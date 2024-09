Myanmars religiøse og ekstremt barske afvænningsklinikker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Myitkyina, hovedstaden i Kachinstaten, som ligger i det nordligste Myanmar, har det ikke let. I årevis har det lille sydøstasiatiske land, hvis naboer er Indien, Kina, Laos og Thailand, været plaget af borgerkrigen mellem Kachins Uafhængighedshær (KIA) og det burmesiske militær, fattigdom og den internationale handel med opium og heroin. Det er svært for folk at finde arbejde, og samtidig er stofferne billige, så mange borgere i Kachin er blevet afhængige af heroin. Man anslår, at mindst et medlem af hver husstand bruger heroin regelmæssigt.

For at komme problemet til livs har “Pat Jasan,” en koalition bestående af lokale baptister, katolikker og protestanter, startet en organisation, hvis mål det er “at udrydde stofmisbrug blandt Kachins borgere.” Gennem et netværk af lejre tvinger Pat Jasan heroinmisbrugere gennem et trosbaseret afvænningsprogram. “Klienterne” tilbringer tre til seks måneder i lejre, hvor de gennem motion, bøn og uddannelse skal forsøge at erstatte deres narkoafhængighed med religion. Organisationen finansieres gennem donationer fra lokale trossamfund og køres af frivillige.

Selvom ideen om et lokalsamfund, der kurerer dets borgere for afhængighed, lyder tiltalende, har Pat Jasan fået en del kritik for de hårdhændede metoder. Organisationen har ikke juridisk myndighed men afholder sig ikke fra at spærre folk inde i “detoxrum” i to uger af gangen, hvor de vel at mærke ikke tilses af læger, mens de gennemgår afvænning.

I Myitkyina vasker de lokale sig i Irrawaddy, Myanmars største og vigtigste flod.

Der er hverken jobs eller uddannelsesmuligheder for unge mænd i Kachin, og derfor ender mange af dem i misbrug. Mange minearbejdere i de notoriske jademiner i regionen lider samme skæbne.

En af Pat Jasans afvænningslejre, det såkaldte “Rebirth Rehabilitation Center.” En gruppe “klienter” synger salmer inden morgenens gudstjeneste.

Hver dag starter med motion og fodbold for “klienterne” ved det katolsk styrede Rebirth Rehabilitation Center udenfor Myitkyina.

23-årige MG Bawn Hkaw, der har været ved centeret i halvanden måned, hjælper en besøgende katolsk præst med at give nadveren til Hkawng Lum, en Pat Jasan-klient, der har været ved centeret i to en halv måned. Bawn har tidligere været i to andre Pat Jasan-lejre, men fik tilbagefald begge gange. Han begyndte at tage hårde stoffer som teenager.

Narkoepidemien forværres af borgerkrigen, der raser mellem KIA og det burmesiske militær. Mange militser bruger salg af narkotika til at skaffe våben. Den lokale befolkning støtter i overvejende grad KIA. Her mener man, at Aung San Suu Kyis regering ikke er opmærksom nok på problemerne, der plager Kachin.

En gruppe af Pat Jasans frivillige fra lokalsamfundet, der kæmper for at udrydde narkoafhængigheden. Deres opgave består blandt andet i at efterforske og anholde stofmisbrugere og pushere, bevogte centrene og fange folk, der flygter. I 2016 udkæmpede Pat Jasan en daglang kamp med gangstere, efter de havde angrebet og ødelagt en opiummark.

Muren omkring New Life in Christ Center, et af Pat Jasans afvænningscentre. Når “klienter” tilbageholdes af Pat Jasan, kan de enten melde sig til politiet eller blive på stedet i op til seks måneder.

To af Pat Jasans seneste beboere tager en kold tyrker i et “detoxrum.” De har begge siddet der i over tre dage og har i værste fald en uge tilbage i buret. Pat Jasan bruger metoden med nye beboere for at komme den fysiske afhængighed til livs.

En Pat Jasan “klient” har fået lagt sine ben i gabestok, så han ikke kan flygte. Han har været heroinmisbruger i ni år og skal nu tilbringe to uger i cellen, mens han vendes af stoffet. Han modtager ingen lægehjælp.