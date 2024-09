Derfor elsker homoseksuelle republikanere Donald Trump

Billede af Lia Kantrowitz

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE USA

R. D. Hutchinson får altid den samme reaktion, når han fortæller folk, at han er tilhænger af republikanerne: “Den havde jeg ikke set komme.” På overfladen burde det ellers ikke være så overraskende. Den 24-årige mand er tidligere truckfører i militæret og født og opvokset i Virginia. Han taler med sydstatsdialekt og elsker våbenlovgivningen, og han er den slags amerikaner, der kommer fra en lille by og bliver der. Men Hutchinson – som har fået job som gulvkoordinator til republikanernes konvent i Richmond efter at være faldet for Donald Trump – er også gift med en mand.

“Han har hevet en masse republikanere med, som jeg kalder Trump-republikanere,” fortalte Hutchinson mig. “De er ikke traditionelle republikanere. De taler ikke om de samme ting, som det religiøse højre taler om.”

Det gør den pågældende kandidat heller ikke. Den 14. juni, dagen efter at Omar Mateen dræbte 49 mennesker på en homonatklub i Orlando, Florida, appellerede Trump direkte til LGBTQ-miljøet under et vælgermøde i North Carolina. “Vi vil leve i et land, hvor bøsser og lesbiske amerikanere og alle amerikanere er beskyttet fra radikal islam, som forresten vil dræbe og har dræbt bøsser, og som gør kvinder til slaver,” fortalte han publikum.

Selvom mange betragtede kommentarerne som usmagelige og et udtryk for, at han udnyttede det værste masseskyderi i amerikansk historie, er det sandt, at det sandsynligvis er første gang, en velkendt republikansk politiker taler direkte til homoseksuelle. Dagen efter satte han trumf på og bad folk “spørge bøsserne”, om det var ham eller den demokratiske kandidat Hillary Clinton, som var mest på deres side.

Selvom hans budskab hurtigt gav bagslag og blev til et ‘meme’, er det spørgsmål, Trump stillede, mere kompliceret end som så. Under hendes mands tid som præsident støttede Hillary Clinton op omkring den statslige diskrimination af homoseksuelle gennem Defense of Marriage-loven og Don’t Ask, Don’t Tell-politiken i militæret. Hun har siden ændret holdning til homoseksuelle vielser, men det var først i 2013, lige præcis på det tidspunkt hvor opbakningen til lovændringen holdt op med at være i undertal blandt amerikanerne.

Samtidig har Trump, som siger han ikke går ind for ægteskab indenfor samme køn, alligevel siden 2000 sagt, at USA bør ændre Civil Rights Act, så den beskytter homoseksuelle, og at de statslige regeringer bør ændre lovgivningen, så man kan bekæmpe hadforbrydelser, samt at homoseksuelle bør have lov til at gøre tjeneste i militæret uden at skjule deres seksualitet. “Jeg er vokset op i New York, en by med forskellige racer, religioner og mennesker,” fortalte han dengang til the Advocate. “Det afføder tolerance. Helt ærligt, så er jeg ligeglad med, om man er homo eller ej.”

Hutchinson beskriver Trumps appel til ham og hans miljø i sidste uge som et følelsesladet øjeblik. Samtidig siger Shannon Booker, som er homoseksuel og bor i Tulsa, Oklahoma, at Trumps tale overhovedet ikke påvirkede hendes holdning til ham – Booker har været republikaner i mange år, og hendes holdning til præsidentkandidaten er primært styret af hendes had til Hillary Clinton. Så meget, at hun siger, at hun med glæde ville have stemt på Trumps voldsomt anti-homoseksuelle modstander, senatoren fra Texas, Ted Cruz, frem for den demokratiske kandidat. Som Booker siger: “Jeg er en leder, ikke en følger, så at sige.”

Men efter at have været udspurgt i et stykke tid indrømmer Booker, som er 38, at hun faktisk mener, Trump er en bedre kandidat for de homoseksuelle på grund af hans udtalelser om at forbyde muslimer adgang til landet. “Det, synes jeg, er en rigtig god ting,” siger hun. “Og det er ikke at udvise had, eller fordi jeg ikke kan lide andre kulture. Det er ligesom, hvis jeg besluttede mig for at vade ind i en hule fyldt med slanger – så ville jeg nok blive bidt. Jeg siger ikke, at alle muslimer er slanger, men jeg siger bare, at de grundlæggende ikke tror på homoseksuelle, og de mener ikke, homoseksuelle har ret til at leve.”

Desuden tilføjede hun: “Jeg mener, at hvis de ikke tror på det samme, som vi tror på, så burde de ikke være her. Når det kommer til vores kultur og vores medmenneskelighed og forståelse for andre mennesker.”

Selvom Trump har sagt, at han er ligeglad med, om folk er homoseksuelle eller ej, siger homoseksuelle, at folk indenfor deres miljø i aller højeste grad går op i, om man stemmer på Trump. Utallige homoseksuelle Trump-støtter afviste at tale om deres opbakning til denne artikel, og et tweet udsendt af Log Cabin Republicans i juni påstod, at en homoseksuel Trump-supporter blev angrebet til et vælgermøde i Californien. Som en mand ved navn Eric sagde til NBC: “Det er let at springe ud af skabet. Det er farligt at springe ud som Trump-støtte.”

Nestor Moto Jr. kommer fra det, han kalder en meget religiøs familie, men er for ung til at have været involveret i det republikanske parti under det religiøse højres velmagtsdage. Han er 21 år gammel og den nuværende formand for Long Beach Young Republicans og næstformand for Log Cabin Republicans i Orange County. Han siger, at det frustrerer ham, at Clinton har været en del af politik i længere tid, end han har levet, og at det irriterer ham, når ældre mennesker siger ting som, “du burde støtte det parti, der elsker dig.” Han fortæller om en oplevelse for nylig til pride i Los Angeles, hvor han havde en regnbuefarvet elefant – elefanten er republikanernes symbol – klistret på sin arm, og en kvinde sagde, at han ikke måtte tage slik fra hendes bod, da hun så den.

“Jeg synes, at der er meget intolerance i minoritetsmiljøer mod folk, der tænker anderledes,” fortæller Moto mig. “Desværre er det fællesskab, som prædiker tolerance, de første til at udvise folk, der ikke tænker som dem. Så de er lidt dobbeltmoralske.”

I 2012 viste exitpolls at 76% af dem, som identificerede sig selv som homoseksuel, stemte på den siddende, demokratiske præsident Barack Obama. Men Moto siger, at der har været en “tidobling” i antallet af mennesker, der kontakter ham for at høre mere om Log Cabin Republicans, siden Trump blev nomineret, og den interesse fortsætter med at stige i kølvandet på skyderiet på natklubben Pulse.

“Jeg tror, det kommer til at blive fordelt mere ligeligt,” fortalte han mig. “Der er flere og flere i LGBT-miljøet, som stiller spørgsmålstegn ved deres loyalitet til det demokratiske parti og de liberale bevægelser. Vi kommer til at se flere mennesker, der tvivler og vil begynde at støtte Trump.”

