Ifølge Nordkorea er hundekød den næste superfood

Selvom man står overfor en massiv fødevarekrise – hvis lige man ikke har set siden 2011 – og man har informeret sine indbyggere om, at der venter dem en “anstrengende march” forude, så ryster Nordkorea en lindt strøm af kulinariske nyheder ud af ærmet i denne tid.

Vi fortalte fornyligt historien om landets første ølfestival, hvor det flyder med Taedonggang, og det internationale samfunds dårlige tanker om Nordkorea bliver druknet i bajer og karaoke.

Videos by VICE

Nu har den isolerede diktaturstat informeret verden om, at hundekød rent faktisk er en såkaldt superfood. Op i røven med acai og gojibær. Nordkorea mener at vide, at morgendagens ernæringseksperter vil falde i svime over hundekødets uforlignelige helsegoder.

LÆS MERE: Nordkorea afholder nu sin første ølfestival

Ja, du læste rigtigt. Nordkoreas statsstyrede medier kører adskillige historier, der understreger de helsemæssige fordele ved at spise hund.

Den massive mediestorm lader til at være en reaktion på dette års overraskende dårlige rishøst—den værste siden 2011—der er et resultat af manglende regn. FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har udtalt, at Nordkorea er nødt til at importere op mod 700.000 tons korn for at kunne udfylde det hul, den dårlige høst har efterladt i landets fødevarereserver, men at man forventer, landet kun vil købe omkring 300.000 tons.

Manglen på fødevarer kan være årsag til den seneste tids hundekøds-hype, da landet er nødt til at udfylde hullet med andre fødevaretyper, og man i forvejen er tilbøjelige til at spise hundekød i landet.

Kampagnen startede i juni da DPRK Today, en statskontrolleret nordkoreansk nyhedsorganisation, der regelmæssigt udsender statslige informationer via sin YouTube-kanal, hævdede, at hundekød indeholder flere vitaminer end kylling, svinekød, oksekød og and, og at det er godt for tarmsystemet og maven.

LÆS MERE: Jeg var til middag med Cambodias hundetyve

Så sent som den 6. august i år proklamerede Tongil Voice, en officiel nordkoreansk radiokanal, at hundestuvning er “fremragende medicin”. Ifølge det sydkoreanske medie Korea Times fortalte radiokanalen: “Ifølge et gammel ordsprog kan selv en skive dangogi være god medicin, når man går i hundene.” Dangogi, der betyder “sødt kød,” er den lokale betegnelse for hundekød.

Måske er det faktisk mere forstyrrende, at DPRK Today har sagt, at hundekødet vil smage bedst, hvis man banker hundene til døde. Mediet underbyggede angiveligt sin påstand ved at referere til en medicinsk encyklopædi skrevet under Joseon-dynastiet (der varede fra 1392-1897).

I Sydkorea, på den anden siden af den demilitariserede zone, har man så godt som opgivet den gamle skik. Det eneste, vi kan håbe på, er, at Nordkorea kan finde ud af at overkomme fødevaremanglen på andre måder end ved at opfordre sine indbyggere til at tilberede et måltid med menneskets bedste ven.