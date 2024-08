Indsatte i irsk fængsel smugler kinesisk takeaway ind med drone

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Tidligere på året gav de kinesiske myndigheder et af landets største madleveringsplatforme, Ele.me, grønt lys til at udbringe takeaway ved hjælp af droner. Selv om det selvfølgelig lyder som et futuristisk tiltag, så skal man ikke regne med, at madlevering bliver 100 procent automatiseret: en medarbejder skal nemlig først afleverer maden ved en dronestation, hvor ordren spændes fast til et af de små fartøjer, der så fragter sendingen videre til en anden station, hvor en ny medarbejder modtager den og sørger for, at den når frem til kunden på gammeldags facon.

Det er alligevel en kompliceret proces, især hvis man sammenligner med det system, indsatte i et fængsel i Irland har benyttet. Ifølge mediet Dublin Live har en ukendt person fløjet en bestilling (muligvis flere) med kinesisk mad ind over Wheatfield-fængslets mure. Dronen kom og forsvandt igen, skriver Dublin Live, uden at pådrage sig myndighedernes opmærksomhed (FLOT!), men vagterne fattede mistanke, da man fandt den tomme emballage i skraldespandene.

“Der er ingen anden vej ind end ved hjælp af en drone,” siger en anonym kilde i fængslet. “Personalet kunne ikke finde anden forklaring, end at fangerne har brugt en drone. Det viser bare, hvor langt de indsatte er villige til at gå for at nå deres mål.”

Kilden siger også til Dublin Live, at droner regelmæssigt bruges til at smugle stoffer ind i fængslet: “Det er en intern joke, at det er lidt som et bestillingssystem. Man siger bare, hvad man vil have, og så kommer der en drone med det.”

En talsmand for myndighederne fortæller til Dublin Live, at han ikke havde hørt om systemet eller lignende hændelser, og at personalet på Wheatfield-fængslet allerede har taget deres forholdsregler for at dæmme op for indsmuglingen af kung pao-kylling (og kokain).

“Vores betjente patruljerer jævnligt, vi overvåger kameraerne, og udendørsarealerne er afspærret med hegn, så man ikke kan få illegale varer ind den vej,” siger talsmanden. “Vi vil også snart begynde at installere infrarøde kameraer, der registrerer de mindste bevægelser”.

Under normale omstændigheder er vi skeptiske overfor en historie, der hænger på en enkelt unavngiven kilde, der måske er betalt med kuponer til takeaway-restauranter, men der har faktisk tidligere været en dronehændelse ved Wheatfield-fængslet. I juni 2014 forsøgte man at lande i udendørsarealet med en drone lastet med stoffer, men den ramte en wire, som ellers skal sikre, at en rigtig helikopter ikke kan lande på grunden. Dronen styrtede ned, men det afholdt ikke de indsatte fra at prøve at få fat i leverancen.

Fangerne, som spiste eller på anden vis forsøgte at skjule stofferne, blev placeret i isolationsceller, indtil deres fordøjelsessystem klarede ærterne for myndighederne. “Det er bestemt ikke rart at tænke på, man enten sluger stofferne, som er pakket ind i plastik, og venter, til det kommer ud den anden vej, eller også stikker man det op i enden,” fortæller en kilde i fængslet til Irish Times.

Sidste år var Les Nicolles-fængslet på øen Guernsey det første i verden til at bygge et hegn, som er specifikt designet til at beskytte mod droner. “Sky Fence” stopper dronerne ved at forstyrre deres signaler og sende dem tilbage til afsenderen. “Pilotens videoskærm går i sort, og så mister vedkommende kontrollen,” fortæller direktøren for Drone Defence, Richard Gill, til Engadget. “Droner, som er lavet indenfor de sidste par år, er alle designet til at vende tilbage til deres udgangspunkt, hvis de mister signalet. Vores system får ikke dronerne til at dratte ned fra himlen, fordi folk så ville kunne komme til skade”.

Hvis du kender en indsat i et irsk fængsel, som hungrer efter takeaway, så kan du godt begynde at træne din kastearm. I fremtiden er det nok den eneste måde, at få forårsruller over muren på.