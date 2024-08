Hvorfor kan nogle mennesker ikke lide morgensex?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det hænder måske en tre-fire gange i løbet af et år, at jeg beder min partner om vække mig om morgenen ved at penetrere mig med sin glidecremeindsmurte penis (det er det psykologiske aspekt, der tænder mig), men alle årets øvrige morgener, er mit skridt fuldstændig livløst. Det er ligesom at prøve at vække nogen, der ikke vil op, om så huset står i flammer. Min nuværende partner og jeg har et sundt forhold, hvor vi taler om tingene, sådan har mine tidligere forhold ikke været, men på det seneste har jeg tænkt en del over, hvorfor han er så liderlig om morgenen, når jeg bare føler mig som en søvngænger med en slatten klit.

Det er selvfølgelig ikke ualmindeligt, at folk har forskellig lyst i et forhold. Det kan variere på alle punkter lige fra, hvor meget sex vi gerne vil have til måden, vi gerne vil have det skal foregå på. Jeg er 25 år gammel, og selv om min sexdrift helt klart er formindsket over de sidste år, så tror jeg aldrig, jeg har været synderligt interesseret i sex om morgenen. Men mine partnere har til gengæld altid kørt på de høje, sædpumpende nagler tidligt om morgenen. Jeg var for nylig ude med et par veninder, som fortalte mig, at de heller ikke kan udstå morgensex. Jeg er begyndt at drøfte emnet hyppigere med venner og bekendte, og jeg har noteret mig, at folk har ret stærke holdninger til det.

”Folk kører på forskellige kropslige rytmer – begæret veksler, og det gør ophidselse også. Selv om forskning viser, at alle former for kønsdele oplever erektion under søvn – det gælder både klitoris såvel som penis – så varierer folks reaktion på det, når de vågner,” fortæller sexvejleder og skribent Sinclair Sexsmith mig.



Sexsmith er selv A-menneske og kan derfor tilbyde et andet perspektiv. ”Nogle mennesker er bare klar om morgenen. De vil have gang i dagen, så snart de vågner. Nogle folk kan godt lide at ligge og hygge lidt og vil måske gerne blive i sengen en times tid. Og så er der dem, der vågner op og er ophidsede.”

Jeg ved godt, at vi, på tværs af vores biologiske kønskonfiguration, ligner hinanden mere, end vi er forskellige, men som sexvejleder tænker jeg altid over, hvad det er, der gør, at vores præferencer kan være så varierede. Er der bare grundlæggende en psykologisk forskel på folk, der vågner op og er stangliderlige, og folk som ikke gør?

Jeg har talt med Candice Nicole, som er forsker og psykolog med speciale i sex, for at finde ud af, hvorfor to mennesker i et forhold kan have så radikalt forskellige behov om morgenen. ”For et ellers sundt og raskt menneske er søvn et værktøj for kroppen til at hvile og genopbygge energireserverne,” skriver hun til mig i en mail. ”Det parasympatiske nervesystem, den del af hjernen, der hjælper os med at slappe af og føle ophidselse, er mere aktivt, når vi sover. Når vi lige er vågnet, kan systemet fortsat være ophidset. Det betyder, din krop er mindre stresset og åben overfor ophidselse, inklusiv optimal blodcirkulation i kønsdelene. Testosteronniveauet er også højere i morgentimerne og aftager gradvist over dagen.”

Men så er det alligevel ikke så enkelt, som det lyder. For vulvaindehavere, er det ikke graden af hårdhed, men hvor våd man er, der er tegn på liderlighed – og det, at skeden producerer sekret, er ikke nødvendigvis forbundet med ophidselse, bemærker Nicole.

”En psykologisk reaktion er ikke lig med et seksuelt imperativ. Kvinder oplever mange forskellige former for udflåd, og bare fordi man er mere våd, end man plejer at være, betyder det ikke nødvendigvis, at man gerne vil dyrke sex. Når mænd har morgenjern på er det ofte – dog ikke altid – et tegn på seksuel ophidselse. For nogle er det et problem.”

”Sommetider betyder mit morgenjern bare, at jeg skal tisse,” indrømmer min partner, mens jeg taler med ham om nærværende artikel. ”Det skal man passe lidt på med. Sommetider tror man, man er hård, fordi man er liderlig, men så er det bare, fordi blæren er fuld.”

Jeg får øjeblikkeligt flashbacks til alle de gange, morgensex blev afbrudt af partnere, der lige pludselig fandt ud af, at de skulle ud og tisse. Det giver faktisk god mening, og det får mig til at tænke på, om jeg nogensinde har haft en hård knop på, fordi jeg skulle tisse.

Bortset fra de meget sjældne tilfælde, hvor jeg er dehydreret eller min blære ikke er ved at briste, så kan jeg aldrig dyrke sex om morgen uden først at have været på toilettet. Blæren sidder lige over skeden ud mod maven, så for mig er vaginalt samleje med en fuld blære ekstremt ubehageligt. Men jeg har hørt folk sige, at presset stimulerer deres g-punkt – måske er det også noget fungerer til fordel for morgenophidselse.

”Lige meget hvilken døgnrytme man har, så foretrækker langt de fleste kvinder at have sex mellem klokken 18 og midnat.”

Candice Nicole har heldigvis flere videnskabelige guldkorn at dele ud af, som kan forklare fænomenet. Hun henviser til en undersøgelse fra 2014, der ser på, hvordan køn og døgnrytme – den del af vores DNA, der afgør søvnmønstre – har indflydelse på, hvornår vi føler os ophidsede.

”Lige meget hvilken døgnrytme man har, så foretrækker langt de fleste kvinder at have sex mellem klokken 18 og midnat, selv om kvinder, der er A-mennesker, kan opleve en ny bølge af ophidselse mellem klokken 6 og 9.”

Jeg har læst flere artikler, der påstår, at ”mænd er indrettet til sex” om morgenen, og jeg tænker på, om den her undersøgelse kan forklare det.

”Af den samme undersøgelse fremgår det, at mænd i højere grad vil dyrke sex mellem klokken 6 og 12 om først på dagen på tværs af døgnrytmer. Døgnrytmen har til gengæld indflydelse på, hvornår på morgenen,” forklarer Nicole. ”Mænd, der er B-mennesker, foretrækker sex mellem klokken 9 og 12, hvilket passer meget godt med deres normale rytme, og hvornår de vågner. Mænd, der er A-mennesker eller ikke har en specifik døgnrytme, har det med at foretrække sex fra klokken 6.”

Det giver fin mening, når man tænker over det. Hormoner og kropscyklus varierer meget fra person til person. Med den viden har jeg det faktisk bedre med at være gået på kompromis med min dovne natur på mangen en morgen og ladet min partner komme ind i varmen.

”Det er den BEDSTE måde at starte dagen på,” siger min partner, da jeg udspørger ham nærmere.

”Det er lidt ligesom at træne om morgenen. Man får det bedre af det – man får afløb!” Det kan jeg kun give ham ret i. Det er en rigtig god måde at få mig op at køre på, og så elsker jeg bare at gå rundt med sæd dryppende ud af underlivet hele dagen (Min kæreste og jeg kører selvfølgelig uden kondom, men det her skal ikke ses som en opfordring til det.)

Hvad skal en som mig, hvis morgenlibido ikke matcher sin partners, så gøre? Ifølge Nicole er svaret enkelt: planlæg jer ud af det! ”Hvis man planlægger at dyrke sex to gange om ugen, så har man tid til at finde tidspunkter, der passer begges behov,” siger hun. ”Så kan man opfylde behovet for spontanitet på andre tidspunkter, mens de to planlagte hyrdetimer fungerer som en ramme.”

For syvsovere som jeg selv, anbefaler Nicole videre, at man kan ligge i ske om morgen, eftersom begge i så fald ligger på siden.

Sexsmith deler også et par guldkorn fra sit privatliv for at sætte tingene i perspektiv: ”Jeg er allermest vågen om morgenen – min krop er træt om aftenen, og jeg har mindre energi. Personligt kunne jeg sagtens dyrke sex hver morgen, men den er min partner ikke med på. Så vi forhandler lidt om det – jeg noterer mig, når der er morgener, hvor ingen af os skal op tidligt, og så taler vi om det aftenen inden. Vi tager den med ro og fokuserer på sensuel berøring fremfor at gå målrettet efter udløsning lige med det samme.”

Det lyder jo meget lige til. Det burde ikke være så svært at finde ud af, om din partner er med på den, lige meget hvor træt du er.

”Bare det at røre ved hinanden og kysse lidt er tit nok til at opfylde mit behov,” tilføjer Sexsmith.

”Hvis det imidlertid ikke er tilfældet, og min partner ikke er tændt, så klarer jeg det bare selv og får en god start på dagen.”