Hvornår får du de billigste flybilletter?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af FREE.

Få ting er mere berigende end at rejse, men som os, der flyver meget, ved, er det ikke en billig fornøjelse. Internationale rejser kan nemt koste flere tusinde kroner. Desuden skifter priserne konstant alt efter udbud, efterspørgsel, kvalitetsklasse, mellemlandinger og en lang række andre faktorer, så det kan være en jungle at finde ud af, hvornår det er det rette tidspunkt at slå til.

“Hvis du går ombord på et fly og spørger alle, hvor meget de har betalt, så får du 10 eller 12 forskellige svar,” siger Rick Seaney, som er direktør og medstifter af rejsesiden FareCompare.

“Nogle køber tidligt, andre køber sent. To mennesker kan sidde ved siden af hinanden, og den ene har betalt 1000 kroner for turen, mens den anden har givet 5000 for sit sæde.

Vi vil selvfølgelig alle sammen helst være den passager, der har kun har betalt 1000 kroner, men hvordan bliver vi det? Det handler mest om timing. Her er nogle simple råd, der kan hjælpe dig til at få det bedste tilbud på din tur – lige meget hvor i verden du skal hen.

Lad være med at booke for sent

Det kan godt være, du tænker, at det da siger sig selv, men der er stadig mange kunder, der begår den fejl.

“Folk har tendens til at udskyde det, fordi de tror, at de kan narre flyselskaberne, og næsten to tredjedele af billetterne bliver solgt indenfor de sidste 30 dage. Det er ikke det bedste tidspunkt,” siger Seaney og tilføjer: “Det er en god idé at begynde at kigge efter billetter tre måneder før afgang, og du skal aldrig købe indenfor de sidste 30 dage. Når først du er indenfor denne periode, spiller du efter flyselskabernes regler.”

Lad være med at booke for tidligt

Den normale logik er, at det er en god idé at være “early bird”, men det gælder ikke flyrejser, for selskaberne venter ofte med de gode tilbud, til der kun er et par måneder til afgang. Hvis du booker en rejse otte måneder før, du skal afsted, ender du sandsynligvis med at betale en højere pris, end dem der har ventet til konkurrencen blev øget omkring tre måneder før afgang.

“Flyselskaberne begynder først at forholde sig til de billige billetter omkring tre måneder før afgang,” fortæller Seaney. “Systemet vil sælge den femte eller sjette billigste pris seks måneder før.”

Generelt kan man sige, at tre måneder før er et godt sted at forsøge, men med internationale rejser kan der være gode priser helt op til fem måneder før.

Book din rejse tirsdag aften

Der er en ugentlig rytme i salget, som kunderne kan bruge til deres fordel. Flyselskabernes salgsafdelinger starter normalt en ny uge med at finde ud af, hvilke rejser de skal sætte på tilbud, og de lægger de udvalgte rejser ud mandag aften eller tirsdag morgen. De andre flyselskaber bruger så tirsdagen på at tilpasse deres tilbud til konkurrenterne.

Det betyder, at “det største antal billige sæder kan findes omkring tirsdag aften,” siger Seaney.

Book rejser med afgang tirsdag, onsdag og lørdag

Et af de vigtigste parametre, når det gælder flyrejser, er efterspørgsel, og visse ugedage er mere attraktive end andre. Forretningsrejsende flyver næsten altid hjem i weekenden med afgang torsdag eller fredag og vender tilbage til arbejdet søndag aften eller mandag morgen. Torsdag og fredag er også meget populære for dem, der vil på forlænget weekend, og de fleste rejsende kommer hjem igen søndag.

Resultatet er, at fly med afgang tirsdag, onsdag og lørdag normalt er billigere, så det kan betale sig at flyve på de dage.

Book rejser udenfor højsæsonen

Ligesom du får en billigere rejse på bestemte ugedage, er det også billigere at rejse på bestemte tidspunkter af året. Juni, juli og august er den mest travle tid, hvis man bor i vores ende af verden, og der er også mange, der rejser i juleferien. Det nyder flyselskaberne godt af ved at hæve priserne i de perioder. Hvis du har mulighed for at lægge din rejse i en relativt sløv periode, som for eksempel januar, får du også en bedre pris.

Overvej mellemlandinger

Direkte fly er normalt dyrere end rejser med mellemlandinger, men de fleste passagerer vælger dem, fordi det er nemmere og mere afslappende. Hvis du vil have en lavere pris, er det værd at overveje, hvor mange penge du kan spare, og om det er besværligheden og ventetiden værd. Hvis du ikke har et problem med at hænge ud i lufthavne, er det en sikker metode til at holde prisen i bund.

Hvis du husker alle de ting, kan du sandsynligvis få dit rejsebudget til at række længere. Det er ikke kun godt nyt for din pung, men det giver dig også ro i sindet, for det er så vidunderligt tilfredsstillende at udnytte et godt tilbud.