​Hvorfor lyver piger om hvor mange de har været i seng med?

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Frankrig.

Der er to spørgsmål, som jeg altid prøver at undgå: 1) Hvor mange køretimer det tog mig at få mit kørekort og 2) hvor mange fyre jeg har været i seng med.

Når det kommer til mit kørekort er jeg ikke stolt af min langsomme indlæringsproces, men når det skal handle om fyrene holder jeg egentlig bare ikke særligt godt styr på det.

Vi kan hurtigt blive enige om, at det ikke giver mening at lave en åndssvag og ret klam liste. At reducere dem til navne blandt andre navne på en liste ville ikke være fair. De fortjener side efter side med deres navn i punktstørrelse 42 for at afspejle den rolle, de har spillet i mit liv. Og hvor skulle jeg så gøre af de par fejltagelser, som jeg egentlig bare helst ville glemme? Og hvad skulle jeg også sige om Alessandro? Han var storebror til min italienske penneven i 3.g. Han var et naturskabt vidunder med øjne så blå som Middelhavet. Vi snavede på Sicilien efter en tur langs kysten på hans scooter. Prøv bare at forestille dig, hvor glad jeg var som 15-årig. Det kan godt være, at vi aldrig knaldede, men jeg vil aldrig glemme ham. Men jeg tæller ham ikke med. Og selvom jeg har et vagt cirkatal i hovedet, reducerer jeg det altid, hvis jeg bliver spurgt ind til det, og skifter med det samme emne.

Alligevel synes jeg, det er et vigtigt spørgsmål, fordi jeg er langt fra den eneste. Ifølge IFOP (det franske institut for offentlige målinger) udtaler franskmænd i gennemsnit, at de har haft 9,9 sexpartnere (13,1 for mænd, 6,9 for kvinder). Resultaterne varierer ud fra klasse og alder. Unge, storbymennesker som dig er langt over gennemsnittet. Men lige meget hvad er der nogen ting, der ikke varierer: mænd siger altid, at de har haft flere partnere end kvinder.

Hvorfor? Fordi alle lyver.

“Denne forskel kan forklares ved, at kvinder har tendens til at oplyse et tal, der er mindre end det virkelige, hvorimod mænd som regel oplyser et tal, der er større end virkeligheden,” siger François Kraus, der er IFOP’s sexansvarlige. Han ved alt om franskmændenes seksualitet. Det er hans job. Hvorfor i alverden lyver vi? Jeg er ikke en eller anden seksuel Julian Assange, der er ude på at tvinge kvinder til at udlevere en liste over deres elskere som Facebook-statusopdatering i morgen. Jeg siger ‘ja’ til privatlivet, ‘ja’ til vores små hemmeligheder og ‘ja’ til mystikken. Men hvad er vi bange for? “Selvom vi lever i nyere, mere moderne tider, hersker der stadig en forestilling i alle social lag om, at det er mere acceptabelt for en mand at have mange sexpartnere, end det er for en kvinde,” svarer IFOP’s sexpert.

Er det stadig der vi er? Don Juan over Samantha? Ja.

Jeg tror endda, at det er værre end det. Man har aldrig ret. Hvis man ikke er sammen med nogen er man kold og snerpet. Hvis man kun er sammen med sin kæreste er man old school. Hvis man er sammen med mange fyre er man slutty. Jeg Jeg snakkede med en pige ved navn Rikke, der fortalte mig, at hun “kun havde været sammen med 8 fyre,” og at hun skammede sig over det. “Jeg føler en trang til at have det sjovt, nyde livet fuldt ud og være frigjort.” Clara foretrækker ikke at tælle. Hun har utroligt smukke store grønne øjne ligesom Alessandros. Mens hun rør rundt i sin karamelte på min gule sofa, griner hun: “Du kan skrive tyve, selvom det godt kan være jeg lyver.” Hun nægter at tælle sammen. Hun fortæller mig, at hun er bange for, at hendes venner dømmer hende. Jeg tror på hende men har på fornemmelsen, at det ikke er den eneste grund.

“Han er sikker på, at min fisse har taget skade af det antal fyre, jeg har været sammen med. Han har en åndssvag forestilling, som han ikke vil give slip på, om at jo flere gutter en pige er sammen med, jo slappere bliver hendes fisse.”



Så jeg insisterer. “Hvis jeg tæller, så bliver det helt ærligt for mange. Det skræmmer mig. Det lyder måske dumt, men jeg havde altid en forestilling om, at jeg ville tilbringe hele mit liv sammen med en fyr, når jeg var færdig med at studere. Og hvis jeg så for eksempel skulle sidde og blive enig med mig selv om, at jeg har været sammen med 40 fyre, så vil det gøre mig ked af det, selvom jeg har haft det rart langt de fleste af gangene.” Også mig. Jeg bliver ked af at høre hende sige sådan. Sidder hun og slut-shamer sig selv foran mig? Burde jeg forklare hende, at hun ikke bør se sådan på det? Jeg forestiller mig bare, at der et eller andet sted inden i Clara er en lille pige, der drømmer om livet med sin drømmeprins, og at den her lille pige er ked af det.

Men Louise, den tredje pige jeg taler med, har ikke noget imod at afsløre hvor mange mænd hun har haft sex med. “Godt tyve stykker.” Hun er 27, har langt, lyst hår og er objektivt set dødlækker. Da hun ankommer til den trendy café, hvor vi har aftalt at mødes, glor alle på hende, når hun går forbi. Hun lægger ikke mærke til det. Efter at have endt et langt forhold befinder hun sig nu i en YOLO-fase, og det er langt fra alle, der støtter op omkring det. “Det er gået op for mig, at mine venner ikke kan holde ud at høre en kvinde fortælle om, hvor glad hun er, og hvor sjovt hun har det med at være sammen med en masse forskellige fyre. Før i tiden fortalte jeg mine venner alt, men så var der et par hårde bemærkninger indimellem, der fik mig til at stoppe med det. De kom med stikpiller som, “…og hvornår har du så tænkt dig at finde en kæreste?” eller “hvad tror du folk tænker om dig?”

Det var lidt trist at høre Louise fortælle om, at man burde underspille sin glæde og holde den for sig selv. Hun må føle sig alene af og til. Min umiddelbare analyse peger på, at hendes venner må være grønne af jealousi. Heri ligger dramaet ved sex. Man kan ikke undslippe konteksten. Så snart du taler om dit sexliv, tænker folk kun på deres eget. De fortabes i deres egen usikkerhed og tvivl. Når de giver dig råd, taler de kun om sig selv. Det ved jeg, fordi jeg selv gør det. Vi bruger vores liv på at have samtaler, hvor vi hører på hinanden uden at lytte til, hvad den anden person har at sige. Vi søger bekræftelse fra andre, men den kan de ikke give os, hvis de selv er fanget i deres egen frygt.

Derfor spørger jeg mig selv, om der ikke er en samtalepartner, som kvinder kan snakke med uden hæmninger. Deres gynækolog? Ikke rigtigt ifølge Clara: “Da jeg var 17 spurgte min gynækolog mig, hvor mange partnere jeg havde haft. Jeg sagde fire – og kunne med det samme se, at hun afskyede mig for det på en “hvordan tror du nogen kan respektere dig, hvis du ikke en gang respekterer dig selv?”-agtig måde. Det var en lektion for livet.”

Jeg har også talt med min gynækolog om det. Hun har et moderligt ansigt, er helt rund som en muffin og virker i det helt taget ret trofast og troværdig. “Du ved, at vi allesammen lyver,” sagde jeg til hende, mens hun udskrev p-piller til mig. “Det er en skam,” svarede hun. “Folk, der får en tidlig start på deres sexliv eller har talrige partnere, har større risiko for at få HPV-virussen, så det ville hjælpe os med at kunne underrette patienten,” forklarer hun med lidt triste øjne. “Vores patienter burde kunne fortælle os alt uden at være bange,” tilføjer hun.

Hun gjorde mig også lidt trist til mode. Splittet mellem mit ønske om at gøre hende glad og vores kamp for at kunne være ærlige, svarede jeg hende. Jeg fortalte hende, at det var kompliceret, at jeg altid følte mig splittet mellem mine ønsker om at være fri men samtidig ordentlig og selvsikker uden at være for meget. “Jamen mig, jeg dømmer ikke nogen,” sagde hun.

Hvis der er én ting der er sikkert i denne verden, så er det, at enhver, der starter en sætning med at sige ‘jeg dømmer ikke nogen’, skal lige til at gøre præcis det modsatte. Det er bare et forsøg på at ligge afstand til den grimme kommentar, der kommer bagefter. “Jeg dømmer ikke nogen,” fortsætter hun, “men jeg ser mange små damer som dig. Som 27-28 årige vil de feste og have det sjovt, men så vender de grædende tilbage som som 35-årige og vil have IVF-behandlinger, og spørg dem selv om, hvorfor de ikke vågnede op tidligere. Livet går hurtigt!” Jeg fik mit sygesikringsbevis tilbage og smuttede med det samme.

Den vigtigste del af spørgsmålet lå stadig uklart. Hvorfor lyver vi over for fyre? Og med fyre mener jeg vores fyre?

Anton er 29 og hans brune hår stritter ud i alle retninger. Han er ‘Creative Director’. Jeg mødte ham til en fest, mens jeg stod og drak lunken rosé fra et plastikglas. Der var nogen, der fortalte ham om det emne, jeg var ved at skrive om. “Lad mig fortælle dig, hvad jeg synes,” besluttede han sig. Han kan godt lide, når piger ikke er “nemme til at begynde med”. “Jeg kan godt lide at vide, at det at få hende er et privilegie – fordi så tilfører det mere værdi til, at det er mig hun vælger at være sammen med. Hvis det går op for mig, at hun er virkelig nem, og jeg finder ud af, at hun har været sammen med hele byen, så føler jeg mig lidt dum. Det at have scoret hende giver mig ikke længere et positivt billede af mig selv, siden hun spreder ben for hvem som helst. Altså er jeg ikke længere stolt af det. Forstår du?”

Der er desværre mange, der har det som Anton. For eksempel stødte Cecilie, en smuk brunette med stor mund og karminrød læbestift, på en af dem. Hun var lun på en vens ven. En torsdag aften var hun ude og få drinks med vennen og ham, hun var lun på. De taler om deres liv. Under samtalen kommer det frem, at hun ikke ligefrem er en genert pige. Fyren mister med det samme interesse i Valentine. Hans undskyldning er, at han “ikke ved om hun er en seriøs pige, eller om hun bare vil sutte pik til fester.” Stilet. Som om vi ikke ville kunne begge dele samtidig.

Selvfølgelig er det ikke alle mænd, der er sådan her. De tumler også med deres egen tvivl, pres og sociale kodeks. Mathilda ankommer glædestrålende til vores møde mere end en halv time forsinket. Hun er forelsket og er lige flyttet sammen med sin kæreste, “så som du kan forestille dig, er det ret rodet.” Hun er iklædt en tyk sweater med tigere på . Hun elsker one-night-stands og sex, som hun mener er det eneste tidspunkt, “hvor vi ikke kan være utro”. “Selv de fyre, der i starten siger, at de elsker frigjorte kvinder, og at de synes det er spændende, vil i sidste ende rakke ned på dig over det,” siger hun sørgmodigt.

Mathilda og hendes kæreste er virkeligt forelskede, men vender ofte tilbage til emnet. Han vil vide, hvor mange hun har været sammen med. Han vil have et rigtigt nummer, og hun er modvillig til at give ham det. “Han er sikker på, at min fisse har taget skade af det antal fyre jeg har været sammen med. Han har en åndssvag forestilling, som han ikke vil give slip på, om at jo flere gutter en pige er sammen med, jo slappere bliver hendes fisse. (red. Det er helt forkert.) Min kæreste er ikke en narrøv, han hader at tænke sådan, men forestillingen er bare stærkere end ham.” Hun beroliger ham så meget hun kan. “Jeg tror det er en eller anden idé, der ligger dybt begravet i mænd, at man bliver slidt op af at blive penetreret af for mange forskellige mænd. Men når det kommer til dem og deres pikke, har de ingen forestillinger om, at den skulle tage skade.”

Der er andre, der frygter den seksuelle oplevelse hos pigen, de er sammen med, fordi de er bange for, at de ikke kan tilfredsstille hende. For at komme over det fandt Mathias den HELT rigtige teknik. Mathias er bartender og har nogle fede tatoveringer. Han står bag disken og leverer det ene nænsomt eksekverede bartendertrick efter det næste. Han har store hænder og er hurtig – han er en prof. Han er typen, der kan tackle dig op imod en væg på en både blid og fast måde.

“Jeg indrømmer uden skam, at jeg altid er stresset med piger, især første gang vi er sammen. Jeg er jo opdraget i samme verden som dig! ‘Hvad hvis jeg ikke kan få den op at stå?’, ‘hvad hvis jeg ikke kan tilfredsstille hende?’ eller ‘hvad hvis jeg bare er dårlig i sengen?’ er spørgsmål, vi altid har i hovedet. Det er endnu værre, hvis pigen er meget seksuelt anlagt, altså hvis det er tydeligt, at hun ved hvad hun laver. Det er ekstremt ophidsende og ekstremt skræmmende på samme tid. Jeg har udviklet en strategi. Jeg er blevet prof til at slikke fisse. Helt seriøst, jeg er vildt pligtopfyldende. Jeg bliver dernede så længe, der er behov for det. Jeg spørger piger, hvad de godt kan lide, jeg insisterer, jeg lader dem guide mig. Når først de nyder det, forsvinder presset. Når først hun ligger og vrider sig og flår i lagenet, stønner og knytter mine hænder med alle sine kræfter, så er jeg seriøst ligeglad med de andre. Hun kan have været sammen med Ryan Gosling aftenen før, og jeg vil stadig føle mig som kongen af verden.”

Det her er en fyr, der virkelig har fattet det.

*Alle navne er blevet ændret.

