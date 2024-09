Er du et fjols, når du er fuld, er du det nok også i ædru tilstand

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES USA.

Alle, der har brugt en jägerbomb som undskyldning for deres dårlige opførsel aftenen forinden, har et mindre forklaringsproblem. En ny undersøgelse i USA påstår nemlig, at alkohol faktisk ikke har den store indflydelse på din personlighed.

Undersøgelsen blev foretaget af forskere fra Missouri Institute of Mental Health ved University og Missouri i St. Louis og publiceret i det videnskabelige tidsskrift Clinical Psychological Science. Resultatet viste, at selvom folk, der drikker, ofte melder, at deres personlighed ændrer sig drastisk på grund af deres indtag af alkohol, så forbliver deres generelle adfærd den samme set med udefrakommende øjne.

Holdet af forskere, der ledes af Rachel Winograd, adspurgte 156 personer om deres typiske alkoholforbrug og om, hvordan de selv oplevede forskellen mellem deres “typiske ædru” og “typiske berusede” personligheder. Deltagerne vendte efterføgende tilbage til laboratoriet i hold af tre eller fire, hvor de blev bedt om at drikke alkohol og interagere som en vennegruppe. Nogle af deltagerne fik ren Sprite, andre fik Sprite blandet op med vodka, der var specifikt målt op baseret på baggrund af forsøgspersonernes vægt og højde for at give dem en promille på 0.09.

Efter en periode på 15 minutter blev grupperne filmet, mens de udførte forskellige aktiviteter og opgaver designet til at fremkalde bestemte observerbare former for adfærd. Efter testperioden blev både deltagerne og en gruppe udefrakommende, der så optagelserne, bedt om at evaluere skift i adfærd og personlighed efter indtagelsen af alkohol.

“Deltagerne oplevede personlighedsforandringer, der var meget håndgribelige i deres egne øjne, men umærkelige for observatørerne,” fortalte Winograd. Hun forklarede dermed, at selvom du måske opfatter dig selv som en særdeles glad drukmås, deprimeret drukmås eller vred drukmås, så opleves den personlighedsforandring nok mere internt end eksternt.

Hvor forsøgspersonerne konsekvent meldte, at de oplevede et højere niveau af udadvendthed, følelsesmæssig stabilitet og åbenhed samt et lavere niveau af samvittighedsfuldhed, anså de udefrakommende oberservatører ikke personlighedsændringerne for at være så drastiske. Selvom observatørerne faktisk konsekvent angav, at forsøgspersonerne blev mere udadvendte (særligt når det kommer til gennemslagskraft, aktivitetsniveau og selskabelighed), forblev de andre personlighedstræk relativt uforandrede set fra et udefrakommende perspektiv.

“Vi blev overraskede over at finde et sådant misforhold mellem de drikkendes oplevelse af deres egne alkoholpåvirkede personlighed, og måden observatørerne oplevede dem,” fortalte Winograd i en pressemeddelelse. Forskerne bemærker, at selvom “deltagerne oplevede forandringer på tværs af alle faktorer, som man kender dem fra femfaktormodellen… var deltagernes udadvendthed faktisk den eneste faktor, der konsekvent blev opfattet som forandret blandt alle forsøgspersonerne.”



Men Winograd mener ikke, at et sådant misforhold betyder, at alle alkoholpåvirkede selvevalueringer er komplet ubrugelige. Hun anser det istedet for at være et resultat af oplevelsesforskelle. “Deltagerne oplevede personlighedsforandringer, der var meget håndgribelige for dem selv, men umærkelige for observatørerne,” fortalte Winograd. Hun forklarede dermed, at selvom du måske opfatter dig selv som en særdeles glad drukmås, deprimeret drukmås eller vred drukmås, så opleves den personlighedsforandring nok mere internt end eksternt.

Winograd bemærker også, at hun og hendes kolleger “ville elske at se resultaterne genskabt udenfor laboratoriet — på barer, til fester og i hjemmet – for at få en mere organisk opfattelse af alkohols effekt på personlighed og for at se, hvordan den information kan “inkluderes i interventioner for at reducere alkoholens negative indvirkning på folks liv”.

Så næste gang du skyder skylden for din alkoholforårsagede Jekyll og Hyde-forvandling på den der ekstra omgang øl, så husk, at din stive personlighed nok afviger mindre fra din ædru personlighed, end du måske lige går og tror.