Derfor drypper der sæd ud af skeden efter sex

Menneskekroppen består – lidt ligesom internettet – af en lang række rør og kanaler. De her kanaler transporterer alle mulige slags væsker; blod, sved, tårer, sæd, rygmarvsvæske og… tis. Det er tanken, at væskerne skal holde sig i bevægelse, og det er nok derfor, at lytterne til radioprogrammet Savage Lovecast tabte deres kollektive underkæbe, da en mand bad om tip til, hvordan man kunne holde hans sæd inde hans kones skede.

“Drippygate”, som værten Dan Savage kaldte sagen, begyndte, da en mand ringede ind til programmet, fordi han syntes, det var klamt, når sæden dryppede fra hendes skede på vej til toilettet efter samleje. “Jeg ved ikke rigtig, hvad problemet er,” sagde han. “Er det fordi hendes bækkenbundsmuskler ikke er stærke nok, og hun skal stramme lidt op? Eller er det noget, alle kvinder oplever, som jeg bare ikke kan huske, fra før jeg blev gift, fordi jeg enten var for fuld eller selvoptaget?”

Hvis vi parkerer spørgsmålet om, hvorvidt den her mand stadig er selvoptaget et øjeblik, så lad os i stedet lige kigge på den her sag. Hvor almindeligt er det, at sæd drypper ud af skeden med det samme?

“Væske vil helt naturligt lække ud af skeden, og det er der overhovedet ikke noget galt med,” fortæller sex- og parforholdsterapeuten Vanessa Martin. “Skeden er forholdsvis snæver, men det er jo en åbning. Væske vil søge ud derfra uanset fitnessniveauet i bækkenbunden.”

“Heteroseksuel sex er klamt,” sagde Dan Savage i sit oprindelige svar. “Det problem har vi altså ikke med røven.” Nej, og det er fordi røven er designet til at holde ting inde. Anus er den allersidste barriere mellem et langt, snørklet fordøjelsessystem og den fagre nye verden udenfor. Anus er stramt lukket til, indtil det bliver bedt om at slappe af. Omvendt er skeden skabt til sex og fødsel, og – hvis er man er fra Florida – at transportere hash. Det er meningen, at der skal være fri bevægelighed ind og ud derfra. Skeden er ligesom kanalerne i Venedig: Gondolerne skal nemt og ubesværet kunne bevæge sig rundt. Anus minder mere om den majestætiske Hoover-dæmning i Nevada.

Naturen er en smuk ting. Foto via Flickr-bruger Mark Doliner



Bare fordi man kan stikke pikken op i begge dele, betyder det jo ikke, at de tager imod sæd på samme måde. Hvorfor er det her ikke almen viden? Måske er det pornoens skyld. Porno har et mærkeligt forhold til det med at komme. I lang tid har de fleste mandlige orgasmer foregået på nogen i højere grad end i nogen, måske fordi det er den eneste måde at “bevise” visuelt, at orgasmen rent faktisk har fundet sted. Efter AIDS-krisen fik det en ekstra grænseoverskridende smag at komme inde i nogen i porno. Det indre cumshot blev derfor en fast bestanddel af pornoen – kendt som “creampie,” fordi sæden drypper ud og får fissen til at ligne en spandauer, hvor bageren har været lidt sjusket med glasuren. Og der er jo intet, der kan tænde en mand som småborgerligt wienerbrød, ikke sandt gutter?

Man kan undre sig over, hvor den her mand egentlig havde forestillet sig, at sæden ville forsvinde hen. Vil han have sin kone til at beholde det i sin skede for evigt som en slags topsikret konto med ekstra høj rente? Eller har han bare ikke lyst til at tænke på sin egen sæd? Som en lytter sagde: “Dude, det er din sæd! Hvorfor giver du hende skylden og tror, at der er noget galt med hendes skede og kalder det ulækkert? Hvad er der galt med dig?”

Der er måske noget galt med ham, både åndeligt og fysisk. Sæd drypper, så meget kan vi være sikre på. Hvor hurtigt det drypper, afhænger til gengæld af skeden og sæden. Konsistensen af sæd varierer, så jo mere flydende sæden er, jo hurtigere vil den dryppe ud. Decideret vandet sæd kan være et symptom på en overaktiv prostata, så den her fyr skal måske overveje at søge læge.

Columbia Universitys sundhedsbrevkasse Go Ask Alice anbefaler at bruge et bind som et slags “sædskjold”, hvis man er træt at fare på toilettet efter sex i en kamp mod tiden og tyngdekraften. Du kan også bare vælge at slappe af og acceptere kroppen for det, den er; rodet, grisset, kompliceret og helt fantastisk. Sex er dejligt, hvis du gør det rigtigt. Fokuser på det, slå dig løs, og så skal det nok gå.

