I går fyldtes Nørrebro med ligesindede bas-entusiaster til det magiske arrangement, der er Distortion. Traditionen tro mødtes venner fra hele byen for at kaste bajere bagover under de mange pro-palæstinensiske bannere og generelt have det grinereren i mavetoppe og sneaks. Det var selvfølgeligt bare starten på herlighederne, der fortsætter hele weekenden.

Vi var der og tog et par billeder.