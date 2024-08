Nu kan kinesiske kvinder købe flammekastere til at holde mænd på afstand

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Peberspray er åbenbart ikke længere nok for den moderne, kinesiske kvinde. Ifølge The Telegraph er der flere steder på nettet, hvor man kan købe mini-flammekastere som et våben mod perverse mænd.



Ifølge det kinesiske medie Beijing Youth Daily bliver disse våben til selvforsvar solgt på hjemmesider som Taobao og ebuy7.com for mellem 50 og 300 kroner. Nogle af dem bliver endda solgt med en ekstra gasflaske, så man let og bekvemt kan fylde flammekasteren op. Selvom mange af flammekasterne ligner en almindelig lighter, så er der andre, der kan skyde med en halv meter lange stikflammer, som er 1800 grader varme.

Men købere skal nok lige tænke sig om en ekstra gang, for ifølge det lokale politi er det både ulovligt at købe og bruge flammekasterne i Kina. Ikke alene kan de små våben efterlade permanente ar, men myndighederne er også bange for, at de kan sætte ild til ejerens håndtaske ved et uheld.

Det er uklart, om kvinder i Kina rent faktisk benytter sig af mini-flammekastere, men de er ikke engang det mest bizarre produkt designet til at holde aggressive mænd på afstand. Den ære tilfalder “gamacher mod perverse mænd“, der åbenbart får kvinders ben til at se ekstra behårede ud, og som blev delt lystigt på kinesiske blogs i 2013.

Alle produkterne skal ses som en reaktion på Kinas stigende problemer med seksuelle overgreb. En undersøgelse fra 2009 viste, at 80 procent af alle kinesiske kvinder vil opleve sexchikane på arbejdspladsen i løbet af deres liv, sammenlignet med 40 procent i USA (hvilket stadig er et absurd højt tal). I de seneste år er kinesiske kvinder begyndt at fortælle om deres oplevelser med voldtægt og hustruvold på sociale medier, for mange af forbrydelserne bliver desværre ikke anmeldt.