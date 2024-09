Mand med tordnende tømmermænd bliver reddet af verdens bedste pizzabud

Du kender godt følelsen: Du ligger i fosterstilling i sengen efter en lang, tåget nat med happy hour og gajolshots, og du kan mærke, hvordan en omgang knusende tømmermænd nagler dig til sengen. Du er simpelthen ude af stand til at bevæge dig. Du ved, at du bør spise et eller andet, men tanken om at løfte så meget som en lillefinger – for slet ikke at tale om at forholde sig til andre mennesker – er helt ubærlig.

I sidste uge var en britisk mand fanget i denne skrækkelige tilstand, men blev reddet af et pizzabud gjort af et helt særligt stof. Stakkels Sam Zegrour fra Manchester var ramt af så voldsomme tømmermænd, at det truede med at gøre en ende på hans triste liv, så han lavede en onlinebestilling, der endte med at gå viralt.

I et fantastisk todelt Facebookopslag fortæller Sam historien om en tømmermændsdrøm, der er gået i opfyldelse. På det første billede har Sam fotograferet sin skærm (fordi han åbenbart ikke ved, hvordan man tager screenshots) efter at have sendt en desperat bøn til Domino’s: “Dræbende tømmermænd Døren er åben Kom ovenpå.” Vi kan se, at han har det så elendigt, at han er ude af stand til at beherske almindelig tegnsætning.

På det næste billede har Sam, helt uden at rejse sig fra sengen, fanget sin poloklædte helt, der smiler stolt med et tårn af røde æsker.

Siden han lagde billederne op d. 20. maj, er de blevet delt mere end 22.000 gange, har fået omkring 9000 kommentarer og over 26.000 likes fra folk over hele verden, der hylder pizzaleverandørens utrolige heltemod.

Han er en redningsmand for alle tømmermændsramte eller dovne weekendkrigere, men ligesom alle de største superhelte er den berømte pizzamands identitet et mysterium. Når vi ved, at unge mennesker åbenbart bestiller op til ti pizzaer om måneden, er han til gengæld en helt, vi alle kan støtte op omkring.

Hvis du ikke har en superpizzamand, hvor du bor, kan du i stedet kaste dig over disse hurtige tømmermændskure og (forhåbentlig) straks få det bedre. Eller også må du vente på den vidunderlige dag, hvor de første pizzadroner banker på døren.