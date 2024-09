Kina forbyder kvinder at spise banan på en ‘erotisk’ måde på kamera

Rigtig frihed – du ved, den slags det er værd at lave klistermærker til kofangeren om – handler ikke om, at kunne sige, hvad der passer en. Det handler heller ikke om frit at kunne rejse lige hen i verden, hvor det passer en. Nej, skal man virkelig teste, hvor fri man er, skal man gå på nettet. Og kan man med et snuptag finde en ugudelig mængde af surrealistiske ting, man kan onanere til, så er man i sandhed fri.

Desværre for verdens én milliard kinesere har de nu ikke længere adgang til dette helt essentielle frihedsparameter. Det viser sig nemlig, at Folkerepublikken Kina har presset landets streamingtjenester til at forbyde videoer med folk, der spiser bananer på “en erotisk måde”.

Ifølge kinesisk stats tv, CCTV News, har den kinesiske regering sat en stopper for camgirls og live streamende internetbrugere, “der spiser bananer på en forførende måde” på kamera. Indsatsen for at sætte en stopper for upassende indhold på nettet kommer efter, at det kinesiske kulturministerium i sidste måned annoncerede, at man var ved at kulegrave indholdet hos langt størstedelen af de streamingtjenester, der er aktive i “Riget i Midten”.

De nye regler kræver, at alle livestreamingtjenester skal monitorere brugernes streams 24 timer i døgnet for at bekæmpe stødende indhold. Et på alle måder urealistisk krav hvis man tager højde for antallet af daglige streamere, men også hvis man tager højde for, at livestreaming, som navnet også antyder, sendes direkte, og dermed umuligt kan censureres, før det bliver sendt ud til offentligheden. Præcis hvordan de har tænkt sig at sørge for, at de streamende horder lader være med at spise bananer på en forførende måde, er ikke til at vide, men den nemmeste måde ville nok være at rydde Kina totalt for bananer.

På trods af det latterlige forbud, så oplever Kina i disse tider en massiv vækst indenfor webcam streaming. En af Kinas største streamingtjenester, YY, påstår, at det har over 120 millioner aktive brugere. Zhang Qige – en 23-årig kvinde der er kendt for at streame indhold fra computerspil – tjener angivelig omkring 1 million kroner om måneden på sine videoer.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt bananforbuddet kan blive udvidet til også at omfatte andre slags frugter.

Men det ville måske være en god idé, hvis der var nogen, der informerede Chiquita om den foruroligende udvikling hurtigst muligt.