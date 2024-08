I kortspillet ‘Bergnein’ skal man lege arrogant dørmand, og det har pisset verdens mest berømte klub af

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Sverige



Sidste år besluttede den svenske spildesigner Alexander Kandiloros og hans kollegaer Joakim Bergkvist og André Forsblom at lave et kortspil inspireret af de ekstremt strikse dørmænd på klubben Berghain i Berlin.

Berghain er vel nok verdens mest berømte natklub – ikke kun på grund af de mørke huler og fetischklubben i kælderen, men også fordi det er så svært at komme ind. Hver weekend står hundredevis af forholdsvis velklædte technoelskere i kø i timevis for at komme ind blot for at blive sorteret fra i et system, der virker ret tilfældigt. For mange af gæsterne er det at komme ind en begivenhed i sig selv. Der findes utallige guides online til, hvordan man kommer ind, og der er endda en app, der fortæller håbefulde gæster, hvad de skal gøre, og hvad de skal have på for at have en større chance for at komme indenfor i technotemplets hellige haller.

Alexander Kandileros bor i Göteborg, og han har lavet brætspil siden 2011. I starten af 2017 lavede ham og hans venner en Kickstarter-kampagne for at indsamle det nødvendige beløb til at kunne starte produktionen af Berghain ze game – et kortspil, hvor I skiftes til at være Berghaindørmand, der skal lukke de rigtige mennesker ind på klubben.

Men få dage inden indsamlingen var overstået, begyndte Alexander at modtage opkald fra Berghains advokater, der forlangte, at de lagde alle planer om spillet på hylden. Alexander besluttede sig for at omdøbe spillet til ” Bergnein”, og håbede, at det ville tilfredsstille klubbens truende ansatte. Det gjorde det ikke.

Jeg talte med Alexander for at finde ud af, hvordan det føles at pisse verdens mest legendariske klub af, og hvorfor han ikke bare dropper spillet.

VICE: Hej Alexander. Hvordan spiller man Bergnein?

Alexander Kandiloros: Spillerne skiftes til at være dørmand. Du får kort med forskellige typer gæster på, og det er dit job at lade dem komme ind eller afvise dem. Jo højere status den pågældende gæst har, jo flere point får du, hvis du lukker dem ind. Gæsterne er alt fra hipstere, til bloggere, til turister, til snobber. Ved hjælp af action-kort kan spillerne manipulere køen til deres egen fordel eller for at hindre deres modspillere. Spillet slutter når køen er væk, og den dørmand, der har lukket flest højt profilerede gæster ind, har vundet.

Alexander Kandiloros

Hvor fik du ideen fra?

En dag sad Joakim, Andre og jeg og jokede med at lave en illustreret plakat med alle de forskellige typer, der tager til rave. Ideen opstod derfra – og kombineret med vores kærlighed til techno blev det til sidst til det spil, det er nu.

Fortæl mig om første gang, du hørte fra Berghains advokater.

De ringede til mig og spurgte, hvorfor vi ikke havde bedt om tilladelse til at lave spillet. Jeg svarede, at det til dels var fordi, vi ikke mente, at vi behøvede spørge om lov, og til dels fordi vi synes, de var lidt skræmmende. Ham jeg snakkede med begyndte at grine, og sagde at selvom de var kendt for at være rå og truende, så var de jo bare almindelige kontorarbejdere ligesom alle andre.

Advokaten forklarede, at de har rettighederne til navnet ‘Berghain’ i Tyskland. Da jeg fortalte, at vi har rettighederne til at bruge navnet til et kortspil i Sverige, vidste han ikke, hvad han skulle sige. Han sagde, at han ville vende tilbage indenfor en uge, hvis han havde mere at sige. Ti dage senere havde vi stadig ikke hørt fra ham, så vi lavede en Kickstarter-kampagne for at indsamle 80.000 kroner. Spillet er ikke ligefrem børnevenligt, så vi vidste, at vi ikke kunne sælge det direkte til de butikker, der normalt sælger vores spil. Vi ville gerne have direkte aftaler med kunderne, før vi gik i gang.



Hvad skete der efter i lancerede Kickstarterkampagnen?

Vi indsamlede faktisk 70.000 kroner. Men da der kun var nogle få dage tilbage af vores fundraising, blev vores indsamling pludselig stoppet, fordi Berghains advokater havde klaget til Kickstarter. Deres klage fungerede. Indsamlingen blev lukket ned, vi mistede alle de penge, vi havde indsamlet, og produktionen blev forsinket i syv måneder.

Hvad klagede de over?

Deres grundlag var helt absurd, synes jeg. For eksempel sagde de, at det var ulovligt at tegne deres gæster uden deres tilladelse, og at bygningen, som vi havde tegnet på æsken, er et varemærke, som ikke må gengives på nogen måde. I et forsøg på at tilfredsstille dem, ændrede vi navnet fra Berghain ze game – som ærlig talt også var lidt dovent fundet på – til Bergnein. Men det var åbenbart ikke nok.

Deres berømte chefdørmand kontaktede os gennem et svensk advokatfirma og forlangte, at vi betalte dem penge. Klubben fik lukket vores Facebookside ned og indledte et søgsmål mod os i Tyskland for at sikre, at vi ikke kunne sælge spillet online. Der er noget smigrende ved, at de går så meget amok over vores lille kortspil. Men det er frem for alt virkelig udmattende – både mentalt og økonomisk.



Spillekortene viser stereotyper på ravere fra Berlin.

Men I giver ikke op?

Helt sikkert ikke. Efter Kickstarter lukkede vores indsamling, begyndte vi at tage imod forudbestillinger direkte fra kunderne i stedet. I starten af oktober sendte vi spillet til folk i over 30 lande.

Eftersom det juridiske slagsmål stadig er i gang, er det svært at vide, hvordan det hele ender. Det ville være fedt, hvis vi i det mindste kunne ende med at gå i nul. Når man tænker på, hvor meget vi har brugt på advokater, ville det være fantastisk, hvis bare vi kunne ende med ikke at miste penge.

Hvordan kan I være så sikre på, at I ikke har brudt loven?

Jeg er jurist og har en kandidat i intellektuel copyright. Så jeg ved faktisk en del om ejendomsret. Og selvom jeg er klar over, at vi er farligt tæt på at ramme ind i en gråzone, så er jeg overbevist om, at vi har loven på vores side.

Når du siger, at det bare er et fjollet spil, hvorfor er du så fast besluttet på at lancere det?

Det er bare den slags person, jeg er. Jeg bliver nødt til at gøre projekter færdig, hvis først jeg er begyndt, før jeg kan rykke videre til det næste. Når jeg dedikerer mig til et projekt, så er det vigtigere end alt andet, og hvis noget er halvfærdigt, kan jeg ikke sove om natten.

Vi kontaktede Berghain for at høre deres side af historien, men indtil videre har de ikke svaret, selvom vi har skrevet til dem gentagende gange for at få en kommentar.