I den her by vil politiet stoppe folk på gaden for at gå i mærketøj

Næste gang du besøger den hollandske by Rotterdam, skal du nok lige overveje, hvad du har på. Ikke bare fordi de vanvittigt moderigtige indbyggere er svære at imponere, men også fordi byens politi har tænkt sig at stoppe unge mennesker på gaden, der går rundt i dyrt designertøj. Hvis du ikke kan bevise, at dine skinnende Gucci-sko blev købt for ærligt tjente penge, så bliver de konfiskeret. Inden det nye tiltag går i luften, skal politiet på kursus for at kunne se forskel på Giorgio Armani og Georgio Peviani.

Autoriteterne håber, at det vil afholde unge kriminelle fra at gøre noget dumt, men de lokale tror i stedet, at tiltaget måske er ulovligt og uden tvivl vil øge racismen fra politiets side – en anklage som politidirektøren Frank Paauw afviste ved at insistere på, at betjentene kun vil stoppe folk, som allerede er i deres system.

VICE Holland talte med unge mennesker fra Rotterdam for at finde ud af, hvad de synes om politiets plan, og hvordan de ville reagere, hvis de blev stoppet på gaden, fordi deres tøj lugtede af penge.

Ted (17)

VICE: Hey Ted. Hvad synes du om det nye tiltag?

Ted: Jeg synes, det er en meget mærkelig måde at fange kriminelle på. Hvorfor ikke bare anholde en pusher når han rent faktisk sælger stoffer?

Hvordan ville du have det med at blive stoppet?

Hvis jeg havde brugt mange af mine hårdt tjente penge på tøj, så ville jeg blive virkelig irriteret. Det betyder, at politiet ser dig som en kriminel. Personligt er jeg ikke bekymret overhovedet – jeg har slet ikke noget dyrt tøj. Men det er der mange andre, der har, og de har købt dem på ærlig vis. Hvis man har det, kan jeg godt forstå, at de vil vise dem frem uden at blive chikaneret.

Tror du, at det kan skabe racisme fra politiets side?

Ja, jeg er sikker på, at nogle grupper vil blive stoppet mere end andre. Det er også en svær situation for politiet, for de skal konstant vurdere, hvem der ligner en kriminel.

Quincy (20) & Jurian (20)

VICE: Hej gutter, hvordan har I det med, at politiet kan stoppe, hvem de vil på gaden for at tage deres dyre tøj?

Jurian: Jeg tror ikke, det kommer til at fungere. For det første tror jeg ikke, at det er lovligt. Og for det andet kunne man vel bare sige, at man har lånt tøjet af sin storebror. Hvordan skulle de tjekke det?

Hvordan ville I have det med at blive stoppet?

Jurian: Personligt ville jeg ikke have et problem med det, for de gør bare deres arbejde. Men hvis de rent faktisk konfiskerer folks tøj, så vil der sikkert blive ballade.

Quincy: De færreste unge mennesker kan bevise, hvor deres tøj kommer fra. Sådan et tiltag her vil kun skabe mere had mellem befolkningen og politiet.

Tror I, der vil være andre konsekvenser?

Qunicy: Ja, politiet vil tage racistiske beslutninger. De vil ikke stoppe en hvid fyr i en dyr jakke, fordi de tror, han er pusher. Men det er noget andet, hvis han er en minoritet.

Charmaine (31)

VICE: Hvad synes du om de nye tiltag?

Charmaine: Jeg kan forstå, hvis de stopper små børn på 11-14 år. Det ville være ret mistænkeligt, hvis et barn går rundt i et fattigt kvarter i en jakke, der koster flere tusinde. Men derudover er det fuldkommen latterligt. I dag er det så nemt at købe alle mulige brands til meget lave priser – især online. Der er heller ikke nogen, der har ret til at bestemme, hvad du har lov til at have på. Hvis du ikke har lyst til at forlade huset uden dine Louboutins, så skal folk ikke blande sig i det.

Hvad ville du gøre, hvis de tog noget af dit?

Jeg ville blive vred. Jeg er et voksent menneske, så selv hvis jeg går rundt i en såkaldt ”ghetto”, har politiet ikke ret til at spørge, hvor jeg har fået mit tøj fra. Det er en hån mod mit privatliv, og det vil jeg ikke finde mig i. Jeg kan godt hidse mig op, hvis det bliver nødvendigt.

Bram (21) & Silas (19)

VICE: Hey gutter, hvad synes I om, at politiet må tjekke, hvad I har på?

Bram: Jeg har læst lidt op på det – der er vist ingen konkrete planer om det endnu. Hvis ikke de laver nogle reelle retningslinjer, ender det med at være en meget racistisk lov. De siger, at de kun vil tjekke folk, som i forvejen er i deres system, men det, tror jeg i praksis, er meget svært. Mange af de folk bor stadig derhjemme, og det er jo klart, at folk køber ting til deres børn.

Forstår I, hvorfor politiet vil gøre det?

Silas: Nej, jeg synes det er et mærkeligt forslag. Der er så mange unge mennesker, som har helt legitime jobs.

Bram: Ja, jeg forstår det heller ikke. Politiet burde beskæftige sig med at stoppe rigtig kriminalitet.

Donna (17)

VICE: Hej Donna, hvad synes du om politiets planer?

Donna: Det er meget svært at bevise, at man har fået noget i gave. Desuden vil det kun gøre forholdet mellem Rotterdams indbyggere og politiet dårligere.

Hvad ville du gøre, hvis de stoppede dig?

Jeg ville føle, at politiet ikke stolede på mig. På den ene side så kan jeg godt forstå det, fordi det tøj, de kigger efter, er forbundet med en vis social status, og hvis man fjerner det, kan det have en effekt. Men på den anden side så stopper du ikke kriminalitet ved at tage folks tøj fra dem.

Jainy (31)

VICE: Hvordan har du det med, at politiet kan stoppe dig ud fra, hvad du har på?

Jainy: Jeg synes, det går over grænsen at dømme folk på deres tøj – det er meget fordomsfuldt. De skulle dømme folk på deres handlinger i stedet.

Forstår du, hvorfor politiet vil gøre det?

Ikke rigtig. De skulle gå efter de rigtigt kriminelle. Det her tiltag løser ikke problemet, det fokuserer bare på symptomer. Jeg ejer også nogle dyre mærker, og ligesom alle andre skal jeg have lov til at gå rundt i det tøj, jeg har lyst til.

Hvordan ville du reagere, hvis du blev stoppet?

Jeg ville samarbejde, fordi det er en politibetjent, men jeg ville ikke være bange for at sige, hvordan jeg har det – det er uacceptabelt og umenneskeligt at stoppe folk baseret på deres tøj.