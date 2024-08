Instagram influencers forklarer, hvorfor så mange musikvideoer ligner deres opslag

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Da jeg var barn, troede jeg, at jeg ville tilbringe hver sommer på stranden eller ved en pool, fordi det var det, film havde lært mig om ambitionerne for den fremspirende middelklasse. Jeg havde også en forestilling om, at jeg ville eje min egen ejendom og have stabile, voksen-forhold som 25-årig, så…lol. Men jo sværere det bliver at ignorere, at vi nu er betydeligt nærmere vinter end sommer, jo mere er jeg ved at indse noget om mig selv: Jeg kan ikke lade være med at drømme mig bort i en uforløst og fuldstændig økonomisk uforsvarlig dagdrøm om hvide sandstrande og en Paradise Hotel-agtig livsstil (minus kameraer og parceremonier). Jo tættere vi kommer på atomar udslettelse, jo mere er det gået op for mig, at min største drøm egentlig er at leve i en Top-40-musikvideo.

Du har måske bemærket, hvor ens mange af dem er. De parrer letfordøjelige melodier med pastellede strandfarver, afslapning ved poolen og måske en flamingo, fordi det var en ting i år. Det er en Instagram-influencers liv, bare med færre hashtags. Se bare på Jonas Blues “Mama“-video, og dens rene, albanske kyster; Dua Lipas rekordstore “New Rules” (se ovenfor) chartede med en en girl-squad video på et luksushotel; Anne Maries “Ciao Adios” fyldte mig med fantasier om et mytisk land langt borte, hvor alle kan danse, og ingen går i sorte COS-bukser. Men det store spørgsmål er: hvordan har de rigtige “influencers” det med, at en hel industri stjæler deres look? Jeg spurgte dem.

Anna Lysakowska – @anna.everywhere

180K følgere

Noisey: Hvad lægger du mærke til, når du ser de her videoer? Hvordan ville du beskrive deres æstetik, eller deres vibe?

Anna Lysakowska: Jeg kunne ikke så godt lide Dua Lipa-videoen. Den minder lidt om en Katy Perry-video, bare med et lavere budget, og jeg kan ikke bedømme kunstnerens vibe ud fra den. Jeg kan godt lide det, som Anne-Marie gjorde med sin video fra Marokko, men jeg tror, at der ville være flere, der så den, hvis man kunne se mere af Marokko. Umiddelbart tænker jeg, at der nok var mange, der ikke havde nogen ide om, hvor den var skudt. Jonas Blues video er det perfekte eksempel på en moderne rejse- eller musikvideo: masser af droneskud, god bro-stemning, flotte kvinder og nærbilleder af deres kropsdele.

Hvad tror du, at du kunne lære produktionsholdene bag de her videoer? Hvad bør de blive bedre til?

Jeg tror, at hurtige, dynamiske klip af lækre mennesker er det, folk vil have i dag. Hvis et skud er flot, men for langt, kan det godt være, at mange af seerne mister interessen. Forskellige kameravinkler får også folk til at blive hængende og se videoen.

Hvordan ved du på forhånd, at et billede kommer til at høste en masse likes?

Hvis der indgår en kvinde i bikini, sexet tøj, en masse røv, hurtige biler og droneskud – som i “Mama” af Jonas Blue, for eksempel.

Ser du generelt mange musikvideoer?

Jeg ser ikke rigtig musikvideoer, jeg hører bare musik på Spotify.

Oneika Raymond – @OneikaTraveller

31.5k følgere

Noisey: Hvordan ville du, som rejseblogger, beskrive æstetikken i de her videoer for et almindeligt menneske som mig?

Oneika Raymond: Der var en drømmende, pudsig stemning i alle de her videoer, som – hvis den virker – tiltaler seere og fylder dem med længsel. Den her fantasi skabes af landskaberne og baggrundsbillederne, især i Anne-Marie og Jonas Blue-videoerne, og af retro- eller vintagefiltre og den color-grading, der er anvendt i alle tre videoer. Videoerne bruger også slow-motion til at opnå den her følelse.

Jeg så, at du for nylig var i Marokko, hvor Anne-Maries video er skudt. Har hun stjålet din stil? Hvad kunne hun have gjort bedre?

Anne-Marie burde have inkluderet flere autentiske, marokkanske elementer i videoen. Det var mærkeligt, for jeg følte lidt, at hun brugte flere vestafrikanske og sydamerikanske motiver i videoen, som fuldstændigt clashede med den marokkanske/nordafrikanske kultur.

Hvordan ville du beskrive æstetikken i dine egne posts?

Farvemæssigt er mine posts er generelt mere livlige. Jeg plejer at styre udenom Instagram-filtre. Men de genererer stadig den her fantasi-følelse på grund af den måde, de er redigeret på: der er skruet op for kontrasten og skarpheden, for at gøre dem mere dramatiske og kunstneriske.

Gad vide om overlappet mellem influencers og musikvideoer er tilfældigt, eller om det handler om indflydelse og trends?

At lave inspirerende billedmateriale med elementer af fantasi er en kæmpe trend i rejsefoto-verdenen lige nu. Jeg tror, at det er, fordi folk ser rejse som en form for eskapisme, der både bogstaveligt talt og figurativt kan transportere dig til en anden verden. Størstedelen af dem, der følger rejse-profiler på Instagram har en hang til romantiske og fantasifyldte billeder – der er allerede så mange grimme, grumme ting i verden, og derfor burde rejse være noget lyst, luftigt, legesygt og smukt.

Hvordan ved du, at et billede kommer til at tiltrække en masse likes, når du skal udvælge til dine posts?

Livlige billeder med flot komposition, hvor jeg interagerer med en episk baggrund eller et landskab, er som regel det, der klarer sig bedst i mit feed. Hvis billedet er kreativt opstillet og/eller viser bevægelse – hvis jeg for eksempel løber gennem en kornmark – klarer det sig endnu bedre. Jeg får sjovt nok også en masse opmærksomhed på billeder, hvor jeg har et pænt outfit på, selv om jeg ikke er modeblogger. Så spørger mine fans mig, hvor jeg har købt de forskellige tøjdele, især hvis jeg har en lang, flydende kjole på.

Polina Burashnikova – @polabur

254K følgere

Noisey: Hey Polina, har popstjerner stjålet dit look?

Polina Burashnikova: Anne-Maries video er frisindet på en farver-uden-regler måde, på en smuk location. Jonas Blues jagter mere solnedgangen, og handler om sommerromancer, roadtrips og at blive befriet af sommeren. Dua Lipa-videoen er kendetegnet ved de farverige outfits, omgivelser, der passer til, og gennemgående sommerstemning.

Hvordan ville du beskrive dine egne posts? Hvad er dit brand?

Som der står i min Instagram profiltekst, vil jeg gerne være din daglige rejseinspiration. Men min side er en blanding af rejse, livsstil, mode og mad. Det er det, folk godt kan lide ved min side, tror jeg – at den er en blanding af forskellige ting.

Oplever du nogen form for overlap? Tror du, at det er tilfældigt, eller at folkene bag videoerne efteraber din stil?

De kan sagtens være blevet inspireret af de rejsebloggere, der er store lige nu (ikke nødvendigvis mig ☺), eftersom det er den æstetik, der er trendy lige nu.

Sabina Trojanova – @girlvsglobe

84.9k følgere

Noisey: Hvad er det første, du lægger mærke til, når du ser de her videoer?

Sabina Trojanova: Det er helt klart location i videoerne, som jeg lægger mærke til først: Marrakech i Anne-Maries video, Albanien i Jonas Blues og Dua Lipa, der er i Miami. Selv om det ikke er en del af sangenes narrativer, kan man med det samme se, hvor de befinder sig.

Hvilke råd ville du give producenterne bag de her videoer, hvis du snakkede med dem? Hvad kunne de blive bedre til?

For mig handler det om at viderekommunikere praktiske informationer til mine følgere. Men alle, der har et kreativt arbejde, prøver i princippet på at blive bedre til det samme: fortællekunsten. Jeg synes, at locations bør være mere centrale i videoernes narrativer. Når man inkorporerer et fremmed land i sin kunst, burde det handle om mere end bare en eksotisk baggrund. På trods af, at jeg synes Anne-Maries video er æstetisk tilfredsstillende, har de stort set ikke gjort brug af den sprudlende kultur omkring dem – og det er et kæmpe potentiale, der går tabt.

Katja Hentschel – @travelettes

52.8k følgere

Noisey: Hvad lægger du mærke til, når du ser de her videoer?

Katja Hentschel: Dua Lipa og Anne-Marie har begge to lavet imponerende videoer: originale temaer, kreativ koreografi, helt vildt fed styling. Når jeg ser deres videoer, kommer jeg til at tænke på buzzwords som girl power, mangfoldighed, skønhed og kreativitet. Det er Jonas Blues video, der skiller sig ud fra de andre to. Det eneste vibe, jeg får fra den, er, at det bare er endnu en musikvideo med gennemsnitlige dudes, der scorer pisselækre modeller. Mit indtryk er, at Jonas Blue havde en eller anden misogyn videoproducer, der fortalte ham, at han havde brug for kvinder i undertøj for at få folk til at se hans video, hvilket er ret sørgeligt.

Hvordan kan det sammenlignes med det, der foregår på Instagram?

Personligt handler min vibe om at kommunikere en følelse i stedet for bare et eller andet, man kan glo på. Som enhver anden kunstform – og jeg betragter både musikvideoer og Instagram-billeder som en type kunst – begynder det bedste altid med en indre dialog. Det stiller spørgsmål og formidler en følelse.