, kan der begynde at gro rødt hår forskellige (uønskede) steder. Men selv Haak-Bloem var ikke helt sikker på mekanismen. Rød skægvækst har aldrig været forbundet med nogle dødelige sygdomme, så det har ret lav prioritet.

Ikke desto mindre er det helt sikkert muligt at have en bror med rødt skæg, uden at en af dine forældre har haft et sidespring. Og for alle jer, der lider under denne knapt så sjældne, knapt så livstruende tilstand: I kan ikke lave om på jeres gener. Derfor er der reelt kun en ting alle i halv-røde kan stille op: bær jeres ginger-skæg med stolthed.

