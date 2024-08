Hvorfor sludrer Thom Yorke og Benedict Cumberbatch om munke og Nikola Tesla​?

Denne artikel er oprindeligt udgivet Noisey USA



Thom Yorke er en rimelig underlig fyr. For det meste er det ret charmerende. Vi kan alle sammen relatere til hans angst for at dø i en bilulykke eller global opvarmning og selvfølgelig det faktum, at han græder, når han lytter til sine egne sange. Selv om han oftest interviewes af normale journalister, der hiver ham lidt ned på jorden, så lader hans landsmand Benedict Cumberbatch også til at være lidt af en excentriker. Hvis man sætter de to sammen i et rum, så får man i hvert fald det her ret syrede interview udgivet af Interview magazine.

Det er Yorke selv, der stiller spørgsmålene, så vi får ikke så meget at vide om ham, udover at hans ambitionsniveau som 19-årig gik hen og blev en “hæmsko” senere i livet. Det meste af Thumberbatchs (jeps, det hedder de nu) samtale handler om Cumberbatchs liv herunder hans erfaringer med at leve som en munk i Darjeeling, da han var teenager (“Du var 19, og du gik frivilligt med til at sidde hele dagen på en pude?” spørger Yorke).

De to bruger også en del tid på at tale om Nikola Tesla og opfinderens beef med blandt andre George Westinghouse og Thomas Edison. “Verden havde set helt anderledes ud, hvis Tesla havde vundet,” siger Yorke, der helt sikkert har set The Prestige og var tryllebundet af David Bowie i rollen som den gale serbiske opfinder. Det her interview er dybest set indbegrebet af “to veluddannede, middelklassedrenge, der hygger sig over en kop te.” Det er ret underholdende på en mærkelig og esoterisk måde. Du kan læse hele Thumberbatch-interviewet her.