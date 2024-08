Instruktør står ved anklager om seksuelle overgreb i den nye Michael Jackson-dokumentar

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



I fredags var var der premiere på Leaving Neverland, en fire timer lang dokumentar, der dykker ned i påstandene om seksuelt overgreb, der har floreret omkring Michael Jackson siden 90’erne, på den amerikanske filmfestival Sundance. Dokumentaren, der er instrueret af Dan Reed, fortæller historien om James Safechuck og Wade Robson – de to mænd, der påstår, at de som børn blev seksuelt forulempet af sangeren.

Videos by VICE

På premieredagen udtalte Michael Jacksons bo til The Hollywood Reporter, at de fordømmer filmen og kalder den et ”sensationshungrende karaktermord” og en ”offentlig lynchning af sangerens eftermæle,” mens de hævder, at anklagerne ”er falsk vidnesbyrd.”

I et interview med The Hollywood Reporter forsvarer Reed filmens skildring af situationen. ”Jeg karakteriserer overhovedet ikke Jackson i filmen – hvis du ser filmen, tror jeg, du vil bemærke, at det er historien om de her to familier, og Jackson er en del af den historie,” siger Reed. ”Men jeg forsøger på ingen måde at karakterisere ham. Jeg kommenterer ikke på Jackson … Filmen er en skildring af seksuelt misbrug, hvordan seksuelt misbrug finder sted, og hvilke konsekvenser det har for resten af livet.”

I Leaving Neverland påstår Robson, at han blev misbrugt seksuelt af sangeren, fra han var syv, til han var 14 år gammel. Safechuck, som optrådte i en Pepsi-reklame sammen med Jackson, da han var barn, siger, at han også blev misbrugt af sangeren, fra han var ti år gammel.

Mens Jackson stadig var i live, sagde både Robson og Safechuck under ed, at deres forhold til sangeren aldrig var af seksuel karakter. I 1993 optrådte Safechuck som vidne ved det civile søgsmål, hvor en uidentificeret 14-årig dreng anklagede Jackson for seksuelt overgreb. Robson vidnede også i politiets pædofiliefterforskning af Jackson i 2005. Begge mænd trak dog deres udtalelser tilbage nogle år efter sangerens død og igen foran Leaving Neverlands kameraer. Siden Jacksons død i 2009 har både Robson og Safechuck lagt sager an mod sangeren for at få kompensation for at have lidt stress og traumer, men begge sager blev afvist af en dommer. De er i øjeblikket begge i færd med at anke de afvisninger.

Under visningen af filmen på Sundance var der hyret mentale sundhedseksperter, som stod klar til at hjælpe publikum med at bearbejde dokumentaren. Slates anmeldelse af filmen giver os en idé om en del af filmens indhold:

I løbet af de første to timer af Dan Reeds dokumentar havde Wade Robson og James Safechuck allerede givet detaljerede beskrivelser af deres minder om, hvordan Michael Jackson misbrugte dem seksuelt, da de var børn: hvordan han fedtede for dem og deres forældre, indtil drengene fik lov til at overnatte i hans soveværelse alene; hvordan det startede med, at han lagde hånden på deres lår og bevægede den op til deres skridt og videre ned i deres pyjamasbukser for at kærtegne deres kønsdele og bad dem om at gøre det samme på sin krop; hvordan han instruerede dem i at sprede balderne, så han kunne se deres anus, mens han onanerede færdig.

Leaving Neverland er sat til at få premiere på HBO til foråret.