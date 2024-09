I billeder: Syrizas ungdomsafdeling demonstrerede i Athen i går

Den hestekur, som Grækenland skal igennem, skaber interne stridigheder i Syriza, landets ledende parti og Europas første venstreradikale koalitionsregering. Gnidningerne er synlige blandt partiets parlamentsmedlemmer såvel som blandt partiets støtter – specielt de yngre generationer.

I går samledes Syrizas ungdomsafdeling og andre grupperinger på Syntagma-pladsen i Athen for at protestere mod den nye aftale, som Grækenland har lavet med EU. Omkring 1500 mennesker dukkede op, og blandt de fremmødte var også repræsentanter for fagforeninger.

Demonstranterne er utilfredse med den aftale, som landets premierminister, Alexis Tsipras, er nået frem til med Eurolandende.

Syriza fik netop regeringsmagten på baggrund af løfter om at sætte en stopper for sparepolitikken, men den seneste aftale gør ondt værre: Grækerne må indstille sig på yderligere forringelse af pensioner, skattestigninger og privatiseringer.

I løbet af aftenen satte en ung kvinde ild til et Syriza-flag uden for partiets ungdomsafdeling. For blot få uger siden ville en sådan scene have resulteret i optøjer, men i går gik hændelsen næsten ubemærket hen.

Elias Panteleakos, partisekretær i Syriza Youth, var på Syntagma-pladsen i går for at vise sin modstand mod redningsplanen.

“Denne aftale er et produkt af et kup, som lederne af EU og specielt Eurolandende er ansvarlige for. Denne regering blev ikke valgt på at føre en sådan politik!”, siger hun.

Umiddelbart efter aftalens underskrivelse mandag morgen udsendte en fraktion af Syriza en udtalelse, der erklærede aftalen ydmygende for grækerne. I erklæringen opfordres der til modstand mod de sparetiltag, som aftalen lægger op til.

Mania Sotiropoulos var også på Syntagma-pladsen i aftes: “Jeg har været et aktivt medlem af Syrizas ungdomsafdeling, siden jeg var 16. Jeg blev medlem i 2008, og en stor del af nej-sigerne er fra min generation. Det giver mening, fordi vi er en generation, der skal lide under tiltagene helt fra vores tidlige ungdom”, siger Mania, der påpeger, at det netop er unge grækere, der tvinges til at forlade landet, og som er desperate og i stigende grad ser selvmord som den eneste vej ud af lidelserne. Mania forventer desuden, at de voldsomme demonstrationer, som Syntagma-pladsen har lagt kulisse til, kun bliver større i den kommende tid.

Korina.

Korina mener, at den eneste løsning for Grækenland er at forlade euroen.

“Jeg ønsker ikke at forlade Grækenland. Jeg vil gerne blive her. Det er voldsomt at blive tvunget til at forlade sit land. Det er derfor, jeg mener, at det er nødvendigt at vende Europa ryggen. Hun nævner desuden, at måden hvorpå de europæiske ledere forsøger at gribe ind i Grækenlands interne anliggender, er helt uacceptabel.

Patroklos Psaltis, et medlem af den kommunistiske ungdomsfraktion af Syriza siger:

“Aftalen medfører aggressive spareplaner, tung beskatning af almindelige borgere, omfattende privatisering og nedskæringer af lønninger og pensioner. Det er et knæfald for Trojkaens krav og en afstraffelse af dem, der stemte nej ved folkeafstemningen. Syriza blev knægtet, men arbejderklassen og ungdommen vil ikke lade sig kue. Målet lige nu er at forebygge vedtagelsen af aftalen og forebygge dette parlamentariske statskup. Medlemmer, der ikke modsætter sig implementeringen, vil automatisk blive udelukket fra partiet”, siger han.

Dimitris.

En ung mand ved navn Dimitris fortalte mig i løbet af gårsdagens demonstration, at han frygter for, om det græske samfund kan klare endnu en udmarvende spareaftale.

“Mine forældre og jeg er under hårdt psykisk pres. Jeg er bange for, at mit liv vil blive endnu værre. Vi har allerede været nødsaget til at omlægge vores liv på grund af de eksisterende krav fra internationale kreditorer, og denne gang er betingelserne langt skrappere. Det bliver værre – ikke bare for mig, men for samfundet generelt.”

Parlamentsmedlemmer skal onsdag stemme om første runde af de sparetiltag, som Europas ledere kræver. Græske fagfopreninger har varslet en national strejke samme dag.