Hvorfor i alverden spiller Kölsch et technosæt i Eiffeltårnet på en mandag?

Hvis du kender til den danske technoproducer og -dj Kölsch og hans musik i forvejen: fremragende. Hvis du ikke gør, har du sikkert hørt om ham under et andet navn: Rune RK. Eller som den ene halvdel af Enur. For 10 år siden lavede Rune Reilly Kölsch nemlig elektronisk musik i en noget mere mainstream boldgade, end han gør nu, hvilket blandt andet førte til verdenshittet “Calabria” (den dér sang med trompeterne og en Natasja-tekst, du i en 40 hestes brandert til en firmajulefrokost helt sikkert har forsøgt at gengive fonetisk, fordi du ikke aner, hvad hun siger).

Siden da har danskeren bevæget sig væk fra den poppede klubmusik og rebrandet sig under navnet Kölsch. Og det er gået rigtig godt. Så godt, at technohoveder over hele verden er vilde med hans musik, hvilket betyder, at han for det meste spiller job uden for Danmarks grænser. Det er altså ikke så overraskende, at han nu skal spille i Paris. Men at spillestedet er selveste…Eiffeltårnet. I aften? Klokken 18?? Nyheden om mandagskoncerten blev leveret i en pressemeddelelse, som genererede flere spørgsmål, end den opklarede.

Her er det, vi kløede os mest i hovedet over:

Hvorfor er koncerten skemalagt til klokken 18-19.15 på en mandag?

Vi ved ikke med jer, men for os er mandag et langt kapløb med tiden og vores egen samvittighed om at udviske weekendens dårlige beslutninger ved at arbejde så meget og effektivt som muligt. Et program, der absolut ikke harmonerer med tanken om at fyre den til en technoslasker klokken seks om aftenen. Selv hvis du har haft en u-selvdestruktiv weekend, virker det stadig tvivlsomt, at du mentalt har lyst til at gå direkte fra udveksling af “åh nej, der er mandag”-memes hele dagen på arbejdet og til Eiffeltårns-trampertræf.

Hvordan har arrangørerne vurderet, at 15 millioner mennesker kommer til at overvære koncerten?

I pressemeddelelsen, der i første omgang informerede os om den her historiske basarms-komsammen i kærligheden og baguetternes by, fremgår det, at omkring 15 millioner mennesker kommer til at se Kölsch’ optræden. For at give et par eksempler på, hvor millionerne skal komme fra, bliver det estimeret, at Eiffeltårnet leverer to millioner mennesker, “La ville de Paris” tre millioner og onlinemediet Minute Buzz fire millioner. Men hvor kommer de her tal fra? Vi forstår, at tallene er baseret på Facebook-følgere, men hvordan kan man forvente, at 100 procent af dem sidder klar til at se med? Måske er vurderingen baseret på en teknologi, der ikke er tilgængelig for offentligheden. Måske på en kugleramme og krydsede fingre.

Og hvorfor må de 15 millioner mennesker ikke se koncerten live?

Nå ja, koncerten er forresten heller “ikke åben for offentligheden”. Vi lever i 2017, og nu foregår sådan noget som koncerter kun online, åbenbart.

Kölsch’ fortid med tyggegummi-house er fortid. Her bevist med et af verdens mørkeste pressebilleder. Foto: Jos Kottmann

Hvorfor har danskerne endnu ikke rigtigt forstået, at Kölsch er en big deal?

Tænk lige over, at vi var nødt til at hive et irriterende Crazy Daisey-agtigt nummer fra 2007 frem for at sikre os, at alle læsere er klar over, hvem Kölsch er. Manden har haft succes med at gøre sig selv til et højt respekteret navn i udlandet, men herhjemme har vi stadig ikke helt fattet det. Ja, fedt, Nephew finder sammen igen – men det er ikke ligefrem, fordi de er blevet inviteret op i Frihedsgudinden til comeback-koncert. Seebach kommer nok aldrig til at give koncert foran Sfinksen. Det kan skyldes, at Kölsch ikke har prioriteret at lave dansk presse de seneste år, men det kunne også have noget at gøre med, at de fleste af os danskere gerne vil have noget musik, vi kan synge med på, som om det er en fodboldsang.

Lå-lå-lålå-lålålå *til melodien af “Calabria”-trompeten*

Hvordan kommer koncerten til at måle sig med et andet af vor tids store open air-arrangementer – Kato på Bispetorv i Aarhus?

Se lige her. Midtbyen i Aarhus var pakket med folk, der var klar til at smide deres hænder op. Der var laserlys og dansere i hvælvingerne på Aarhus Teater. Og i spidsen for det hele stod en af Danmarks mest begejstrede, skaldede og populære EDM-dj’s, Kato. Det bliver en svær én at toppe. Selv i byernes by.



Igen, hvorfor foregår den her koncert på en mandag?

Fordi det ville blive for voldsomt senere på ugen? Fordi folk savner mandagsraves? Fordi Eiffeltårnet var booket alle ugens andre dage?

Du kan tune ind her og følge udviklingen fra klokken 18.