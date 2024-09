Jeg tog til verdens største Spam-festival

Så er festivalsæsonen ved at blive sparket i gang, kan jeg se på de mere udfarende af mine venner på Facebook. Jeg er normalt ikke typen, der ligger og kampsveder i et telt efter en dag med tyndt øl og tung musik, men jeg kan selvfølgelig altid overtales, hvis det rette hovednavn står på plakaten. Især hvis hovednavnet er kød på dåse.



The Waikiki Spam Jam er verdens største fejring af de svinefirkanter, som firmaet Hormel sprøjter ud af deres fabrik. Ligesom ananas på pizza er spam virkelig noget, der deler vandene. Man enten elsker eller hader det. Det er kæmpestort på Hawaii, så det er selvfølgelig her, at den største Spam-fest på planeten finder sted.



På festivalens første dag hang tunge regnskyer over Honolulu, men det dystre vejr kunne ikke afholde mig og de andre kødhungrende horder fra at samles på gaden. Fra altanen på mit hotel kunne jeg se sælgerne sætte deres boder op under hvide pavilloner langs med Kalakaua Avenue. Nede i hotellets lobby var folk samlet omkring borde, der solgte Spam Jam-merch, som t-shirts, muleposer og bamser formet som skinkedåser.

Sidste år kom ikke mindre end 25.000 gæster til Spam Jam. Det er ikke kun de lokale, der kommer. Fans fra hele verden tager til Hawaii for at hylde spam, som f.eks. briterne Mark og Anne “I Love Spam” Benson. I 2016 proklamerede Mark sin kærlighed til kødet ved officielt at ændre sit mellemnavn til “I Love Spam.”



“Jeg fik tilladelse fra selveste dronningen,” fortæller Mark. “I alle de officielle dokumenter, mit pas og så videre, har jeg det navn.”

Marks kærlighed til Spam stammer helt tilbage fra hans barndom.

“Da jeg var barn, skrev min bedstefar breve hjem fra krigen, hvor han fortalte, at han byttede rationer med amerikanerne og fik Spam i stedet,” sage Mark. “Da krigen var slut, begyndte han at arbejde på fabrikken, og et af de produkter, de lavede, var Spam. Det har været i vores køkkenskabe, siden jeg var dreng.”

Da ham og Anne begyndte at være kærester, introducerede han hende for kødet, og siden har det været på parrets menu 3-4 gange om ugen. Deres favorit er Spam-carbonara.



Anne vidste, at Mark drømte om at besøge Spam-museet i USA, men det var dyrt at flyve fra Liverpool til Minnesota. Hun skrev i hemmelighed til producenten Hormel, og på valentinsdag afslørede hun for sin mand, at de skulle giftes på museet, og at firmaet ville betale. En uge efter brylluppet sendte Hormel dem til Waikiki, så de kunne holde bryllupsrejse til Spam Jam.

“Hormel gjorde alt for os. Det er en drøm, der bliver til virkelighed,” fortalte Mark.

Da først Spam Jam var kommet i gang, gik jeg langs rækkerne med telte og åd spam. Jeg havde det godt med at være en del af så kæmpestort et frådseri, for hele overskuddet går til Hawaii Foodbank og lokale velgørenhedsorganisationer.



På festivalen kunne man få Spam på måder, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig. Der var Spam-musubi og stegte ris med spam, som jeg måske nok havde set komme, men spam på pizza eller bagt ind i små hapsere med pasta og ost var en overraskelse. Der var endda en kok, der havde lavet spam til kødboller og smidt dem i sin phô. Det var også Spam-takoyaki.

“Vi har lavet vores egen hjemmelavede Spam,” forklarede kokken Michael Leslie fra Eating House 1849. Han var i gang med at lave reuben-sandwich med Spam, serveret på kommenbrød med taro. Retten blev serveret med kartoffelsalat – med Spam selvfølgelig.

“Det, jeg foretrækker at gøre derhjemme, er at stege det helt sprødt, så det bliver ligesom bacon,” fortalte han.



Gæsterne til Spam Jam blev underholdt af hula-dansere og ukulele-musikanter. Deltagerne i den lokale skønhedskonkurrence stillede op til fotografier. Jeg så en kvinde stille op til billeder på en hjemmelavet katamaran, der hvilede på en bølge af Spam-dåser. Bobbi Helma kommer oprindeligt fra Laguna Beach i Califorien, men har valgt at slå sig ned på Oahu.

“Jeg er vokset op med Spam,” fortalte hun. “Jeg elsker det. To af mine søstre kan ikke fordrage det.”



Det er også meget forskelligt, hvor meget hendes venner sætter pris på Spam. De venner, der godt kan lide det, tager pilgrimrejsen til Waikiki hvert år.

“Der er ingen tvivl om, at folk kommer hertil på grund af Spam,” sagde Bobbi. “Mine venner kommer hvert år til Spam Jam. Jeg mødte dem for 12 år siden.”

Det begyndte at regne sent om eftermiddagen, men om aftenen klarede det op igen. Brændende fakler lyste vejen op, mens gæsterne mæskede sig i Spam-burgere, Spam-katsu og Spam-manapua.

Da klokken var 21, havde jeg spist mere Spam end et menneske burde indtage på et helt liv. Jeg købte Spam dyppet i chokolade, for at tage med hjem i min nye Spam-taske. Mine venner vil enten elske eller hade det.