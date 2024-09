I Tyskland er mælk nu billigere end kildevand

Det viser sig, at kollektivet alligevel ikke altid er stærkere end dets individuelle medlemmer. Det lader i hvert fald til at være tilfældet for de desillusionerede tyske mælkebønder.

Det lyder helt vildt, men priserne på mælk i Tyskland er faldet så meget, at det nu er billigere at købe mælk end at købe kildevand, hvis man bevæger sig syd for grænsen. Det er lidt af en bitter pille at sluge for de tyske landmænd, især hvis man tager højde for, at mælk primært består af vand.

Problemerne startede tilbage i 2014, da Rusland lukkede for importen af vestlige madvarer som hævn for de sanktioner, der blev indført i kølvandet på russernes annektering af Krim halvøen og landets tilstedeværelse i det østlige Ukraine. I 2015 valgte EU så at fjerne kvoterne på mælkeproduktion, samtidig med at kinesernes efterspørgsel på mælk fra Vesten er for nedadgående. Og nu er regningen for disse hændelser så landet hos mælkebønderne. Prisen på mælk er faldet støt samtidig med, at produktionen i Europa er steget. Det har nu resulteret i, at det i Tyskland er billigere at købe mælk end at købe visse mærker af kildevand. Rent faktisk er de europæiske mælkepriser så lave, at det har forårsaget et massivt osteoverskud i USA.

Den tyske supermarkedskæde Aldi har sænket literprisen på mælk til omkring 3,50 kroner. Og ifølge Hamburger Morgenpost følger andre fødevarekæder i deres fodspor. Det betyder, at mælkebønderne tjener så lidt som 1,50 kroner pr. liter mælk. Sammenslutningen af tyske mælkebønder meddeler, at mange af deres medlemmer søger konkursbeskyttelse. Ud af Tysklands 75.000 mælkbønder er tusindvis allerede gået konkurs i 2016, og det ventes at mange flere vil gå konkurs i den kommende tid, skriver Der Spiegel.

Landmændene har bedt om økonomisk støtte, og EU har indvilget i at bidrage med 3.7 millarder. De penge skal dog komme landmænd over hele Europa til gode og ikke bare deles ud mellem de tyske mælkebønder. Men det er landmændende ikke specielt tilfredse med. De mener, at der skal gøres mere for at hjælpe dem. De har derfor demonstreret foran Tysklands landbrugsministerium, og ministeren, Christian Schmidt, har udtalt, at “mælkekrisen bør løses af markedet”.

Men den melding har landmændende ikke taget godt imod. “Schmidt beder os om at tage det roligt, men hvordan skal vi tage det roligt, når vi kæmper for at bevare vores eksistensgrundlag, og regeringen gør alt for lidt for at hjælpe os?” spurgte Romuald Schaber, der er formand for European Milk Board.

Dereguleringen af mælkeindustrien, der trådte i kraft sidste år, gav for første gang i 30 år mælkebønderne lov til at producere så meget mælk, de havde lyst til. De europæiske landmænd vil have mælkekvoterne genindført i håb om, at det vil kunne stabilisere markedet. “Med mindre at produktionen bliver sat ned, så vil markedet blive ved med at smuldre i al hast,” sagde Schauber.

I mellemtiden kan Tyskland og resten af Europa nyde godt af den abnormt billige mælk på bekostning af mælkebøndernes levebrød.