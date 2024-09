Billeder af en masse hunde i biografmørket

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

FilmenKæledyrenes hemmelige liv er netop udkommet i Spanien, og for at skabe hype omkring filmen valgte biografkæden Cinesa i samarbejde med Foundation Affinity – en fond, der er stiftet af hundemadsproducenten Affinity at invitere 40 mennesker med deres hunde med til biografpremieren i Madrid. Et kæmpe lærred kun for menneskets bedste ven, arrangeret efter størrelse og vægt, med professionelle hundetrænere som biografpersonale. Der blev serveret hundesnacks sammen med de mere velkendte indslag som popcorn og sodavand.

I sidste ende blev programmet ændret, så hundene og deres ejere i stedet kom til at se Ice Age 5. Den indeholder ikke hunde, men til gengæld har den et egern, en mammut og en lama i hovedrollen, så helt slemt var det alligevel ikke.

I virkeligheden ved vi ikke, om det bare var et marketingtrick eller et nødvendigt skridt på vejen mod fremtidig sameksistens. Det, vi ved, er, at de ejere og hunde, der blev inviteret med, var ekstremt begejstrede for situationen.