Billeder fra en gigantisk swingerfest på et halvkedeligt turisthotel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg sidder uden for “fangekælderen” på et hotel i Niagara Falls. Det er egentlig bare et kedeligt mødelokale i nuancer af grå og beige, men der er ingen, der lægger mærke til inventaret lige nu.

Foran mig står en kvinde med en pangfarvet turkis hanekam ved navn QueenEh og pisker sin ‘sub’ – en mand med bind for øjnene, som er bundet til en stripperstang – med en lilla fjerpisk. Hans hud rødmer og har mærker efter slagene. Til venstre for mig sidder Lindsey*, en blondine med et diadem siddende skævt på hovedet, på knæ og giver et blowjob til sin partner, mens hendes arme og hænder er bundet på ryggen med et candyflossfarvet reb. For enden af lokalet ligger en kvinde på et bord og får sprayet hårmousse på udvalgte steder af kroppen, hvorefter der bliver sat ild til det. Og til højre for mig hænger en kvinde bundet op i røde reb fra loftet.

“Se det kan man da kalde en swinger,” hvisker en tilskuer.

QueenEh. Alle fotos: Melissa Renwick

Hotellet er på alle måder ordinært, men er blevet forvandlet til en hedonistisk hule i anledning af Niagara Falls Lifestyles Convention, et event, som afholdes for tiende gang. Eventet afholdes af et firma ved navn TABOTA, som også driver The O Zone Swingers Club i Toronto, og i år var der 400 tilmeldte.

Derinde ser vi først alt de kitschede udstyr, man kunne forvente: kunstige roser, broderede hjerter, kondomer, tamponer og hjerteformet slik rundt omkring på gangene. For at holde det hemmeligt for folk udefra, hvad der foregår, er indgangene på må og få blevet dækket til. Men min fotograf og jeg – som begge er helt uprøvede med “livsstilen”, som swingerne kalder det – fik fuld adgang for at dokumentere weekendens udskejelser. Som en del af aftalen nævner vi derfor ikke navnet på hotellet.

Vi går direkte ud i gårdhaven med pool, som har en hyggelig stemning over sig – der er en buffet, en bar og endda en salsainstruktør – og så er der nogen, der er nøgne. Folks beklædning varierer fra hawaiiskjorter og strandkjoler til stramtsiddende fiskenet og PVC.

Det første par, vi hænger ud med, er 49-årige Kevin og 50-årige Morgan, som har swinget i flere årtier. De tager os med ind i lokalet for at give os lidt historisk perspektiv og fortælle os, hvad vi kan forvente. Reglerne har ikke ændret sig særligt gennem årene, siger de. De er dybest set: Nej betyder nej, spørg, før du blander dig, og dyrk altid sikker sex.

“Der kommer så mange til klubben, som tror, de bare kan have sex,” siger Morgan, som har skulderlangt blond hår og læner sig op ad sengens hovedgærde iført en bikini. “Folk er nødt til at skabe en forbindelse.”

Parret fejrer deres 14-årsdag og fortæller, at de begyndte at swinge halvandet år inde i deres forhold. Morgan, som er biseksuel, fortæller, at det ikke fungerede med hendes eks, fordi de ikke havde et velfungerende forhold til at starte med.

“Vi elskede at være sammen med andre, siger hun, og tilføjer, at hendes mand havde været hende utro, inden de begyndte at swinge.

“Rigtig mange par tænker, ‘Okay, lad os prøve at swinge, det løser nok vores problemer’, men nej, det gør dem bare værre,” tilføjer Kevin, hvis skjorte er påtrykt med sætningen “If you turn your head to read my shirt you owe me a blowjob.”

Lindsey

Parret “leger” altid i fællesskab og kigger ofte efter andre par, hvilket faktisk lyder til at være sværere end som så.

“Kemien skal være der for os alle fire.”

De fortæller, at de ikke føler noget pres for at hooke up med nogen – de er der bare for at slappe af, og hvis de ender med at “lege” med nogen, er det bare en bonus. Når det er sagt, så er de totalt klar på at knalde.

“Vil du vide, hvor mange vi har været i seng med? Jeg aner det ikke,” siger Morgan. “Hvis jeg har knaldet manden, har jeg også knaldet konen. Hundredevis.”

Med det i baghovedet går vi ud til poolen, hvor der er en wet t-shirt konkurrence i swingerstil.

“Lad os se de patter svinge!” skriger en fyr bag mig og får hurtigt sit ønske opfyldt.

Det starter med 15 kvinder i hvide tank tops og 10 dudes i sorte boxershorts (hvilket virker unfair), som efter at være blevet sprøjtet til af vandpistoler, drejer rundt, smider tøjet og tørboller kanten af poolen. En af mændene begynder at lave armbøjninger og lader sin pik strejfe jorden hver gang, han er nede.

Feltet reduceres til fem par baseret på, hvor højt publikum jubler, hvorefter værten spørger, “Har I hørt om en menneskelig sundae? Det bliver super duper lækkert.”

Kvinderne lægger sig ned, mens deres mandlige partner smører hende ind i is og sundae-topping. Fyren med pik-armbøjninger sprøjter flødeskum på sin partners vagina og slikker hende, mens en anden dude lægger en banan henover sin partners kønsdele. Jeg troede pik-fyren ville vinde, men i sidste ende går sejren til parret, der sviner mest, hvilket inkluderer Lindsey – som er den sub, jeg senere ser give et blowjob med sin vinder-tiara på.

Lindsey

Vi er blevet sultne, så vi stikker hovedet ind i restauranten ved siden af. Det amerikanske par ved siden af os i baren spørger, hvorfor vi tager billeder. Da vi fortæller, at vi laver en reportage til VICE, bliver konen Tracy* super begejstret.

“Min mand siger altid, jeg skulle være blevet pornostjerne,” siger hun med antydningen af en upstate New York-accent.

Tracy er en petit hundelufter med brunt hår, som ser meget yngre ud end sine 40 år – især fordi hun har rottehaler. Hendes mand Craig* er bankrådgiver, firskåren og taler med en hæs stemme.

Tracy er sødheden selv og helt ærligt ikke typen, jeg ville forvente at møde i en swingerklub. Måske er det rottehalerne, men hun virker bare så uskyldig. Hendes ord afslører noget andet.

Tracy

“Jeg slikkede fisse for første gang i aftes,” siger hun og griner. “Det var fantastisk.”

Parret, som mødte hinanden i high school og har været gift i 22 år, er medlemmer af en betalingsside for swingere, som koster omkring 1000 kroner om året. Igennem den hørte de om eventet i Niagara. De har to børn på 18 og 22 og fortæller, at ingen i deres familie eller omgangskreds må kende til deres fritidsinteresse.

De har kun swinget i et år, og deres interesse for det blev vakt, da de havde sex på stranden på Aruba ved siden af et andet par.

“Vi talte med hinanden uden at røre… Det var så frækt,” siger Tracy.

Craig er heteroseksuel og nyder at se Tracy have sex med andre kvinder og mænd, ligesom han nyder selv at være med. I forhold til Tracys preferencer fortæller hun os, at hun er meget tiltrukket af “sort pik.”

Craig fortæller, at han og hans kone bruger swinger-rejser som en undskyldning for at tage væk i weekenden, og samtidig undgår de gengangere.

Bagefter “er man helt høj i tre dage,” siger de.

Krigsveteranen Jason.

Mens vi bevæger os længere ind i hotellet, støder vi på pik-armbøjningsmanden igen – en krigsveteran ved navn Jason. Han er helt tydeligt fuld og tager os med det samme med tilbage til sit værelse, giver os nogle slaskede kys og opfordrer mig til at kærtegne sine boller. (Hvilket jeg gør – ‘when in Rome’ og alt det der.)

Jason er 36, charmerende og virker harmløs, men han er også lidt en drengerøv – hans krigeriske konkurrencesans stikker ud i mængden. Hans kone, som bruger pseudonymet Jessie Jewel, træder ind i lokalet for at se, hvad der foregår, og jeg føler mig utilpas, især fordi han bliver ved med at kysse mig bag ørerne og vil røre min røv.

Hans kone lader til at være vant til det. “Han er fucking skør. Man tror, han er færdig, men han bliver aldrig færdig,” siger hun.

Det viser sig, at hun er læge. Hun tilbyder os prøver på en drik med nitrogenmonoxid, som angiveligt “stimulerer sexorganerne.” (Jeg snupper et par stykker, men har endnu ikke prøvet dem.)

Jessie Jewel fortæller os om et af værelserne, hvor der bor en mand med en BDSM-legetøjskasse, deriblandt en tryllestav, som bruges til at give folk elektrisk stød. Vi skynder os ud for at finde værelset, og det skuffer ikke.

Legetøjsmesteren Liam* gennemgår sine mange gadgets – piske, vibratorer osv. osv.

Liam viser os sit legetøj og hælder stearin på QueenEh.

“Den her hedder ‘evil motherfucker’,” siger han om en hestepisk.

Det er her, vi møder QueenEh – kvinden med den blå hanekam og Lindsey, som vandt t-shirt konkurrencen. De skiftes til at være Liams sub.

QueenEh tager tøjet af og lægger sig på sengen, hvorefter Liam pisker hende med en læderpisk. Da vi spørger, om det gør ondt, svarer hun: “jeg har født et barn uden smertestillende, det her er cirka 20 procent af det.” Senere tænder han to stearinlys og hælder den blå voks udover hendes krop. Hendes partner observerer det hele, skraber voksen af og stimulerer hende med hånden, indtil hun sprøjter og stønner højt.

Jeg fortæller QueenEh, at jeg ikke ved, hvor mit G-punkt sidder, hvorefter jeg sammenligner min lille vibrator (som jeg har taget med) med den gigantiske tryllestav, hun har. “Det er lidt pinligt,” siger jeg.

“Åh skat,” svarer hun, og ser ud som om, hun har ondt af mig.

Ved siden af giver Liam os et lynkursus i leg med elektrisk stød. Han har en bærbar elektrisk generator, som han tænder for og holder mod sin krop, så strømmen løber igennem ham. Ved at bruge en masse dimser, der er tilsluttet apparatet, kan han overføre elektriciteten til en anden person (selv til deres klitoris). Om den elektrisk ladede pompom siger han, “der var engang en, der beskrev den her som følelsen af tusind myg.”

På en lav indstilling tester han noget glastilbehør på vores arme. Det prikker lidt og giver en summelyd, men det er slet ikke intenst. Men så lægger Lindsey sig ned med hænderne bundet på ryggen og lader Liam demonstrere nogle af de stærkere indstillinger på sig.

Liam giver Lindsey stød med den elektrisk ladede pompom.

“Vil I se noget sejt? Sluk lyset,” siger han. Da vi gør det, er det eneste vi kan se det lilla skær fra det elektrisk ladede legetøj, og det eneste, vi kan høre, er Lindsey skrige af smerte (og nydelse?).

I løbet af natten møder vi nybagte forældre, som tager en pause fra babyen (og ser dem senere i en firkant), et ungt gift par, som siger, de mest er her for at flirte. Vi passerer en karaokefest og en fuldbyrdet dansefest, der spiller hits fra 00’erne som Nelly’s “Hot in Herre.”

Der er også en masse mennesker, der knalder, selvfølgelig. Knalder i poolen, knalder på havebordene, knalder ovenpå i “legerummet”, hvor der er tre forskellige senge til gangbangs. Selv de, der hooker op på deres værelser, lader for det meste gardinerne være trukket fra, så alle andre kan få et smugkig.

Åbenheden er tilsyneladende et lige så stort trækplaster som at knalde.

Morgan, som vi mødte først på dagen, er en af de få, som er ok med, at vi bruger hendes rigtige navn. Alligevel tror hun, at hendes venner ville behandle hende som “spedalsk”, hvis de fandt ud af, at hun swinger.

“Vi er ikke anderledes end alle andre. Det er bare noget, vi godt kan lide at gøre med andre samtykkende voksne,” fortæller hun. “Jeg skal have halsbånd på og tages bagfra.’”

*navne er blevet ændret.