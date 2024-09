Derfor har mænd mindre lyst til sex, når de bliver 30

Da jeg nævnte for nogle af mine venner, at jeg arbejdede på en artikel om hvad, der sker med den mandlige libido efter man bliver 30, forsikrede de mig alle sammen om, at der bestemt ikke var nogen problemer hos dem. De vidste ikke, hvad jeg snakkede om. Ingen anelse. Men efterhånden som vi talte lidt mere om det, viste det sig, at det var lidt mere kompliceret end som så.

I starten ville jeg udforske emnet og tale med mine mandlige, heteroseksuelle venner om det, fordi jeg bemærkede en forandring i den måde de talte om sex på – og også i, hvordan og hvor tit de dyrkede sex. Jeg fandt ud af, at mænd generelt producerer mindre testestoron efter de 30, hvilket i ekstreme tilfælde kan føre til nedsat sexlyst eller endda impotens. Selvfølgelig er der flere faktorer, der spiller ind i forhold til hvorfor en mands testestoronniveau falder efter 30, såsom livsstil, vægt eller mentalt helbred – men eftersom vi er en generation af evige voksne børn, kom jeg til at tænke på, om faldende sexlyst forekommer, når vi bliver ældre, og hvordan vi har det med det. Og er det en biologisk ting, eller er der andre sociologiske grunde?

Videos by VICE

Jeg talte med Yvon Dallaire, en fransk-canadisk psykolog og forfatter, der har specialiseret sig i parforhold, og han mener ikke det nødvendigvis er en testestoron-ting: “Tredive er lige lovlig tidligt at tale om en væsentligt nedsat libido. Helt overordnet er mænds testestoronniveau på sit højeste mellem man er omtrent fjorten og fyrre år gammel – der begynder det langsomt, men sikkert at falde. Men mænd i 30’erne har en tendens til at have eksperimenteret en del mere seksuelt, så de har lettere ved at styre deres libido. De er ikke styret af den.” For at sige det ligeud: Drenge tænker ikke lige så meget med pikken, når de bliver ældre.

Det plejede at være mig, der tiggede efter sex hele tiden. Mine nosser gjorde tit ondt, fordi jeg hele tiden havde behov for at onanere. Jeg savner ikke den tid overhovedet.

Julien* er 32. Han har været min ven siden uni, og det er lige så lang tid som han har været sammen med sin kæreste. “Jeg er oprigtig lettet over at tænke mindre med (og på) min pik,” forklarer han. Det plejede at være mig, der tiggede efter sex hele tiden, og når hun ikke havde lyst, blev jeg vildt frustreret. Nu er det tit hende, der tager initiativet – og det kan jeg virkelig godt lide. Puberteten var en svær tid for mig: Mine nosser gjorde tit ondt, fordi jeg hele tiden havde behov for at onanere. Jeg savner ikke den tid overhovedet.”

Som forventet påvirker den forandring hans kæreste, Solange. “Jeg flippede lidt ud – jeg var blevet helt vant til, at han altid havde lyst til sex,” siger hun. “Det er bedre nu – at skulle sige nej til ham, fordi jeg ikke havde lyst, var ikke behageligt for nogen af os. I et stykke tid troede jeg, at han havde mistet interessen for mig eller endda, at han var utro. Men det var han altså ikke – tror jeg.”

Eliot er 32 og er min gamle chef. Han siger, at han ikke har mindre lyst til sex, men siger, at grunden til, at det sker mindre er, at han har “mindre tid.” Han tilføjer: “Femten er den værste alder. Dine hormoner eksploderer og de piger du kan lide er kun interesseret i ældre fyre.” Jeg morer mig virkelig over at forestille mig ham som gennemforvirret og håbløst liderlig teenager.

Louis er 38, gift, og har lige fået sit første barn. Han er enig med Yvon Dallaire.

“Jeg er mindre besat af sex end jeg plejede at være. Det føles som om, jeg har fået nok erfaring til at tage det lidt mere med ro,” fortæller han mig. Han så meget porno, da han var yngre, men det har også ændret sig med årene. “Jeg har ikke lyst til at se porno, og jeg har ikke brug for det længere. Jeg er blevet lidt sværere at stille tilfreds; hvis jeg ser porno vil jeg gerne se det, som er lidt mere underspillet.”

“Jeg ser meget mindre porno end jeg gjorde for et par år siden,” siger 30-årige George og erklærer sig enig. Hans mest fremtrædende karakteristika, for mig, er at han altid går med en hue, som hans mor har strikket til ham. “Jeg plejede at se porno hver dag – jeg havde behov for det. Jeg skulle have det. Men jeg følte mig lidt håbløs og havde dårlig samvittighed – især bagefter når man sidder der som en sørgelig sæk med pikken i hånden og videoen, der stadig kører. Jeg ser stadig porno, men kun to eller tre gange om ugen. Gerne den slags hvor en kvinde ser ud til at have det rigtig dejligt, hvis det kan lade sig gøre.” På grund af deres voksende seksuelle erfaringer er piger ikke helt så stort et mysterium for fyrene, når de kommer i 30’erne – og omvendt. “Med tiden og med alderen tror jeg, forhold mellem mænd og kvinder bliver mere ærlige, hvilket åbner vores sexliv op og gør det mere interessant,” siger Eliot.

Foto af Penelope Kolliopoulou, fra When Love Sucks, Why Not Date Yourself?

Mange af fyrene, jeg talte med, mener helhjertet, at de er meget mindre selviske i sengen end tidligere, men hvis jeg skal være ærlig, tror jeg nogle af dem er fulde af løgn. Mest fordi én af dem stod meget tæt på mig på dansegulvet kl. 4 om morgenen, da han sagde det, mens han forsøgte at kommunikere det ved hjælp af sexede råb og en hvilende hånd på min skulder. Men generelt giver det mening – mindre behov, mindre pres og en dybere menneskelig forbindelse burde give bedre sex. De fleste af fyrene, som jeg talte med, kom mere eller mindre til den samme konklusion som Eliot opsummerede perfekt: “I store træk foretrækker jeg mit sexliv som 32-årig i forhold til det jeg havde som 22-årig.”

Det er jo alt sammen meget fint, men hvad med kvinderne? Jo, heteroseksuelle kvinders seksualitet har tendens til at udvikle sig i en anden retning: Nogen skal måske lige bruge et stykke tid på at komme sig over deres usikkerhed, acceptere og forstå, at de selv går langt mere op undertøj, der ikke matcher og en slasket røv end deres partner. Men når først de kommer over det, kan der ske fantastiske ting. Som Yvon Dallaire fortalte mig: “For mange unge kvinder handler sex i starten om forventninger. Når først en kvinde har lært hvad der tilfredsstiller hende, vokser hendes seksuelle lyst indtil hun er omkring 45. En kvinde er på toppen på det tidspunkt.”

Eller som min veninde Zoé sagde: “Det er mit indtryk, at man i årevis forsøger at give slip på komplekser og moralske begrænsninger, så man endelig bare kan nyde det.” Så måske kan vi sige, at heteroseksuelle mænd og kvinder følger forskellige veje, men ender mere eller mindre det samme sted til sidst: Et sted hvor vi er mindre besat af os selv og bedre udstyret til en gang hygge-hor. Er det egentlig ikke også det livet handler om?

*Navnene i artiklen er ændret for at beskytte kildernes privatliv. Journalisten kender kildernes rigtige navne og identitet.

Læs mere om kærlighed og sex fra VICE:

Derfor giver jeg stadig (som oftest) ikke blowjobs

Folk viser os deres gamle kærestebreve – og fortæller historierne bag



Jeg prøvede at finde en kæreste med Pokémon GO