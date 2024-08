Hvorfor vælger folk at få bundesligahår?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

Det er meget få frisurer i dag, der er lige så kontroversielle som en mullet (også kendt som bundesligahår, tyskergarn, hockeyhår og svenskerfrits – forhadt barn har mange navne). Frisuren, hvis motto er ” business in the front, party in the back”, var allermest populær under rocken og punkens storhedstid i 70’erne og 80’erne, men i dag er det overhovedet ikke socialt acceptabelt at have kort pandehår, mens nakken er dækket af en tyk måtte.

Der er dog tegn på, at stilen er ved at gøre et globalt comeback, især hvis man ser nærmere på de moderigtige dele af queer-verdenen. Mens vi venter på, at hockeyhåret skal generobre verdensherredømmet, har jeg talt med en håndfuld mullet-entusiaster for at finde ud af, hvad det er, de elsker ved frisuren, hvordan folk reagerer på den, og om de tror på et varigt comeback.

Ricardo León, 24, studerende

Foto: Javier González

VICE: Ricardo, hvorfor har du en mullet?

Ricardo: Jeg kan godt lide stilen, og jeg elsker 80’erne.

Hvad betyder en mullet for dig?

Ikke så meget. Det er bare en frisure. Det er ikke, fordi jeg føler mig sådan ekstra fri eller glad, hver gang jeg mærker håret i min nakke.

Foto: Javier González



Hvordan har du det med, at mange folk synes, den er fjollet?

Jeg synes, det er ærgerligt, at så mange mennesker reagerer så negativt. Folk har svinet mig til før for det, mens andre bare stirrer og griner bag min ryg. Det er virkelig gået op for mig, hvor glade folk er for at dømme andre. Det er lige meget, hvad jeg har på, hvad jeg siger, eller hvordan jeg opfører mig – for nogle folk vil jeg altid være en nar. Udenfor Spanien siger folk typisk, at jeg ligner Pablo Escobar.

Angela Huete, 21, stylist



Foto: Angela Huete

VICE: Er der en særlig grund til, at du har anlagt en mullet?

Angela: Nej, det er der ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke noget, jeg sådan har tænkt helt vildt længe over.

Tror du, det påvirker folks syn på dig?

Det afhænger af situationen. Du kan se rigtig sexet ud med den frisure, men så snart du hopper i et par træningsbukser, så ligner du en tolvårig gangster.

Tror du, folk ser dig som mere maskulin eller mere feminin med en mullet?

Køn er et koncept, der ikke eksisterer længere, men hvis vi skal se det fra et traditionelt standpunkt, hvor piger har langt hår, og drenge har kort hår, så ligner man jo en pige bagfra og en mand forfra.

Alverd Gual-Cibera, 26, musiker

Photo by Pol Rodellar

VICE: Tror du, folk anlægger mullets ironisk?

Alverd: Jeg falder sikkert ind under den kategori. Jeg synes, det er en interessant form for kulturel appropriation, og det kan også være noget, man kan udtrykke sig gennem. Det er en form for radikalisme – det er en måde at vise min punk-side på. Og så udvisker det også kønsskillelinjen, og det kan jeg godt lide.

Reagerer folk anderledes på en, når man har en mullet?

Ja, der er mange folk, der spørger, om jeg bevidst forsøger at ligne en kvinde. Det samme sker for piger med mullets. For dem ses det som en traditionelt maskulin frisure.

Generer det dig, at folk har den opfattelse?

Det er bare idiotiske stereotyper. Jeg ved, at folk, jeg kender, har ændret deres opfattelse af frisuren og mange andre stereotype forestillinger på grund af mig, og det er rart.

Ahida Agirre, 29, designer

Foto: Ahida Agirre

VICE: Hvorfor har du dyrket en mullet?

Ahida: En dag fik jeg bare lyst til at ændre mit udseende radikalt, og så blev det sådan her.

Synes du, det er på tide, at samfundet accepterer din frisure?

Ja, det er det. Hvis man ser det i en historisk kontekst, så har både mænd og kvinder i forskellige kulturelle sammenhænge haft mullet, og det er fedt at se, at flere og flere unge mennesker har taget den til sig. Der er faktisk rigtigt mange unge i Spanien med mullet, især i Bilbao.

Ja, den er på vej tilbage på mode – synes du, din frisure gør op med skønhedsnormer?

Ja, jeg elsker den måde frisuren leger med kønskonventioner på, så jeg bliver rigtig glad, hvis den for alvor får et comeback og ikke bare er en trend. Jeg bliver meget hurtigt træt af trends – jeg kan bedre lide ting, der hænger ved.