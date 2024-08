I Japan forærer de huse væk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Vi ved godt, det er svært at finde et sted at bo. Især hvis du også skal forsøde tilværelsen med ting som mad. Men vi har fundet løsningen: Du skal flytte til Japan. Hvorfor? Fordi sushien er frisk, vejret er behageligt og husene er gratis.

Et stigende antal forladte ejendomme rundt omkring i landet bliver udbudt på onlinedatabaser, kaldet “akiya-banker” – “akiya” betyder “tom” – og der kan du finde tusindvis af huse i relativt god stand, som bliver solgt for meget få penge – nogle endda givet væk gratis, fortæller Insider. På en af akiya-databaserne går priserne aldrig højere op end maksimalt 30 millioner yen (omkring 1,7 millioner kroner), og mange af husene står til bogstaveligt talt 0 yen. Du skal tilsyneladende bare betale lidt afgifter og et honorar til en ejendomsmægler, og så er du husejer.

Det er alt sammen en del af regeringens tiltag for at gøre noget ved landets vanvittige boligsituation. En undersøgelse fra 2013 viste, at der står over otte millioner huse tomme rundt omkring i Japan, og mange af dem ligger på landet eller i udkanten af de store byer, fortæller The Japan Times. Forskningsinstituttet Fujitsu forudser, at det tal vil vokse til over 20 millioner huse i 2033 – hvilket svarer til næsten en tredjedel af alle huse i hele landet.

Overfloden af akiya skyldes landets hastigt aldrende befolkning. Efterhånden som flere og flere japanere stiller træskoene eller bliver placeret på plejehjem, står et stigende antal huse tomme tilbage uden nogen til at bebo dem. Der er ikke nok unge mennesker til at udfylde det gabende hul, og dem der er, får ikke ligeså mange børn, ej heller lige så hurtigt, som tidligere.

En anden faktor er overtro. Hvis en ejendom bliver forbundet med en tragedie som et selvmord, drab eller “ensomt dødsfald” så mener folk, at det bringer uheld, og det gør det sværere at sælge huset til en ny ejer. Derfor er der flere og flere huse, der langsomt forfalder rundt omkring i landet. I nogle tilfælde tilbyder regeringen endda økonomisk støtte til dem, der vil overtage og renovere ejendommene. I andre tilfælde er huset teknisk set hverken gratis eller dit, før du har lejet det ud i nogle år, og ejendommen efterfølgende officielt overdrages til dig, forklarer den japanske ejendomsblog Rethink Tokyo.

Men selv med alle de tiltag er der stadig bred enighed om, at akiya-problemet kun bliver større i Japan. Og med et gigantisk udbud og en forsvindende lille efterspørgsel kan prisen for dit helt eget hus falde endnu mere.