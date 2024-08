Sådan er det at have sex i fængslet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE New Zealand

Stuart Horner afsoner en livstidsdom for mord i Strangeways fængsel i Manchester, men i sidste uge var han i retten af andre årsager. Han havde iscenesat en 60 timer lang protest på taget af fængslet i september 2015 og blev herefter anklaget for at have forårsaget ødelæggelser og slagsmål. Da retten bad ham forklare, hvorfor han demonstrerede, fremlagde han påstanden om, at der ville være mindre vold i fængslet, hvis de indsatte havde mulighed for at have sex med deres partnere under ægteskabelige besøg – en praksis, der er tilladt i Danmark og flere andre lande, men som ikke er lovlig i Storbritannien.

Jeg underviser i fængsler, så jeg spurgte de indsatte i min klasse, hvordan de har med sex indenfor fængselsmurene.

LIGE PRÆCIS

Gary er 38 år og har tilbragt over halvdelen af det seneste årti i fængsel, hvor han har afsonet domme lige fra tyveri til overfald. Han er gift med sin barndomskæreste, som han har fire børn sammen med. Alle fire kom til verden, mens han har siddet inde. Jeg spørger ham, om ham mener, at retten til at være sammen med sin ægtefælle er en god idé.

“Ja, mand – selvfølgelig,” siger han. “Man skal da være godt tosset, for ikke at syntes det er en god idé. Ham fyren havde fuldstændig ret. Hvis de indsatte får lov til at være sammen med damen engang imellem, vil man halvere antallet af overfald fra den ene dag til den anden.”

Jeg kan godt se, at Gary har en pointe, men jeg spørger ham alligevel, om han rent faktisk tror på, at et månedligt besøg fra en partner vil afholde en fange fra at gå amok, hvis en fængselsbetjent fjerner fjernsynet fra deres celle. “Det gør det nok ikke,” griner han. “Ærlig talt, så har jeg rigeligt børn. Når jeg er fanget herinde, betyder det i det mindste, at jeg ikke kan lave flere!”

BASALE BEHOV

39-årige Raymond er i gang med de sidste måneder af en otte år lang dom for hans rolle i et væbnet røveri. Han er enig i, at ægteskabelige besøg er en god idé, men han er bekymret over udgifterne til de faciliteter og de ekstra betjente, det ville kræve. “Jeg siger jo ikke, at jeg ikke ville tage imod tilbuddet, hvis det var der,” siger Raymond. “Men alle de penge ville jeg hellere bruge på bedre senge, ordentlige madrasser, lokummer, der ikke er stoppet til og kyllingesandwich, hvor der rent faktisk er fucking kylling i. Forestil jer det: En baguette – hvor der er ét stykke kylling sammen med det ene salatblad og den halve tomatskive.”

Så mad og komfort er en større prioritet end sex? “Ja, helt klart. De fleste mænd kan klare sig uden sex – man vænner sig til det. Men det er meget sværere, når helt basale levevilkår ikke bliver mødt. For at være ærlig så tror jeg ikke engang, sex ville komme på top 20 over ting, som de indsatte gerne vil have forbedret i fængslet. Man accepterer bare, at det er noget, man skal klare sig uden, indtil man er fri igen. Det her er jo ikke en tur for de 18-30-årige til Sunny Beach.”







FARLIG LEG

Zack er 29 og har været indsat det meste af sit voksne liv. Han er varetægtsfængslet i øjeblikket for en lang række narkorelaterede forbrydelser, som har gjort, at han kan se frem til mellem 10 og 12 års fængsel, hvis han bliver dømt. Ligesom Raymond og Gary er han forholdsvis ligeglad med ægteskabelige besøg, men han påstår også, at der er masser af sex i fængslerne i forvejen. Jeg beder ham uddybe.

“Antallet af sygeplejersker, som har kneppet de indsatte her, der og alle vegne er helt latterligt, mand. De kan godt lide de slemme drenge, du ved. Så længe man ikke er en klam junkie, har man lige så god mulighed for at score en sygeplejerske herinde, som du har på en aften i byen. En fyr, jeg delte celle med engang, endte endda med at flytte sammen med hende sygeplejersken. Nu er der billeder af dem på Facebook, hvor de er på ferie sammen og alt det pis. Sådan er det.”

Jeg har godt hørt tale om det før, men jeg har altid været mistænkelig. Det lød lidt for meget som ønsketænkning fra de indsattes side, men alle i lokalet er enige med Zack. Jeg spørger ham, om han også har set ting foregå mellem betjente og fanger.

“Shit mand, det er noget helt, helt andet. Hvis en sygeplejerske bliver taget i at være sammen med en fange, bliver hun fyret. Hvis en betjent bliver fanget med en mands pik i hånden, så står hun selv til at komme i fængsel.” Så du har aldrig oplevet det? “Jo, det sker. Det sker bare slet ikke så ofte, og det bliver holdt meget hemmeligt.”

Jeg nævner, at det også kan gå helt galt, hvis en fange og en fængselsbetjent har et forhold. Zack griner og begynder at snakke med de andre om en indsat ved navn Jackson. Et par af de andre ved godt, hvem Jackson er, og da jeg endelig kan få et ord indført, spørger jeg ind til det.

“Sidst jeg sad inde, var der ham Jackson, som var en rigtig smart fyr. Han havde en ting kørende med en fængselsbetjent og udnyttede virkelig alle de fordele, han fik ud af det. Da han kom ud, ville han ikke have noget med hende at gøre længere. Lidt efter ryger han ind igen og ender igen på hendes afdeling. Derefter blev hans celle endevendt for stoffer og andre ulovlige ting hver anden uge, hans madbestillinger kom aldrig, ingen post, han fik ikke en skid. Hold dig væk fra den slags. Hold dig væk.”

Hvis vi ser bort fra Zacks advarselshistorie om romantik i fængslet, så virker det til, at de fleste i lokalet har et ret ambivalent forhold til problemstillingen. Alle i rummet kan nævne en række andre ting, som de hellere vil have forbedret. Der er endda nogen, der siger, at de helst ikke vil have sex blandet ind i det.



Uden at have sagt det store under diskussionen, tager den 32-årige håndværker Steve ordet. Han sidder inde for et overfald, og han formår at opsummere, hvordan de fleste har det. “Jeg er fint tilfreds med bare at tage en hurtig spiller hver aften efter Family Guy. Jeg har ikke brug for det drama, der følger med kvinder og sex. Jeg vil bare gerne have overstået min dom, så nemt som muligt.”