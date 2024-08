Ildelugtende prutter får verdensmesterskabet i tærtespisning til at ændre fyld

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

I november vandt den 33-årige waliser Gerwyn Price dart-turneringen Grand Slam of Darts, hvor han slog sin 47-årige konkurrent Gary Anderson 16-13. Og selv om Prices navn nu er nedfældet i historiebøgerne, så bliver det uden tvivl ikke vinderens præstation, vi kommer til at huske fra turneringen i år. Højdepunktet fra turneringen var en af Andersons tidligere kampe, hvor hans modstander beskyldte ham for at prutte under kampen.

Videos by VICE

Tidligere i turneringen slog Anderson Wesley Harms 10-2, men efterfølgende påstod Harms, at han havde tabt på grund af en ”frygtelig stank”, som Anderson havde sendt i hans retning. Skotten benægtede hårdnakket anklagerne og påstod til gengæld, at han havde bemærket den samme stank af ”rådne æg”, som han gik ud fra kom fra Harms bagparti. ”Prøv at stikke en finger op i min røv, du finger ingen lugt der,” sagde Anderson efterfølgende til en hollandsk journalist. (Dommerne tog ham ikke op på udfordringen, men det kan forklare, hvorfor Price ikke gav hånd efter finalekampen).

I ugerne siden ”Fartgate” – fordi selvfølgelig hedder det dét – har arrangøreren af en helt anden type konkurrence besluttet at foregribe lignende problemer (og lugtgener) og samtidig slå et slag for miljøet. Tony Callaghan, ejer af Harry’s Bar i Wigan i England, tager i hvert fald ikke nogen chancer, når hans bar i næste uge danner ramme om verdensmesterskabet i tærtespisning. Callaghan har forkastet den traditionelle opskrift til fordel for nye ingredienser, der er mindre prutfremkaldende.

Ifølge avisen the Mirror skal konkurrencens deltagere spise tærter med kyllingefyld i stedet for det traditionelle fyld bestående af kød og kartofler. ”Vi har valgt rødt kød fra i år af sundhedsmæssige årsager og for at begrænse metanudslip,” forklarer han høfligt. (Callaghan nævner i samme ombæring, at han er bekymret for ”drivhusgasser fra kvæg” og en gentagelse af fadæsen fra dartmesterskabet).

Dave Smyth, som vandt det allerførste tærtemesterskab i 1992, udtaler, at han er skuffet over beslutningen. Han mener, det fjerner udfordringen ved konkurrencen. ”Kylling er lettere at fordøje. Det kræver ikke de samme svære teknikker,” forklarer han. ”Brugen af kylling vil betyde, at amatørerne nu kan konkurrere på lige fod med eliten.”

Men Martin Appleton-Clare, som har vundet konkurrencen fire gange i alt og de sidste tre år i træk, er mindre bekymret. ”Vi må se, hvad der kommer på tallerkenen på dagen,” fortæller han MUNCHIES. ”Så længe jeg er hurtigere end de andre, har jeg ikke noget problem med det.”

Under sidste års konkurrence inhalerede Appleton-Clare sin tærte med kød og kartofler på imponerende 32 sekunder og barberede derved 13 sekunder af sejren fra det forgående år. (Hans personlige rekord er 25,53 sekunder, som han satte i 2012). ”Jeg har ikke nogen strategi,” siger han. ”Jeg er bare en stor fyr fra Nordengland med en stor nordengelsk appetit.”

Årets konkurrence løber af stablen klokken 12 – ”Pie Noon”, som man siger – onsdag den 19. december.