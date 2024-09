Byen, hvor de tæver løs på hinanden for at få regnvejr

VICE Mexico tager os med til La Esperanza, en mindre by i den voldsplagede delstat Guerrero, hvor de indfødte beder guderne om regnvejr ved at tæve hinanden sønder og sammen.

Sammen med de lokale drikker værten, Lucia Anaya, mezcal, danser, beder bønner og puster kalkunmaver op som balloner. Derefter tager La Esperanzas bysbørn VICE med til slagmarken, hvor de mødes med nabobyens beboere til det hele store slagsmål. Traditionen foreskriver, at hver bloddråbe vil blive til en regndråbe, og Lucia er fast besluttet på at udgyde blod for La Esperanza.