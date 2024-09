Mød den business-studerende, der har studiejob som cowboy på Amager

Denne artikel er fra sektionen VICE Penge



Nogen har studiejob som bartender og bruger de tidlige morgentimer på at vaske Vodka/Red Bull-klister af københavnske diskoteksgulve, andre prøver papirnusserlivet af hos byens advokat- og revisorfirmaer. Det gør Niels Karmsteen ikke. Når han ikke læser finansøkonomi på Copenhagen Business Academy, kører han på ATV og lassoer køer på Kalvebod Fælled.



Videos by VICE

Vi drog ud i periferien af storbyen til det fjerneste hjørne af Amager, hvor køerne frit græsser på de frodige enge, der endnu er uberørte af Ørestadens glas- og metalklædte ekspansion. Der blev vi inviteret op bag på Niels’ ATV for at tage en snak med Københavns eneste cowboy på deltid om, hvordan det er øremærke nyfødte kalve ved siden af studierne.

Alle billeder af Sarah Buthmann.





VICE: Hey, Niels. Ser ud som om, du har det her sted ret meget til dig selv?

Niels Karmsteen: Ja, der sker ikke lige så meget herude…

Det må man sige nej til. Hvad står der på dine visitkort?

Jeg har ingen officiel jobtitel. “Kvægpasser i Kalvebod Fælled” kunne være et bud.

Okay så. Hvor længe har du haft jobbet?

Jeg har haft jobbet siden 10. maj i år, og jeg arbejder tre gange om ugen i snit.

Og hvordan bliver man lige cowboy på Amager?

Jeg har fået jobbet af en landmand fra Lolland, som jeg kom i kontakt med gennem min far, som også er landmand på Falster. Min far solgte nogle kalve til ham og fik i samme anledning at vide, at han ledte efter en gut, der kunne se til hans kvæg på Amager.

Det skal jo passes. Har du tidligere erfaring på området?

Jeg er søn af en landmand, så jeg har hele livet haft en del at gøre med landbrugsarbejde og kvægpasning. Malkning, traktorarbejde, kalvepasning og så videre.

Har du andre jobs, eller lever du af det?

Jeg læser finansøkonomi på CPH-business, som er en 2-årig erhvervsuddanelse, og derigennem får jeg SU. Så har jeg et job i Forum og et i Bella Center, hvor jeg arbejder i cafeen, garderoben, baren og laver andet forefaldende arbejde. Men siden jeg fik jobbet som kvægpasser, har jeg kun taget et par enkelte vagter om måneden i Bella Center og ingen i Forum.

Ville du kunne leve af at være kvægpasser, hvis du ikke fik SU?

Nej, det ville jeg nok ikke. Det er timelønnet, så jeg tjener kun omkring 2-300 kroner, hver gang jeg er herude. Nogle gange mindre hvis jeg er hurtigt færdig.

Kan du fortælle os lidt om, hvordan en almindelig arbejdsdag ser ud for dig? Jeg cykler omkring 30 minutter – ca. 11 km – ud til ATV’en, der står hos en skovfoged. Så kører jeg den ca. to kilometer ud til markerne, hvor køerne går. Så skal jeg hovedsageligt bare sørge for, at de har det godt og få øremærket eventuelle nyfødte kalve.

Hvad er din yndlingsdel af jobbet?

Jeg synes, det er et lækkert studiejob. Det er fedt at køre på ATV’en, og så er der generelt også rigtig dejlig natur herude. Man ser for eksempel masser af hjorte, fugle og andet vildt. Når det er godt vejr herude, tænker jeg tit, ‘Hold kæft, det er flot.’ Nu kommer jeg selv nede fra Falster, og det føles nogle gange som at være hjemme igen, selvom man kun er 20-30 minutter fra storbyen.

Okay, lækkert. Hvad er så det værste, du har været udsat for herude?

Det kan godt blive en lidt anspændt situation nogle gange, når jeg skal indfange kalvene. Der var én gang, hvor jeg havde rebet om halsen på kalven, og den så begyndte at brøle og gå i panik og bakke væk fra ATV’en, hvor den var bundet fast, så rebet strammede sig, og den ikke kunne få luft. Det gjorde moder-koen bange og lidt aggresiv, og jeg endte med at måtte trække kalven helt hen til ATV’en og fjerne rebet fra den med moderen helt op i ansigtet.

Dramatisk. Hør, ejer du en cowboy hat?

Jeg føler mig ikke rigtigt som en cowboy. Og nej, jeg ejer ikke en hat.

Tak, Niels.