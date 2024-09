Efter at have brugt en uge på at behandle sin krop, som Radio 24syv behandler kaniner, vågner man op til nogle barske realiteter: festen er ovre, auraen af kærlighed er fortid, og du er nu tilbage på arbejdet med tømmermænd. Fryd Frydendahl brugte søndagen på at fange den følelse på kamera. Her er de billeder, hun tog.