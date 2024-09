I Brasilien kæmper unge sorte kvinder for deres kulturelle identitet

I anden sæson af i-D-serien Beyond Beauty undersøger tatovøren og aktivisten Grace Neutral endnu en gang forskellige former og udtryk for skønhed. Denne gang rejser Grace til São Paulo i Brasilien for at udforske spændet mellem mainstream skønhedsidealer og den alternative ungdomsundergrund, der gør oprør mod dem.

I andet afsnit møder Grace en ny generation af unge, sorte kvinder, der udfordrer racediskrimination og tilbagekræver deres kulturelle identitet gennem Afro Hair Movement. Grace møder kvinderne, der dyrker det individuelle skønhedsudtryk – fra en tidligere skønhedsdronning, som blev frataget sin krone for at være for mørk i huden, til de unge kreative, der ændrer favelaernes kulturelle landskab.