I dag behandler politikerne et forslag om cannabis til syge

For mange kroniske smertepatienter, scleroseramte, kræftsyge og flere andre patientgrupper er det lige så naturligt at tage en tur på Christiania som ned på apoteket for at få den nødvendige medicin. Det hænger sammen med, at cannabisprodukter som hash og cannabisolie har en dokumenteret positiv effekt på en lang række sygdomme. Problemet i Danmark er bare, at stoffet befinder sig på den forkerte side af loven – også til medicinsk brug.

Det kan ændre sig i dag, når politikerne i Folketinget skal førstebehandle et lovforslag om legalisering af cannabis til syge. Forslaget er fremsat af Carolina Magdalene Meier, sundhedsordfører for Alternativet, og hun tror på et positivt resultat:

“For første gang har vi en parlamentarisk situation, hvor der er et flertal af Folketinget, der gerne vil være med til det her. I dag skal vi tage den første debat, og stemmes der ja, skal vi efterfølgende sætte os sammen for at finde den rigtige model forud for, at vi skal andenbehandle forslaget. Det forventer jeg bliver i starten af det nye år,” siger hun til VICE.