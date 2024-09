I Kina laver gadesælgere street food med ‘kloakrejer’

Lige som man troede, at fødevareskandalerne ikke kunne blive værre, er der nu dukket endnu et hårrejsende eksempel op på klam fødevarehåndtering, der kan slå knuder på din mavesæk og få dig til at vælge rejer fra—i hvert fald resten af dagen.

Nu er du advaret: Denne historie involverer kloakvand fra Wuhan i Kina. Og toiletter. Og super beskidte toiletgulve.

Ifølge det kinesiske medie NetEase har gadesælgere fra Wuhan solgt rejeboller, der er lavet af den vel nok mest uappetitlige form for skaldyr, forarbejdet på den vel nok mest kvalmende måde overhovedet.

Foto via Weibo-brugeren Metropolis Daily

Hele miseren startede, da nogle af de rejer, der bliver håndteret på markederne i Baishazhou-bydelen, endte i de lokale kloakker i forbindelse med, at de blev renset og pakket. Entreprenante skaldyrsgadesælgere har så indsamlet de bortløbne kloakrejer og – i forsøget på at tjene nogle hurtige penge – taget rejerne med til nærliggende offentlige toiletter. På toiletterne, bogstaveligt talt nede i toiletterne, har de sorteret rejerne. Derefter har de brugt det beskidte gulv som køkkenbord, hvor de har blandet de indsamlede rejer sammen med fisk og formet dem til boller, der derefter tilberedes og sælges i nærheden—til intetanende sultne borgere. Ved at tilføje endnu en ingrediens og transformere kloakgevinsten til rejeboller har gadesælgerne lettere ved at maskere kloakrejernes suspekte oprindelse.

Det lykkedes en endnu ikke identificeret person at fotografere skaldyrssælgerne, mens de angiveligt var i fuld sving med deres kvalmende forehavende. Indtil videre vides det ikke, hvor udbredt denne praksis er, eller om menneskene på fotografierne er blevet mødt med en form for repressalier.

Kina har længe været plaget af utallige fødevareskandaler, hvor rejer er en tilbagevendende hovedperson. Der er blevet solgt gelatine-rejer, og hvem kan ikke huske den gode gamle favorit, rejer kontamineret med giftige kemikalier?

Det er alt sammen rimelig fucked up, men når man tænker nærmere over det, kunne det danne grobund for en underholdende tegnefilm. Nå nej, der er jo allerede nogen, der har udnyttet både kloakker og muterede skildpadders underholdningsværdi.

Nå, måske en kok i Bretagne en dag vil snuble over en gruppe radioaktive snegle, der har en svaghed for selvtægt. Det ville i hvert fald være værd at udødeliggøre i en tegnefilm.