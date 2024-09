Er du ved at blive skaldet? Overvej at gnubbe wasabi ind i hårbunden

Et stykke hamachi, nænsomt smurt med wasabi og garneret med papirtynde skiver negi, er en guddommelig bid sushi — men hvad sker der, når du smører hovedet ind i den stærke, grønne plante?

Det japanske wasabifirma Kinin har for nyligt offentliggjort forskning, der peger på, at visse stoffer i wasabiplanten er bedre til at hjælpe med at stimulere hårvækst end nuværende præparater mod hårtab på markedet, som for eksempel Rogaine (minoxidil).

Husk dog på, at man her mener rigtig wasabi og ikke den radioaktive modellervoks, du er vandt til fra din lokale sushibiks. Og når man tager i betragtning, at frisk wasabi koster lige omkring 1.000 kr. kiloet og lugter heftigt, er det måske bedre bare at holde sig til et præparat i plastikflaske.

Selvom der ikke findes noget videnskabeligt bevis, der kan bekræfte Kinins påstand, findes der en del lægevidenskabelig forskning om wasabiens andre medicinske egenskaber.

Det er tidligere påvist, at stoffet isosaponarin, som Kinin hævder kan fremme hårvækst, hjælper til med at producere kollagen i kroppen. Man har også forskning, der peger på, at et andet af wasabiens stoffer, 6-MSITC, kan være med til at forhindre brystkræftceller i at udvikle sig.

Hvis man leder efter andre tvivlsomme naturremedier til at stimulere hårvækst med, så er wasabi langt fra den eneste plante, man kan smide i en blender og smøre på issen.

Man kan for eksempel lægge nedkølede skiver løg på hovedet. En undersøgelse fra 2002 hævder, at løgsaft er godt til at behandle alopecia areata, en sjælden form for hårtab. Du kan også hive en kold op fra kassen, give håret en beer-rinse og lade gærens magiske egenskaber slå sig løs. Effekten af sidstnævnte er der ingen videnskabelig evidens for, men Catherine Zeta-Jones synes åbenbart, at det er en god idé.

Hvis ingen af delene virker, kan du prøve den traditionelle japanske kur mod hårtab, som består i at spise karry — masser af karry.