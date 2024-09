I Sverige blev sæsonens første hummer solgt for 15.000 kroner

I takt med at vi nærmer os lønningsdag, tyer flere og flere af os til dåsespaghetti. Men for svenske skaldyrsentusiaster er slutningen af september ikke et tidspunkt på året, hvor der skal spinkes og spares.

I mandags startede den svenske hummersæson, der cirka løber fra slutningen af september til april. Og tirsdag morgen klokken syv blev den første hummer så solgt – for 20.000 svenske kroner (cirka 15.500 danske kroner).

Sæsonens første hummer er altid eftertragtet, og ved fiskeauktionen i Gøteborg blev den første hummer, der vejede omkring et kilo, købt af fiskehandleren Pontus Johansson, som bød på vegne af en anonym kunde.

Johansson udtalte til det svenske nyhedsbureau TT: “Det er rigtig sjovt at få lov til at købe sæsonens første hummer. Sidste år opgav jeg, og kunden var meget skuffet. I år havde vi så besluttet os for at gå all in.”

Sammenligner man med de seneste års priser, gjorde Johansson lidt af et kup. I 2012 kostede sæsonens første hummer 102.000 svenske kroner kiloet (næsten 80.000 danske kroner).

Og der troede du lige, at du var en værre karl, da du stegte laksefileter i søndags.

Men Sveriges skaldyrstradition kan være truet. I marts kunne det svenske miljøministerium advare om, at levende amerikanske hummere var blevet spottet langs den svenske vestkyst. I den forbindelse advarede de om, at amerikanske hummere, der menes at være endt i europæisk farvand ved, at nogle eksemplarer er undsluppet på turen fra Maine, kan parre sig med de mindre europæiske hummere og smitte dem med sygdomme.

Tidligere på måneden bekræftede EU’s Scientific Forum on Invasive Alien Species, at der rent faktisk er hold i svenskernes bekymring. Derfor undersøger man nu, om importen af hummere fra USA skal forbydes.

Om sæsonens første hummer skal ende i gryde eller akvarie står stadig hen i det uvisse.