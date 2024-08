Amerikanske indsatte fortæller os deres nytårsforsæt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

På overfladen føles nytårsdag som en frisk start. Jeg ser det som en mulighed for at vende et nyt blad og starte en rejse til spændende og nye steder. Men da jeg sad i fængsel, var det ikke sådan. I alle de 21 år, jeg sad i fængsel, havde jeg ikke et eneste nytårsforsæt. Jeg tænkte altid, at det kun var forundt dem på ydersiden, som selv kunne styre deres liv. Nytårsdag var ikke anderledes end alle de andre dage i min kalender, den skulle overstås, indtil jeg var fri igen.

Men jeg vil heller ikke skabe det indtryk, at der slet ikke findes håb i fængslet. Der er mange indsatte, som fejrer det nye år. De gør det bare på en anden måde. Der er ingen langvarige drukture eller vilde fester i brummen. Og når det kommer til nytårsforsæt, har fanger ofte noget større i tankerne end at stoppe med at spise sukker eller drikke mindre kaffe. De tænker på endelig at være på fri fod igen, eller hvordan de kan forbedre deres liv på indersiden.

Selvom jeg har været ude i tre år, holder jeg stadig kontakten til nogle af mine homies i fængslet, og de tænker meget på, hvad det nye år vil bringe. Jeg tog fat i dem for at se, hvilke planer de har for 2018.

Angel Ocasio

Reg. #00373-748

Aftjener 23 års fængsel for narkotika

Mit nytårsforsæt er at komme i gang med det samme, når jeg bliver løsladt d. 9. januar. Jeg har to mindre forretningsplaner, som jeg gerne vil sætte i gang nogle få dage efter, jeg er kommet ud. Jeg har ikke tid til at sove. Jeg ved, det bliver svært, men jeg er nødt til at være ubønhørlig, hvis jeg skal have min forretning til at lykkes. Jeg er 48 år gammel og er færdig med en dom på 23 år. Det er over 20 år af mit liv, som jeg aldrig får tilbage. Jeg skal få mest muligt ud af min tid, så jeg kan få stabilitet i mit liv, og hjælpe med at samle min familie, så jeg kan nyde mine børnebørn og give dem støtte og sikkerhed.

Jeg glæder mig til at slippe langt væk fra fængslet. Det bliver hårdt at komme tilbage til Puerto Rico, men det bliver helt sikkert bedre end fængslet. I mange år har d. 31. december været en hvilken som helst dag som alle andre, men denne gang ser jeg frem til at samle familien, være sammen med dem og gøre alle de ting, vi plejede at gøre. Det er den drøm, der har hjulpet mig igennem den sværeste tid herinde.

Timothy Tyler

Reg. #99672-012

Afsoner en livstidsdom for LSD (benådet af Obama)

Mit nytårsforsæt er kun at spise sund mad. Jeg har opdaget, at hvis jeg ikke spiser ordentligt, så gør min søster på ydersiden det heller ikke. Når jeg spiser sundt, gør hun det også. Så jeg har tænkt mig at spise sundt for hendes skyld. Eftersom jeg skal hjem til næste år, vil jeg gerne være så sund som muligt, og ønske det samme for hende, så vi kan leve et godt og langt liv.

Jeg vil også gerne have, at min søster kommer sig over sin depression. Vi har altid været meget tætte, og hun har haft en voldsom depression, siden jeg kom i fængsel for 25 år siden. Det ville være helt fantastisk at se hende leve uden sygdommen. Hun er min bedste ven, og hvis noget gør hende glad, gør det også mig glad.

Et andet mål jeg har, er at få jobbet som ham, der indvier folk, inden de går ind til koncerter med Grateful Dead i 2018. Jeg ville gøre det til et helligt ritual, der ville øge publikums bevidsthed. Jeg har ikke set Grateful Dead spille i over 25 år, og jeg tror, at Bob Weir godt kunne onde mig det.

Donald Green

Reg. #39747-019

Afsoner en livstidsdom for narkotika

Mit nytårsforsæt er at arbejde meget hårdt på min sag, og forhåbentlig vinde min frihed i 2019, så jeg slipper for det vanvittige liv i fængslet. Jeg vil også gerne hjælpe dem, som ikke kan hjælpe sig selv. Nede i fængselsbiblioteket vil jeg gerne hjælpe folk gennem det, vi kalder The Firm: En gruppe fængselsadvokater, som hjælper andre fanger, som er blevet snydt af deres advokater eller retssystemet.

Robert Rosso

Reg # 05546-010

Afsoner en livstidsdom fra narkotika

Jeg har tænkt rigtig meget over nytårsforsæt, og i år har jeg fundet på noget, som jeg vil holde. Jeg vil se færre nyheder og fokusere mere på at få skrevet. De sidste ti år har jeg tændt for fjernsynet klokken 6 om morgenen, og så set to timers morgennyheder. Om aftenen starter nyhederne klokken 17 og fortsætter helt til klokken 19. Det er fire spildte timer. Så fra 1. januar 2018 vil jeg holde det til en halv time om morgenen og en halv time om aftenen.

Det vil give mig mere tid til at færdiggøre mine skriveprojekter. Jeg gik i gang med en bog, som jeg først er ved at være færdig med nu, og mit mål er at få den udgivet i år og begynde på fortsættelsen. Hvis jeg ser færre nyheder, har jeg også bedre muligheder for at redigere og sammensætte en række historier, som jeg gerne vil udgive. Jeg vil også gerne være god overfor min familie.

Walter Johnson

Reg. #47510-053

Afsoner livstidsdom på grund af Three Strikes-loven

Mit nytårsforsæt er at lære mig selv bedre at kende. Kun sådan kan jeg få mest muligt ud af mit potentiale. I årevis gjorde jeg ting, som jeg slet ikke havde lyst til at gøre, og jeg forstod ikke engang, hvorfor jeg gjorde det. Jeg troede, at det at være kriminel, var ligesom at være en helt. Men efterhånden fandt jeg ud af, at jeg begik de fleste af forbrydelserne, fordi jeg var grådig, og jeg ville bare tilfredsstille mig selv uden at tænke på andre.

En helt gør uselviske gerninger. De sætter deres eget liv i fare, så andre kan leve et godt liv. Jeg forstår nu, at der er en grund til, at jeg blev født, og jeg har næsten smidt mit liv ud af vinduet ved at vælge de forkerte mennesker, steder og ting. Jeg ved nu, at jeg kan opnå store ting med mit liv, og dermed hjælpe andre med at udleve deres drømme. Jeg skal være sikker på, at hver eneste ting, jeg gør i 2018, er en handling som mit barnebarn kan være stolt af.