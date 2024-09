Ik weet een beter manier om facebook te vullen met muziek dan een kettingbrief

Je hebt deze post sowieso voorbij zien komen. Als je liked moet je een liedje posten met een bepaalde letter, je kent het wel. Al je facebookvrienden die hier aan meedoen grijpen vervolgens hun kans om de allerintelectueelste shit ooit te delen. Eindstand: heel Facebook vol Spinvis-nummers.

Ik zou willen dat ik er niet over hoefde te beginnen, maar deze shit is hardnekkiger dan beginnende rappers op Twitter. Daarom, lief Facebook, zeg ik je dit: alle selfies en awesome levensverhalen ter wereld bij elkaar opgeteld kunnen nog niet tippen aan de volstrekte pretentieusheid van deze kettingbriefachtige situatie waar jij je nu aan waagt. Want dat is wat het is: een kettingbrief voor egocentrische adolescenten.

Videos by VICE

Anders weet ik nog wel een leuk alternatief:

“Het idee is om Facebook te vullen met muziek in plaats van met al die selfies, Spinvis-pokoes en sensatieverhalen over hoe awesome je leven wel niet is.”

Jouw reactie als pretentieuze show off is als volgt: je houdt je bek en laat het delen van muziek aan de professionals over.

Alle lovende kritiek op dit initiatief is welkom in de reacties. :) Groetjes!